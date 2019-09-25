2019-09-25T01:17:58+03:00
Звезды

«Я никого не хочу напугать»: Лолита Милявская потрясла поклонников стройной фигурой в нижнем белье

55-летняя певица удивила Инстаграм [видео]
Ирина СУХАНОВА
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Лолита умеет пошутить над собой и заинтриговать зрителей. Фото: кадр видео.Лолита умеет пошутить над собой и заинтриговать зрителей. Фото: кадр видео.
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Всем известно, что Лолита Милявская – женщина без комплексов: певица смело пробует все новое и выходит на сцену в самых невероятных нарядах. Вот и для съемок нового клипа артистке сшили потрясающий костюм, который удивляет всех, кто его видит. Лолита сняла новый наряд на видео и выложила ролик в Инстаграм. Эффект не заставил себя ждать – певицей восхитился даже Николай Басков, который выразил свое одобрение в комментариях.

В ролике Лолита стоит у зеркала, демонстрируя стройную и подтянутую фигуру в нижнем белье. Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что обнаженный торс – это рисунок и аппликация из ткани, нашитая на толстовку-худи. Костюм смотрится настолько реалистично, что мужчина, заглянувший к Лолите в гримерку и мельком увидевший певицу в кружевных трусиках и бюстгальтере, тут же стыдливо скрылся за дверью

- Я не хочу никого напугать, - рассказывает в ролике звезда. –Вот, все прячутся от меня, потому что думают, что я раздета. А я не раздета. Это должно быть новым трендом. Это худи, которое специально сделано для моего клипа. Пока шили, мерки ушли (Лолита сильно похудела после развода – Ред), и теперь я практически такая, как нарисовано.

Лолита удивила поклонников фигурой в нижнем белье. Правда, не настоящей, а нарисованной. Фото: кадр видео.

Лолита удивила поклонников фигурой в нижнем белье. Правда, не настоящей, а нарисованной. Фото: кадр видео.

«Клеевое худи, вам идет», «Я думала это Лолита, похудела так на нервах», «Лола похорошела, развод пошел ей на пользу», - пишут поклонники в комментариях.

Свое мнение выразил даже звездный коллега Лолы Николай Басков. «Я сначала офигел», - впечатлился Николай.

Съемки клипа Лолиты проходят в Минске. В Инстаграме певица пожаловалась, что клуб, который они арендовали, оказался не готов. Но Лолита – профессионал: переодевшись и наведя марафет, звезда отправилась сниматься.

- Приступили в Минске к съемкам, - рассказала артистка поклонникам. - Прямо с поезда, в 8 утра в клуб, в котором следы от прошлой, явно бурной, ночи. Убит и грязен, как из фильмов Тарантино. Но в кадре не должно быть видно!

После развода с мужем Дмитрием Ивановым 55-летняя Лолита с головой погрузилась в работу. Певица не скрывает, что расставание с любимым мужчиной далось ей очень тяжело. Артистка не только похудела, но и полностью пересмотрела свой рацион. Как рассказывала Лолита в интервью «КП», она перестала готовить для мужа, и, как следствие, стала гораздо меньше есть. И, конечно, лишние килограммы испарились еще и из-за стресса.

lolitamilyavskayalolitamilyavskaya
Приступили в Минске к Съемкам!!!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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