2019-09-24T16:30:01+03:00
Происшествия

Ничего святого: мошенники собирают деньги от имени Патриарха

РПЦ выступила с предупреждением
Ася ХОВАНСКАЯ
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Преступники не убоялись собирать деньги от имени Патриарха КириллаПреступники не убоялись собирать деньги от имени Патриарха КириллаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Изощрениями мошенников наш народ, как правило, уже не удивишь. К сожалению. Но вот нынешний случай попрал уже все самое немыслимое. Преступники не убоялись собирать деньги от имени Патриарха Кирилла, да видно, так активно, что Московская Патриархия была вынуждена сейчас выступить с тревожным предупреждением.

- Сообщаю вам о выявленных фактах мошенничества и направления подложных писем в епархии Русской православной церкви, в особенности в монастыри, от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с просьбой о перечислении денежных средств, - говорится в письме за подписью управляющего делами Московской Патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы.

Как поясняют в РПЦ, мошенники прибегают к различным выдуманным поводам. Например, просят перечислить определенную сумму на лечение архиереев, реставрацию монастырей и храмов и так далее.

На этом фоне епархиальным архиереям теперь велено срочно информировать подведомственные им монастыри и храмы о возможных лживых письмах.

А обо всех, которые уже пришли, надо сообщать в Управделами Московской Патриархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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