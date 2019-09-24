2019-09-24T20:21:38+03:00
Происшествия

«Мама держала меня в клетке и я решилась на побег»: Пропавшая в Москве школьница рассказала об истязаниях

Ярослава Журавлева сбежала от жестокости матери
Анастасия ВАРДАНЯН
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Даже после совершеннолетия Ярослава не вышла на связь с роднымиДаже после совершеннолетия Ярослава не вышла на связь с роднымиФото: ВКонтакте
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В феврале 2016 Москву облетела новость о пропаже 14-летней школьницы - Ярославы Журавлевой. Мама девочки оббивала пороги полицейских участков и требовала во что бы то ни стало найти дочку. Параллельно в социальных сетях женщина создала группы поиска. Фотографии девчушки набирали тысячи репостов. Но результатов от поисков не было. Найти девочку удалось только спустя три года. Оказалось, что все это время она пряталась от родной матери в Нижнем Новгороде.

- Она издевалась надо мной. Держала в клетке, как собаку. Об этом и бабушка знала. Помню, когда я устала от этого всего, то решилась на побег. Бабушка отвлеклась и я смогла открыть замок. Больше их видеть я не хотела, - рассказывала следователям уже повзрослевшая москвичка, которой не так давно исполнилось 18 лет.

Ярослава Журавлева сбежала от жестокости матери Фото: ВКонтакте

Ярослава Журавлева сбежала от жестокости материФото: ВКонтакте

Даже после совершеннолетия Ярослава не вышла на связь с родными. Говорит, что до сих пор их боится. Главным воспоминаем детства осталась клетка. И это не фантазии. Сотрудники правоохранительных органов видели ее собственными глазами. Металлическая конструкция из прутьев была оборудована прямо в однокомнатной квартире.

- Сначала мы нашли клетку, а потом уже девочку. Об этой клетке нам стало известно примерно год назад. Поведение мамы, вызвало подозрение и был произведен осмотр квартиры. Внутри клетки была только кровать. При этом мама заявила, что клетку якобы использовали для хранения вещей, - рассказал «КП» собственный источник близкий к следствию.

Версию более похожу на правду, следователям озвучила бабушка Ярославы. По словам женщины, в этой клетке они стали запирать девочку после того как нашли жуткие записи в ее дневнике.

Тем временем, Ярослава по совету полицейских уже написала заявление Фото: ВКонтакте

Тем временем, Ярослава по совету полицейских уже написала заявлениеФото: ВКонтакте

- Школьница действительно вела дневник и он приобщен к материалам дела. В нем есть запись, где она пишет о том, что хотела бы избавиться от мамы и бабушки. Однако с точностью сказать, что писала это именно она, а не к примеру, мама или бабушка, пока невозможно. В ближайшее время будет назначена почерковедческая экспертиза, - пояснил «КП» источник в следствии.

Тем временем, Ярослава по совету полицейских уже написала заявление. По факту истязаний возбуждено уголовное дело. Правда пока маме девочки обвинение не предъявлено.

Как удалось выяснить «КП», все это время Ярослава жила в Нижнем Новгороде. На жизнь зарабатывала частными уроками английского языка. Освоить его почти в совершенстве она успела еще в детстве, когда вместе с родными жила в Австралии. Кстати, в этой стране девочку тоже активно искали.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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