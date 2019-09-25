2019-09-25T02:05:29+03:00
Экономика

Почему россиян с каждым годом штрафуют все больше

«Комсомолка» выяснила, как государство, наказывая нас рублем, пополняет бюджет
Евгений БЕЛЯКОВ
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Штрафы с нас стали брать по плану!Штрафы с нас стали брать по плану!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Чиновникам, похоже, мало наших налогов. Тех, кто нарушает правила, наказывают еще и штрафами. И если раньше, государству нужно было поймать человека с поличным и доказать вину, теперь это происходит автоматически. Общие суммы стали настолько высокими, что их стали планировать в бюджете. За что россиян наказывают рублем? И как отстоять свои права, если невиновен?

СБОРЫ В БЮДЖЕТ ВЫРОСЛИ В РАЗЫ

Сразу сделаю ремарку. Мы никого не оправдываем. Если человек нарушил, значит обязан заплатить штраф. Другого относительно гуманного способа заставить его соблюдать правила нет. Взять лихачей на дорогах. Превышение скорости - причина подавляющего большинства аварий, которые заканчиваются смертельным исходом.

Смущает другое. Объем собираемых денег стал таким, что чиновники, похоже, вошли во вкус. И теперь стремятся всеми силами собрать с нас как можно больше.

Судите сами, за прошлый год в федеральный бюджет от различных правонарушителей поступило 86 млрд рублей. Если поднять статистику за предыдущие годы, окажется, что динамика сумасшедшая. В 2015 году по этой строке доходов собрали в два с половиной раза меньше - 34 млрд. А по итогам этого года планируют собрать 68,7 млрд. Но эта оценка явно занижена осторожными чиновниками Минфина. В реальности будет больше.

«ПЛАТОН» МИНФИНУ ДРУГ

Примечательно, что на первом месте - деньги, собираемые с грузовиков по системе «Платон». Они тоже стоят в графе «Штрафы». И можно догадаться почему. Много лет подряд (еще до лобовых повышений пенсионного возраста и НДС) правительство убеждало предпринимателей, что налоги никто поднимать не будет. Поэтому, чтобы собрать дополнительные деньги в бюджет, придумывали разные лазейки. То утилизационный сбор введут, то «возмещение вреда, причиняемого дорогам» придумают.

Назвали все это «неналоговыми платежами». Чтобы никто не смог придраться. Тем не менее результат един - штрафуют, по сути, всех россиян. Дополнительные 25 млрд рублей, которые тратят владельцы фур (грузоподъемностью свыше 12 тонн). неизбежно увеличивают цены на все продукты и товары, которые продаются в стране. За счет этого несколько сотен рублей в год исчезает из кошелька средней российской семьи.

ЧЕМ ЧАЩЕ НАРУШАЮТ, ТЕМ ВЫГОДНЕЕ КАЗНЕ

И это далеко не все штрафы. В графике правительства собраны лишь деньги, которые поступают в федеральную казну. Главная дойная корова - взыскания за нарушения правил дорожного движения. Эти деньги поступают напрямую в региональные бюджеты. Только Москва и область получают от этого больше 30 млрд рублей в год. Суммы постоянно растут. По всей стране в прошлом году собрали 113,7 млрд рублей. Это на 17% больше, чем год назад.

Самые распространенные виды провинностей - превышение скорости (особенно на 20-40 км/час), нарушение требований знаков или разметки, проезд на красный свет. Их в основном фиксируют камеры. Доля постановлений, которые выносит бездушный автомат, быстро растет. В прошлом году она превысила 82%.

На дорогах работает более 15 тысяч приборов, как стационарных, так и передвижных. За прошлый год их число выросло почти на 20%.

Формально камеры должны ставить на участках с высокой аварийностью (от трех ДТП в течение года). Но реально их втыкают там, где они соберут больше штрафов. Тем более что в некоторых регионах, включая столичный, приобретение и обслуживание приборов власти отдали на откуп коммерсантам.

