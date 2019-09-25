Брэд Питт: Стараюсь есть правильно во время рабочей недели, а потом обманываю себя в выходные

В номере отеля «Эскцельсиор» с видом на лагуну Брэд Питт сидит за столом, стоящим напротив книжной полки, на которой для красоты расставлены переведенные на итальянский Чехов, Толстой и Достоевский. Здороваясь, мы сразу затрагиваем непременную тему русской классики.

- Что прежде всего приходит вам в голову, когда речь идет о России?

- О, мой бог! Прежде всего, мое путешествие в Москву вместе с дочерьми, когда мы ходили на балет в Большой театр, и это было что-то исключительное. Мы тогда привозили к вам «Войну миров Z», и я чувствую, у вас еще есть на что посмотреть.

Питт привозил в Москву «Войну миров Z»Фото: Борис КУДРЯВОВ

Одиночество во Вселенной

- Действие «К звездам» разворачивается в недалеком будущем. Что вы вообще думаете о будущем? Нам нужно его опасаться?

- Нет, совсем нет! Человеческая природа такова, что она найдет способ продолжить жизнь. Это как маятник: мы можем взять неверное направление, но потом вернемся на правильный курс. Потом еще наделаем каких-то ошибок, но все равно по факту возьмем свое. Я верю в то, что все будет хорошо.

Брэд Питт передвигался по Венеции на лодкеФото: REUTERS

- В фильме есть мифологический аспект: ваш герой отправляется на Юпитер не в поисках «чужих» или инопланетян, а в поисках собственного отца...

- Да, это действительно так. Режиссер Джеймс Грей перед съемками процитировал мне Артура Кларка, знаменитого фантаста: «Мы либо одни во Вселенной, либо нет. Оба варианта довольно ужасны». Это действительно очень интересная мысль! Обычно, когда речь идет о «чужих», есть два варианта. Они либо доброжелательны и несут с собой какую-то мудрость, либо, наоборот, хотят нас поглотить, а мы должны им противостоять, чтобы спасти планету. И вдруг эта идея о том, что мы абсолютно одиноки в этой Вселенной и у нас в ней нет никого, кроме других людей. И контакт надо устанавливать не с инопланетянами, а только друг с другом...

- В фильме огромное количество трюковых сцен. Как вы держите себя в такой великолепной форме?

- Все, что я делаю, - это стараюсь есть правильно во время рабочей недели, а потом обманываю себя на протяжении всех выходных. Потом убеждаю себя в том, что нужно вернуться к диете. Ну и четыре раза в неделю занимаюсь в спортзале.

Первая звездная роль актера - обаятельный мошенник в драме «Тельма и Луиза». Фото: Кадр из фильма

Кайф с Тарантино

- Вы уже дважды работали с Тарантино. Как первый опыт, на «Бесславных ублюдках», отличался от второго, на «Однажды в... Голливуде»?

- Все было так же, как в первый раз, только в еще большей степени. Понимаете?

- Нет.

- Ну все было так же весело, мы вели такие же бесконечные разговоры на площадке, испытывали такую же радость от съемок, которой Квентин так заразительно делится со всей съемочной группой. Все было так же, но только... как будто бы на стероидах. Потому что «Однажды в... Голливуде» мы снимали дома, в Лос-Анджелесе, это было кино о кино - в общем, все было так, как любит Квентин. И все это видно на экране - то, что мы ловили на съемках такой кайф. Если работа доставляет тебе удовольствие, зрители это всегда видят.

Брэд Питт в фильме «Однажды в... Голливуде»

- У вас превосходное чувство юмора, самоирония, не всегда свойственная большим звездам. Тем не менее в фильме «К звездам» нет даже крупицы иронии.

Брэд долго смеется:

- Это правда. Но, когда я смотрю фильмы Тарковского, я тоже не хохочу, а размышляю о своей жизни, он провоцирует во мне какие-то мыслительные процессы, я фильтрую через них свою жизнь.

- Да, вы снимаетесь у таких весельчаков, как Тарантино и братья Коэн, а с другой стороны - в «Древе жизни» Терренса Малика и сейчас у Джеймса Грея. Это две разные вселенные. В одной правит ирония, в другой она начисто отсутствует.

- Просто вы говорите с парнем, который очень, очень любит кино! Любит самые разные его жанры. И даже не в жанрах дело. Меня больше интересует тональность фильма, которая исходит от каждого конкретного режиссера. У каждого из упомянутых вами авторов она своя, и я обожаю и то, и другое, и третье.

Брэд Питт уже дважды работал с ТарантиноФото: GLOBAL LOOK PRESS

- В одном из ваших последних интервью вы говорите о новой маскулинности, о том, что современный мужчина может быть сильным, но при этом чувствительным.

- Я действительно на этом настаиваю. Думаю, что настоящая уверенность исходит от тебя тогда, когда ты внимателен к окружающим, прислушиваешься к чему-то вовне себя.

Дети с мамой, но без папы (на фото слева направо: Анджелина, Нокс, Захара, Вивьен, Шайло).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О ВЕЧНОМ

«Хочу покинуть жизнь грациозно»

- Я говорил недавно с Антонио Бандерасом. Он ждет таблетку от возраста.

- Я пока не думал об этом. Если ее изобретут, я, конечно, не буду против. Но сейчас я больше размышляю о том, что проживаю, видимо, последнюю треть своей жизни. Я прожил уже больше, чем мне осталось, и думаю о том, как мне покинуть эту жизнь грациозно... Как уйти c приятием себя, в мире с собой и другими людьми...

- «Я не хочу добиться бессмертия благодаря своим работам, - цитирую я Вуди Аллена. - Я хочу добиться бессмертия, просто не умирая».

- Ну это он, конечно, шутит... Нет, если что-то такое придумают в будущем, то это будет, конечно, великолепно, но пока этого не произошло, для меня в большей степени является примером Дэвид Боуи - то, с какой грацией и благородством он спланировал свой уход...

Питт родился 18 декабря 1963 года в городке Шони, штат Оклахома, и вырос в Спрингфелде, штат МиссуриФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Брэд ПИТТ родился 18 декабря 1963 года в городке Шони, штат Оклахома, и вырос в Спрингфелде, штат Миссури. Мать - школьный консультант, отец - менеджер компании грузовых перевозок. Учился в Университете Миссури на факультете журналистики, специализируясь на рекламе, но, не окончив его, переехал в Калифорнию. В течение 4 лет снимался в телесериалах, но был замечен в небольшой роли в фильме Ридли Скотта «Тельма и Луиза». После чего последовали десятки успешных ролей у лучших режиссеров - от Роберта Рэдфорда до Терри Гиллиама, от Дэвида Финчера до Терренса Малика.

Был женат на актрисе Дженнифер Энистон, на съемках одного из главных своих блокбастеров, «Мистер и миссис Смит», познакомился с Анджелиной Джоли, которая стала его второй женой и с которой он обзавелся шестью детьми. Сейчас супруги в разводе. Трижды номинировался на «Оскар» как актер, но получил его как продюсер за фильм «12 лет рабства». Брэд Питт - один из самых успешных американских кинопродюсеров, владелец кинокомпании «План Б», продюсирующей лучшие независимые фильмы.

5 лучших фильмов Брэда Питта

«Семь» (1995)

«Бойцовский клуб» (1999)

«Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008)

«Бесславные ублюдки» (2009)

«Однажды в... Голливуде» (2019)