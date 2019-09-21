2019-10-29T13:20:35+03:00
Общество

Начать жить с чистого листа: В Барнауле бывшим заключенным помогают найти работу и кров

Адаптационный Центр для бывших осужденных «Рубикон» помогает вышедшим из тюрьмы не вернуться за решётку
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Людям не только помогают с вопросами восстановления документов, но подсказывают, как наладить отношения с родными. Фото: "Рубикон"Людям не только помогают с вопросами восстановления документов, но подсказывают, как наладить отношения с родными. Фото: "Рубикон"
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По данным МВД Алтайского края в регионе более половины преступлений (66 %) совершают люди, у которых уже были проблемы с законом и зачастую за плечами - не один тюремный срок. Помимо этого, большинство всех уголовно наказуемых деяний (68%) совершают люди, которые нигде не работают, без постоянного дохода.

Решения вопроса трудоустройства становится серьезной проблемой для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Многие компании не хотят трудоустраивать «сидельцев», некоторые просто платят копейки за тяжелый труд. Более того у бывших заключенных зачастую возникают проблемы с документами и жильем. Некоторые просто растеряны, поскольку родственники не хотят общаться с нарушившими закон. Таким образом люди просто не знают куда обратиться. В итоге многие попадают за решетку снова, едва успев выйти из колонии.

Помочь вышедшим из тюрьмы начать жизнь с чистого листа решили волонтеры региональной общественной организации «Рубикон». При помощи президентского гранта в Барнауле и Новоалтайске был открыт Адаптационный центр для бывших заключенных и запущена программа социальной и психологической помощи.

В центре выручат, если есть проблемы с одеждой и кровом: вышедшие из тюрьмы могут получить вещи, еду, лекарства и даже остаться, в случае, если им некуда идти. Волонтеры помогают с поиском жилья и работы. С бывшими заключенными работают психологи и юристы. Людям не только помогут с вопросами восстановления документов, но подскажут, как наладить отношения с родными.

«Многие, находясь в колонии, осознают свою вину и не хотят повторять ошибки. Но выходя на свободу, получают ярлык «зек», а вместе с ним все остальные проблемы», - рассказал руководитель организации «Рубикон» Алик Гельфенбайн порталу «Открытые НКО».

Однако главной проблемой для вышедших из тюрьмы является вопрос с трудоустройством. Общественная организации «Рубикон» помогаем людям найти работу и получить новую профессию. При этом работу для освободившихся из колоний подбирают, учитывая их интересы и навыки.

Валерий Лаушкин успешно прошел реабилитацию в «Рубиконе». Фото: предоставлено Аликом Гельфенбайном

Валерий Лаушкин успешно прошел реабилитацию в «Рубиконе». Фото: предоставлено Аликом Гельфенбайном

В «Рубиконе» сообщили, что помощь в трудоустройстве бывших заключённых оставалась самой сложной проблемой. Для решения этого вопроса в организации решили зайти «со всех фронтов». Волонтеры провели переговоры и нашли сразу несколько лояльных работодателей. Это организация по установке окон, фабрика натяжных потолков, городские ТСЖ и индивидуальных предпринимателей. Сам Алик Гельфенбайн открыл небольшую компанию по отделке и ремонту помещений и сейчас планирует открыть автомастерскую. По его словам, среди подопечных организации много специалистов по ремонту машин.

Алик Гельфенбайн рассказал, что поддерживает общение с двумя десятками людей, которым его организация помогла найти путь в жизни.

«Они устроились на работу, женились, кто-то открыл свое дело», - отметил он.

Всего же в региональную общественную организацию «Рубикон» за три года ее работы обратилось около тысячи осужденных, 380 из них которых прошли реабилитацию, 125 обратившимся предоставили временное жилье. Ежедневно в Организацию поступает всё больше обращений.

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