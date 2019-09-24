Сохраним уникальное языковое многообразие страны!

В России проживают 193 народа. Они говорят на языках, относящихся к 14 языковым семьям. 89% наших соотечественников общаются на языках индоевропейской группы - в том числе, русском и украинском. В республиках Российской Федерации государственными числятся 37 языков.

По переписи 2010 года

• русским владеют почти 143 млн,

• на втором месте - татарский - 5,3 млн,

Больше миллиона граждан страны говорят на чеченском, башкирском, чувашском, армянском.

Но сегодня речь пойдет не о них. Потому что есть...

...гинухский язык (Дагестан) - им владеют 5 человек,

...орочский (Хабаровский край) - 8,

...крымчакский язык - 2,

...караимский (Северный Кавказ) - 3,

А еще есть десятки языков, количество носителей которых можно пересчитать по пальцам.

Для привлечения внимания к необходимости сохранения языкового многообразия страны, сохранения самых малочисленных по числу носителей языков Федеральное агентство по делам национальностей и «Комсомольская правда» вот уже третий год подряд проводят Всероссийскую премию за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Если у вас есть проекты, направленные на сохранение родного языка, любого языка народов России, заполняйте заявку и участвуйте в конкурсе и, может, именно на вашем языке завтра заговорит весь мир!

Подробности https://www.kp.ru/daily/27026.7/4089194/