2019-09-24T18:58:03+03:00
Экономика

Импортозамещение: «Транснефть» переходит на отечественные присадки

Часть инвестиций в нефтегазовый сектор перестанет утекать за границу
Алина ГАБДУЛИНА
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Во время пуска завода по производству противотурбулентных присадок (слева направо): премьер-министр Республики Татарстан А. Песошин, профессор кафедры органической химии МГУ им. М. В. Ломоносова И. Нифантьев, вице-президент РАН, директор Института органического синтеза Уральского отделения РАН академик В. Чарушин, президент ПАО «Транснефть» Н. Токарев, заместитель министра энергетики РФ П. Сорокин, управляющий партнер ООО «НИКА-Петротэк» А. Балашов. Автор фото: Егор ГУРЕЕВВо время пуска завода по производству противотурбулентных присадок (слева направо): премьер-министр Республики Татарстан А. Песошин, профессор кафедры органической химии МГУ им. М. В. Ломоносова И. Нифантьев, вице-президент РАН, директор Института органического синтеза Уральского отделения РАН академик В. Чарушин, президент ПАО «Транснефть» Н. Токарев, заместитель министра энергетики РФ П. Сорокин, управляющий партнер ООО «НИКА-Петротэк» А. Балашов. Автор фото: Егор ГУРЕЕВ
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В субботу, 21 сентября, в Татарстане состоялось открытие завода по производству противотурбулентных присадок «Транснефть-Синтез», расположенного в особой экономической зоне «Алабуга». В торжественном запуске приняли участие президент компании «Транснефть» Николай Токарев, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Выдержит любую конкуренцию

Еще недавно в России не было собственного производства полного цикла специализированных присадок для трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Так, десятки предприятий были вынуждены приобретать их у зарубежных компаний. Однако в 2014 году ПАО «Транснефть» в рамках программы импортозамещения начало научно-исследовательскую работу по созданию технологии производства противотурбулентных присадок (ПТП).

Современные ПТП представляют собой раствор или суспензию высокомолекулярного углеводородного полимера в растворителе. Они позволяют уменьшить турбулентность в трубопроводе, что увеличивает его пропускную способность. Кроме того, использование присадок способствует снижению энергопотребления перекачивающих станций и повышению эксплуатационной надежности магистрали.

Спустя 2 года для реализации разработанной технологии было создано ООО «Транснефть-Синтез», а 1 июля 2017 года началось строительство завода, которое завершилось в апреле текущего года. Инвестиции в проект составили порядка 2,7 миллиарда рублей.

- Присадка увеличивает эффективность транспортировки за счет снижения сопротивления, уменьшает энергопотребление и способствует увеличению пропускной способности нефтепровода, причем не виртуально, а реально - до 30%. То есть, по сути дела, она является альтернативой строительству новых нефтеперекачивающих станций. При более низких температурах она работает нормально и стабильно, чего не могут обеспечить американские присадки, - сообщил президент компании «Транснефть» Николай Токарев.

Экономия «Транснефти» от собственного производства составит от 100 млн до 250 млн рублей в зависимости от объемов потребления ПТП в соответствии с планами грузопотоков нефти и нефтепродуктов.

Стратегический партнер региона

- В России гигантский нефтегазовый сектор, ежегодно обеспечивающий триллионы рублей инвестиций. Существенная часть этих средств уходит нашим зарубежным партнерам. Но те усилия, которые прилагают компания «Транснефть» и руководство Республики Татарстан, предоставляющее площадки, преференции и инфраструктуру, позволяют дать работу нашим гражданам, научным институтам, предприятиям. Благодаря данной работе мы направляем инвестиции в экономику страны, - отметил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

На заводе создано 168 новых рабочих мест. Это обеспечит работой людей и увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

ПАО «Транснефть» не только открывает собственное производство, но и активно взаимодействует с местными предприятиями. В 2018 году более чем 500 организаций Республики Татарстан заключили с компанией договоры на общую сумму 19,524 млрд руб., в 2019 году - на сумму 14,897 млрд руб.

Как отметил премьер-министр республики Алексей Песошин, компания «Транснефть» - стратегический партнер Татарстана. Отношения развиваются на долгосрочной и системной основе в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве. По его словам, новый завод позволит полностью удовлетворить не только потребности компании «Транснефть» в противотурбулентных присадках, но и частично других компаний, имеющих собственные нефтепродуктопроводы.кстати

Ушли от зависимости

Зависимость предприятий топливно-энергетического комплекса России от зарубежных поставок технологий и оборудования до сих пор высока, несмотря на то, что после введения санкций были наложены ограничения на получение российскими компаниями зарубежных технологий и оборудования. Министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров в свое время говорил, что к 2020 году доля импорта в российском ТЭК снизится до 40%.

По мнению экспертов российского ТЭК, присадка «Транснефти» имеет существенные преимущества перед американской и на 35 - 40% дешевле. Автор фото: Егор ГУРЕЕВ

По мнению экспертов российского ТЭК, присадка «Транснефти» имеет существенные преимущества перед американской и на 35 - 40% дешевле. Автор фото: Егор ГУРЕЕВ

Доля же импорта, закупаемого компанией «Транснефть», в следующем году составит всего 3%. За последние три года были запущены новые производственные мощности - заводы «Транснефть Нефтяные Насосы» и «Русские электрические двигатели» в Челябинске, современный производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода. Строительство этих предприятий дает возможность компании «Транснефть» не только удовлетворять собственные потребности, но и поставлять продукцию другим предприятиям российского топливно-энергетического комплекса. В перспективе - выход на внешние рынки.

Что касается проекта «Транснефть-Синтез», то это больше, чем просто химическая технология. Это - синергия передовых знаний, новаторских решений и человеческого труда. Ученые, конструкторы, инженеры, механики, химики, энергетики вложили свои знания и опыт в создание инновационного технологического комплекса, обеспечив эффективную и безопасную работу современного производственного предприятия.

Крупнейшая в мире нефтепроводная компания «Транснефть» эффективно выполняет поручения руководства страны, реализуя собственную программу импортозамещения, инвестируя средства в развитие отечественного производства и создавая дополнительные рабочие места в регионах своего присутствия, внося существенный вклад в экономику России.

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