В гареме товарища Сухова были балерины, продавщицы и одна баскетболистка

Ничто не предвещало рождения киношедевра. У картины несколько раз менялись режиссеры, переписывался сценарий. Те, кто видел рабочий материал, уверяли: ничего хорошего не получится. Руководство попросило режиссера Владимира Мотыля внести около трех десятков правок! Но все равно акт о приемке картины не подписали. И лишь когда сам Брежнев попросил привезти фильм к нему на дачу, ленту решили выпустить: генсек остался очень доволен.

Не бордель, а наоборот!

«Пустыня», «Басмачи», «Барышни, за мной», «Спасите гарем» - это все предварительные названия картины. Слово «гарем» повергало советских чиновников в ужас. Разврат! Поэтому сценарист Валентин Ежов сразу предупреждал: «Гарем - это не бордель, а совсем наоборот».

На очередном разборе полетов Владимир Баскаков, первый зампредседателя Госкомитета СССР по кинематографии, забраковал все вышеперечисленное и предложил: «Назовите фильм хотя бы так - «Белое солнце пустыни». Кстати, и фразу «Восток - дело тонкое» тоже приписывают именно ему.

На роль отважного красноармейца Сухова, спасающего гарем басмача Абдуллы, претендовали два актера. Режиссер Владимир Мотыль выбрал звезду - Георгия Юматова. Но накануне съемок Георгий Александрович подрался, ему разбили лицо. Как сниматься? И Мотыль отправил Анатолию Кузнецову телеграмму с просьбой приехать и стать Суховым.

"Ваше благородие, госпожа Удача!" (песня из кинофильма "Белое солнце пустыни").// Песню на стихи Булата Окуджавы исполняет сам Павел Луспекаев.

Басмач - Герой Советского Союза

В картине сыграло много непрофессиональных актеров. Большая часть гарема, например. Девушек набирали со всего СССР. Среди наложниц были продавщицы, балерины и даже баскетболистка!

Колоритные лица басмачей искали в ресторанах Москвы, привлекали тех, кто случайно гулял рядом с местами съемок.

Были на съемочной площадке и люди заслуженные. Помните бандита Аристарха? Того, кто кричал: «Абдулла, таможня дает добро»? Его сыграл Игорь Милонов, архитектор по профессии, в прошлом военный летчик, Герой Советского Союза. Николай Годовиков - Петруха - тоже не профессионал, а рабочий завода. Он получил звездную роль в 19 лет случайно: утвержденный актер Юрий Чернов отказался от съемок.

Герой Советского Союза Игорь Милонов в роли бандита Аристарха. Фото: Кадр из фильма

Хотя это было не первое появление Годовикова на экране. Дебют состоялся в картине «Республика ШКИД», там он сыграл беспризорника. После съемок в «Белом солнце...» Годовиков пошел в армию. Вернулся и... Он четыре раза сидел в тюрьме за кражи. Однажды едва не умер от удара бутылочной «розочкой». Пырнули актера как раз в то место, куда его ткнул штыком Абдулла...

Саида сыграл Спартак Мишулин. Ради эпизода, где он закопан в песок по шею, для актера вырыли яму, туда поставили деревянный ящик, в него - кресло. Сверху ящик накрыли крышкой с прорезью для головы. Артист сидел в ящике многие часы, но в комфорте: от палящего солнца его защищал зонтик, а гримеры давали актеру попить и раскуривали для него сигареты. Внутри ящика имелся и тазик с водой для ног.

Павел Луспекаев, питерский актер, сыграл таможенника Верещагина. Сначала режиссер сомневался, сможет ли Луспекаев сниматься: у того было серьезное сосудистое заболевание, из-за которого ему ампутировали фаланги пальцев на ногах и часть стопы. Даже обычная ходьба доставляла боль, а тут трюковые эпизоды! Но Луспекаев уговорил Мотыля. И сам выполнял все трюки.

Умер Павел Луспекаев вскоре после съемок, в 1970-м. Ему было всего 42 года. Коллеги говорят, что картина окрылила его и он перестал слушать предписания врачей...

Абдулла не умел ездить верхом

Многим зрительницам приглянулся Абдулла, которого сыграл Кахи Кавсадзе: сильный, подтянутый, харизматичный.

- Этот отрицательный герой как-то слишком положительно смотрится, - ворчали чиновники, отсматривавшие рабочий материал. Актер Михаил Волков, озвучивавший персонажа, пытался голосом передать подлую натуру бандита. Но, кажется, не сильно преуспел.

В фильме Абдулла - отличный наездник. А ведь актер впервые сел на лошадь лишь на пробах! Кони во время съемок пугались выстрелов, дергались, нервничали. Нашли выход: на крупных планах Абдулла сидит на плечах одного из участников съемочной группы.

В «Белом солнце...» была запланирована почти эротическая сцена. Абдулла возлежит, а рядом полуобнаженная наложница нежно кормит его с рук. Кахи Кавсадзе рассказывал, что страшно стеснялся этой сцены, попросил режиссера убрать всех лишних из павильона. Съемки были в разгаре, и тут открывается дверь - и входит настоящая жена Кахи. Мотыль заорал: «Я же просил всех выйти!» Женщина оправдывалась: мол, я жена... «У него много жен», - отрезал режиссер. «А я думала, ты в кино снимаешься», - только и произнесла супруга артиста.

Но сцены с наложницей зритель не увидел - вырезали.

Немного эротики в фильме все-таки осталось. Фото: Кадр из фильма

Крылатые фразы

«Гюльчатай, открой личико!»

«Хорошая жена, хороший дом, что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?»

«Я мзду не беру! Мне за державу обидно!»

«Гранаты у него не той системы»

«Восток - дело тонкое!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/419961" frameborder="0"></iframe> Крылатые фразы из фильма "Белое солнце пустыни".

ЧТО ЕЩЕ

Письма Катерине Матвеевне писал Марк Захаров

Галина Лучай, сыгравшая Катерину Матвеевну, также не актриса, а редактор Центрального телевидения, журналист. Ее снимали на общих планах. А вот в кадрах, где появляются ноги возлюбленной красноармейца Сухова, конечности совсем другой женщины. Режиссеру хотелось чего-то такого волнующего. И свои ноги для искусства предоставила некая студентка. В титрах ее не упомянули.

А помните письма, что пишет Сухов домой? Сценаристам Рустаму Ибрагимбекову и Валентину Ежову не удалось написать их так тонко и душевно, как хотел Мотыль. Тогда он обратился с просьбой к режиссеру Марку Захарову. И тот блестяще справился с задачей.