- Частные компании, устанавливающие камеры, могут манипулировать правилами в своих интересах, - рассказал «КП» координатор автомобильного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. - Достаточно самим инсценировать три мелких ДТП в одном и том же месте, чтобы оно попало в разряд аварийных. Потом чиновники разрешают поставить там камеру, и деньги начинают капать.

ПЛАН ПО ВЗЫСКАНИЯМ

Больше всего смущает тот факт, что и федеральный Минфин, и региональные правительства закладывают поступления от штрафов в свои бюджеты. Такая презумпция виновности. Эксперты считают такую практику порочной.

- Чиновники сделают все для того, чтобы нарушения продолжались, а поток штрафов укладывался в плановые показатели. Иначе их труд будет оценен на «двойку», и возникнет вопрос об увольнении. А на их место придут другие, которые восстановят денежный поток до требуемых показателей, - уверен Петр Шкуматов.

Только этим, наверное, можно объяснить, что количество камер на дорогах растет небывалыми темпами, а ставят их подчас в местах-ловушках. Там, где реальную пользу в виде снижения числа аварий они не приносят, а стали средством хитроумного отъема денег у автомобилистов.

- Привязка к количеству правонарушений - исторически сложившаяся и абсолютно извращенная форма планирования, - считает Вячеслав Лысаков, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству. - В результате органы власти кровно заинтересованы в том, чтобы назначить больше штрафов. Камеры из средства профилактики правонарушений превратились в инструмент зарабатывания денег.

В Минфине отвечают, что цифры ничего не значат. Если соберут меньше, на доходах бюджета это не отразится.

- Реалистичное прогнозирование всех доходов необходимо для последующего планирования расходов. Штрафы не могут быть исключением. Речь идет именно о прогнозировании для целей составления бюджета, а не планировании. Планы по штрафам не устанавливаются, - объясняют в Минфине.

В это можно было бы поверить, если бы число нарушений и суммы штрафов уменьшались. Собственно, именно это, а не пополнение бюджетов любой ценой, должно стать целью работы чиновников.

ИТОГО

Общая собираемость всех видов штрафов в России превышает 200 млрд рублей. Всего в стране 42 млн семей. Это значит, что каждая из них в дополнение ко всем налогам, взносам и сборам платит еще и штрафной налог. В среднем по 5 тысяч рублей в год. Для сравнения в виде налога на доходы физических лиц в 2018 году в России собрали 3,6 трлн рублей (или около 85 тысяч рублей на одну семью).

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Как обжаловать неправомерную квитанцию

Наибольшая часть штрафов приходит с камер автоматической фиксации. Но бывает, что они ошибаются, а у инспектора, подписывающего сотни таких постановлений в день, замыливается глаз. Если так произошло с вами, вот как можно восстановить справедливость.

- Нужно написать заявление в Центр автоматической фиксакции правонарушений ГИБДД. Контакты можно найти на сайте «гибдд.рф».

- Обжаловать неправомерное постановление можно в течение 10 суток со дня получения.

- Вы можете отправить бумажное письмо с вручением, отдать заявление лично в руки сотруднику ЦАФАП или отправить через сайт «Госуслуги», если у вас есть там учетная запись.

- Заявление нужно озаглавить так - «Жалоба на постановление об административном правонарушении».

- Его нужно адресовать на имя начальника регионального Центра автоматической фиксации. В заявлении следует указать номер и дату постановления, а также свои личные данные (ФИО, адрес, телефон).

- Опишите причину, по которой вы не согласны с решением. И приложите доказательства, подтверждающие вашу правоту.

- Чтобы не ездить лишний раз на разбирательства, поставьте отметку «Прошу разобрать без личного участия».

- И ждите ответа от госавтоинспекции.

- Если вам отказали в удовлетворении жалобы, а вы уверены, что не виновны, у вас есть право обратиться в суд.

P.S. На практике доказать свою правоту получится лишь в тех случаях, если на фото видно, что это явно не ваша машина, если не совпадают номерные знаки или на момент нарушения вы уже продали этот автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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