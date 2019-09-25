Плохо ли, что Игорь Пушкарев управлял Владивостоком как своим бизнесом?

Бизнес и власть — близнецы-братья. Подавляющее большинство деловых людей считаются весьма эффективными управленцами. И все для «капиталистов на госслужбе» складывается хорошо, пока они не начинают путать свой карман с государственным. Причем, речь не только о воровстве и взяточничестве. Это правило работает и в обратном порядке. Например, Мосгорсуд сейчас рассматривает апелляцию бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который фактически на деньги подконтрольной ему компании «Востокцемент» строил в городе дороги к саммиту АТЭС.

ОТДАТЬ ДОЛГИ ОБЩЕСТВУ

Формально при переходе во власть предприниматель обязан избавиться от всех коммерческих активов. Но обычно продолжает управлять предприятием — через жену и других ближайших родственников.

- Эта практика широко распространена. Нормальное явление как для России, так и в мире, - делится наблюдениями Даниил Ермилов, руководитель Российской ассоциации политконсультантов в ДФО. - В России очень много бизнеса завязано на власть. Многие предприниматели, достигнув определенного уровня, пронимают, что им нужно сделать две вещи. