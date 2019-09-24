Брат Олимпийского чемпиона - Хасана Халмурзаева - Хусен - принёс нашей стране серебро

В столице Узбекистана завершились Международные соревнования по дзюдо серии IJF World Judo Tour Гран-при. В этом престижном турнире приняли участие 467 спортсменов-дзюдоистов из 73 стран, и в том числе - 20 российских.

В итоге, россияне завоевали 7 медалей (5 золотых и 2 серебряные), показав тем самым отличный результат. Хусен Халмурзаев (брат-близнец Олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева), представляя нашу страну в весовой категории до 90 кг, уверенно одержал победу над борцами из Узбекситана, Германии, Словакии и Грузии. Однако - проиграл в решающей схватке шведу Маркусу Ниману.

С просьбой прокомментировать итоги матча я обратился к Исраилу Кодзоеву, тренеру братьев Халмурзаевых.

- А почему так получилось, почему у Хусена - не золото?

- Вы же знаете, у нас в Ингушетии проходил чемпионат России, где участвовал и Хусен Халмурзаев. В итоге - «выпала», как говорится, неделя тренировок. Вот это и сказалось - чуть-чуть Хусену не хватило... Хотя - Маркус - не слабый борец, призер последнего чемпионата мира.

- То есть – это не страшно, что - серебро?

- Не то, что «не страшно». То, что Хусен проиграл не слабому спортсмену - это, наоборот - в какой-то степени, даже почетно.

Кстати, Маркус выиграл у Олимпийского чемпиона, японца. Он просто был в хорошей форме, видно.

Практически борьба была равной – они боролись всего 6 минут. И в дополнительное время Хусен пропустил переворот на удержание, уже подустал немножко. А до финала все схватки он очень ровно, хорошо прошел – я доволен его борьбой.

- Понятно. Вообще, какое значение для нас, для нашей сборной, имеет этот Гран-при в Ташкенте?

- Вы знаете, это же - очки. Отбор на Олимпиаду уже идет, так что - каждый турнир - все это очень важно для всех. Каждое очко - на счету.

- А в целом, какие шансы у нашей сборной в Японии?

- В Японии? Две злотые медали, призеры будут.

- А какие еще будут состязания перед Олимпийскими играми у дзюдоистов?

- Ну, много стартов еще впереди: сейчас - Большой шлем в Бразилии, туда поедут бороться Хасан Халмурзаев и Муса Могушков.

Потом - Большой шлем в Японии. И в конце года Мастерс – это последний турнир года. Самый престижный по рейтингу – там борются всего лишь 16 спортсменов. Думаю, российская команда наберет нужную форму как раз к Олимпийским играм. Надеюсь, все будет нормально.

По словам же самого дзюдоиста - Хусена Халмурзаева, своей борьбой он в целом доволен:

- Но, если бы я выиграл золото – было бы еще лучше. Сделал все, что мог. Маркус - неудобный соперник, и я неплохо с ним боролся. Вот если бы только не допустил ошибку...