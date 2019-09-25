Spasiba Golovin: полузащитник "Монако" стал героем во Франции после двух голов "Ницце"

В 7 туре чемпионата Франции по футболу "Монако" принимало на своем поле "Ниццу". И команда Александра Головина при непосредственном участии российского футболиста добилась победы над соперником со счетом 3:1.

На 29-й минуте матча счет открыл именно Головин, мощно пробив с ходу из пределов штрафной после паса Сеска Фабрегаса. В начале второго тайма Патрик Бюрнер сделал счет равным. Но на 74-й минуте Головин снова вывел вперед свой клуб после четкого паса от Ислама Слимани.

Точку в поединке "Монако" поставил вновь благодаря Головину. Российский футболист выдал голевую передачу на Виссама Бен-Йеддера, который поставил точку.

"Монако" выиграл со счетом 3:1, добившись первой победы в нынешнем сезоне. После этого команда Головина покинула зону вылета из Лиги 1 чемпионата Франции и поднялась на 17 место в турнирной таблице.

А ведущее французское спортивное издание L'Equipe в Твиттере выложило обложку с надписью "Spasiba Golovin".