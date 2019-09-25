2019-09-25T12:42:36+03:00
Туризм

Турция в рейтинге безопасных для туристов стран - на 125 месте. А все равно самая популярная!

"КП" сравнила рейтинг самых безопасных для туристов стран от экспертов Всемирного экономического форума с тем, куда реально ездят российские отпускники
Юлия СМИРНОВА
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Россияне по-прежнему предпочитают отдых в Турции.Россияне по-прежнему предпочитают отдых в Турции.Фото: Ольга ДЕРЯБИНА
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В сентябре 2019 года эксперты Всемирного экономического форума обнародовали туристический рейтинг стран. Штука традиционная, публикуется раз в два года. Параметров множество, от количества достопримечательностей до качества питьевой воды.

Но нас сейчас интересует безопасность. В рейтинге самых безопасных для туристов стран ВЭФ учитывал криминальную обстановку в стране, количество терактов, убийств и других преступлений, уровень работы полиции. Оценили 140 государств.

На первом месте - Финляндия, куда жители северо-запада России ездят на выходные как к себе на дачу. В десятку лидеров попали популярнейшие у наших отпускников Объединенные Арабские Эмираты (7 место). Есть в ТОП-10 рейтинга прекрасные, но явно не подходящие для массового туризма места - ввиду дороговизны или уж очень долгого перелета. К примеру, Исландия (2 место) или Новая Зеландия (10 место).

Ну посоветуем мы вам на международный рейтинг ориентироваться, а толку? Посмотрите, сколько билеты в Новую Зеландию стоят, и опять полетите в Турцию. Ибо там тепло, all inclusive и рейс прямой. А Турция, между прочим, в списке ВЭФ аж на 125 месте из 140 стран мира по части безопасности. Между Бразилией и Мексикой.

Россия, справедливости ради, тоже далеко от лидеров - на 98 месте, рядом с Аргентиной и Танзанией.

А в самом конце списка страны, куда вам и так вряд ли придет в голову лететь в отпуск, если вы не любитель экстремальных путешествий. Но - на всякий случай: Сальвадор (последнее, 140-е место, то это самая опасная для путешественников страна мира, по мнению экспертов Всемирного экономического форума), Йемен, Нигерия, Венесуэла, Гондурас.

Но все же. И правда ведь важно обращать внимание на безопасность, выбирая курорт для следующего отпуска. Так что мы решили совместить рейтинг экспертов Всемирного экономического форума со статистикой российской погранслужбы о том, в какие страны наши путешественники ездят чаще всего. Выбрали лишь самые посещаемые.

И по такому "гибридному" рейтингу сразу видно, что теплое море, цена и отсутствие виз для большинства наших отпускников важнее, чем гарантия безопасности.

Рейтинг опасных и безопасных для туристов стран Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Рейтинг опасных и безопасных для туристов странФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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