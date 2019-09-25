2019-09-25T01:41:08+03:00
Спорт

Spasiba Golovin: полузащитник "Монако" стал героем во Франции после двух голов "Ницце"

Футболист сборной России принес первую победу команде в сезоне со счетом 3:1 [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Александр Головин забил два гола в ворота "Ниццы".Александр Головин забил два гола в ворота "Ниццы".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В 7 туре чемпионата Франции по футболу "Монако" принимало на своем поле "Ниццу". И команда Александра Головина при непосредственном участии российского футболиста добилась победы над соперником со счетом 3:1.

На 29-й минуте матча счет открыл именно Головин, мощно пробив с ходу из пределов штрафной после паса Сеска Фабрегаса. В начале второго тайма Патрик Бюрнер сделал счет равным. Но на 74-й минуте Головин снова вывел вперед свой клуб после четкого паса от Ислама Слимани.

Точку в поединке "Монако" поставил вновь благодаря Головину. Российский футболист выдал голевую передачу на Виссама Бен-Йеддера, который поставил точку.

"Монако" выиграл со счетом 3:1, добившись первой победы в нынешнем сезоне. После этого команда Головина покинула зону вылета из Лиги 1 чемпионата Франции и поднялась на 17 место в турнирной таблице.

А ведущее французское спортивное издание L'Equipe в Твиттере выложило обложку с надписью "Spasiba Golovin".

24.09.2019 Монако - Ницца - 3:1. Обзор матча.Видеообзор матча чемпионата Франции Монако - Ницца 3:1 24 сентября 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
КАМАЗ - Спартак 25 сентября 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу
Футбол, матч КАМАЗ - Спартак . Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу состоится 25 сентября 2019 в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ». Состав команд, статистика личных встреч
Трансляции шестого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Загребе 26 - 28 сентября 2019: расписание, где смотреть
26 - 28 сентября в хорватском Загребе состоится шестой этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019. Публикуем расписание трансляций
Новости 24
Джонсон назвал свою политику в отношении России “очень позитивной”
США получили от Украины разрешение на публикацию разговора Трампа с Зеленским
В Госдепартаменте прокомментировали отказ в выдаче виз для российских дипломатов
Токаев заявил о готовности к расширению сотрудничества с Киевом
В Конгрессе США заявили о начале процедуры импичмента в отношении Трампа
Российская туристка в Венеции словами из оперы заявила об ограблении
Макрон процитировал Солженицына на Генассамблее ООН
«Дайте красную карточку»: Украинского политолога выгнали из студии «Россия 1» по его же просьбе
Американский министр проспал 15-минутное выступление Трампа на заседании ГА ООН
«Про свои беды не смотрим». Телеведущий Евгений Попов объяснил, почему на ТВ так много Украины
МЧС ликвидирует 578 подведомственных учреждений
Макрон назвал сроки проведения саммита в «нормандском формате»
The Washington Post: Спикер Палаты представителей Конгресса США поддерживает начало процедуры импичмента Трампа
Россия не будет расширять список поставщиков газа на Украину