Андрей Макаревич открывает выставку своих работ в Израиле и готовится выступить Москве

В этот день поклонники творчества музыканта смогут насладиться многими любимыми и популярными песнями - «Перекрёсток», «Она идёт по жизни смеясь», «Эпоха большой нелюбви», «Не стоит прогибаться под изменчивый мир» и другими.

Поскольку Андрей Вадимович – человек непредсказуемый и способен на неожиданные повороты в музыке – о чем, кстати, свидетельствует и его сотрудничество с джазовыми музыкантами, - я позвонил ему, чтобы узнать, чем порадует музыкант своих поклонников в этот раз?

Неожиданность появилась сразу же...

- Илья, извини, я сейчас в Израиле – развешиваю свою выставку, стоя на лестнице.

Андрей Макаревич - о выставке в Израиле 00:00 00:00

- О, а о выставке - поподробнее не могли бы? Прежде, чем расскажете о концерте?

- Завтра (то есть, во вторник, 24 сентября, - И.Г.) - открытие – мы с Галицким сделали очередной проект. (Речь - о совместной выставке Андрея Макаревича и Саши Галицкого. - И.Г.) Ну, как словами рассказывать о картинах? Если бы у меня был хотя бы готов фоторепортаж, я бы прислал. Но сейчас его нет, а пока развешиваем работы.

- Это аналог тех выставок, что я не раз освещал?

- Аналоги делать глупо. Это никакой не аналог – это совершенно новая история.

- А в какой технике работы?

- В самой разнообразной: бумага, акрил, тушь, пастель, цветные карандаши.

- А название хотя бы пары полотен?

- «Сухое тире крепленое».

Это прямая отсылка к напиткам. Идея: вино покорило мир вместе с изобретением кувшина. Поэтому мы берем форму кувшинов и расписываем сюжетами, рассказывающими о влиянии вина на развитие культуры, науки…

Я не думаю, что свою экспозицию мы повезем в Москву. Это очень хлопотное дело - перевозить выставку из страны в страну. Когда этим музей занимается, то это еще как-то понятно. А когда сами художники – это просто дорого и тяжело.

Андрей Макаревич открывает выставку своих работ в Израиле. Фото: личный архив Андрея Макаревича

- Жалко, интересно было бы посмотреть. А теперь, пожалуйста, несколько слов о концерте 4 октября. Представите что-то особенное? Необычное? Или - это концерт для галочки?

- Когда мы играем концерты, галочки нам ставить некуда. Поэтому, каждый концерт для нас - немножко особенный.

Андрей Макаревич о концерте в Москве 4 октября в Концертном зале на Новом арбате 00:00 00:00

Группа «Yo5» (пианист Евгений Борец, контрабасист Сергей Хутас, барабанщик Давид Ткебучава и саксофонист Тимур Некрасов) существует лет пять, и я не считаю, что это очень давно – мы записали всего один диск.

Но концерты мы даем в Москве редко, не чаще, чем раз в год. И, мне кажется, что это проект интересный, потому что там играются песни мои и песни «Машины времени». Но играются в компании с очень хорошими джазовыми музыкантами и совсем в других, непривычных для любителей «машинистских» песен, аранжировках.

Вот и все – мне кажется, это заслуживает внимания. Приглашаю всех.

4 октября знаменитый музыкант вместе с группой «Yo5» выйдет на сцену Концертного зала на Новом Арбате. Фото: личный архив Андрея Макаревича

- Спасибо. А зал будет гораздо больше, чем все предыдущие, чем клуб Козлова… Ожидаете собрать публику?

- Ну, больше… Это не клуб – это концертный зал. Думаю, будет интересно. Посмотрим. И я ничего никогда не ожидаю. Стараюсь делать свое дело хорошо, и - все.