Дмитрий Шепелев рассказал, как сын Жанны Фриске мешает его отношениям с новой избранницей

После смерти Жанны Фриске ее гражданский муж Дмитрий Шепелев предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Два года назад телеведущий начал встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой, однако пара тщательно скрывает свои отношения. Екатерина, как и Дмитрий, в одиночку растит ребенка – дочь Ладу. Девочка почти ровесница сына Шепелева: Платону – 6 лет, Ладе – 7. Пару раз они все вместе приходили на премьеры детских спектаклей и цирковых представлений. Но, заметив, что их появление привлекает внимание журналистов, Дмитрий перестал выводить Платона и свою новую подругу в свет.

Тем не менее, отношения пары крепнут день ото дня. Судя по всему, Шепелев и Тулупова съехались и живут под одной крышей. В последнее время Дмитрий в Инстаграме часто делится размышлениями о воспитании сына и рассказывает последние новости из жизни Платона. В этот раз телеведущий решил обсудить с поклонниками важную для любого молодого родителя тему: как воспитание детей мешает личной жизни. Дмитрий рассказал, что у него и его спутницы практически не остается времени на себя – все силы уходят на детей.

- Слушайте, а вы проводите время наедине со своими половинами так, чтобы без детей? А как? А где? А как часто? – поинтересовался 36-летний Дмитрий у подписчиков. - Я всегда с радостью смотрю на молодых родителей. А на тех из них, кто время от времени не забывает отвлечься и провести время наедине вдвоем, я смотрю с завистью. Моему сыну 6 лет, и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно - отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей.

Воспитывать Платона Дмитрию помогают няня и новая избранница Екатерина Тулупова. Фото: кадр видео.

Далее телеведущий с юмором описывает ситуацию, хорошо знакомую каждой семейной паре с маленькими детьми – когда хочется отвлечься и побыть только вдвоем, но постоянно возникают какие-то жизненные обстоятельства, которые рушат все планы.

- Только вот незадача, до того, чтобы уехать вдвоем за город, выйти вдвоем в кино или просто снять номер в отеле, никогда не доходят руки, - пожаловался Шепелев. - «Да-да, хорошая идея, обязательно надо сделать». И так неделя за неделей.

- Мы давно никуда не выходили.

- Согласен. На этих выходных не получится, помнишь, дети идут на день рождения (приезжает мама, необходимо поработать на выходных, а ты видела прогноз погоды)? Ну, в общем, беда. А в действительности получается, что все повседневные рутинные заботы от прогулок с собаками до забрать детей из школы начинают приносить удовольствие именно после того, как ненадолго удалось вырваться из этого повседневного сценария.

Тем не менее, Дмитрию и его избраннице все-таки удалось выкроить время на себя. Видимо, пара собирается оставить Платона и Ладу с няней и устроить вечер только вдвоем.

- Короче, мы психанули. На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый, - довольно сообщил телеведущий.

tulupova Екатерина Тулупова

Новой избраннице Шепелева Екатерине Тулуповой 36 лет, она родом из Владивостока. В Москве девушка закончила вуз и стала дизайнером. Несколько лет назад Екатерина организовала женский клуб «Деловые завтраки». От предыдущего брака она растит дочь Ладу. Дмитрий и Екатерина - ровесники, у них много общего. Например, любовь к Италии: Тулупова закончила Миланские курсы дизайна. Последние два года Шепелев предпочитает вывозить Платона на море именно в Италию. Минувшим летом телеведущий снял большую виллу с бассейном в Тоскане.

Екатерина, как и Дмитрий, не делится в соцсетях фотографиями с Шепелевым или с Платоном. Зато охотно публикует в Инстаграме снимки их с Дмитрием домашних питомцев - двух песиков породы ши-тцу, с которыми она часто гуляет. Фотографиями с собаками периодически делится на своей страничке и Шепелев.

dmitryshepelev Иногда мне кажется, что собаки - как татуировки - завел одну и дальше остановиться очень сложно, хочется еще.

tulupova Пигмент на базе города и холода

Напомним, Жанны Фриске не стало четыре года назад. Певица боролась с онкологией - у неё была глиобластома, неоперабельная опухоль мозга. Рак у звезды обнаружили вскоре после того, как она родила сына Платона.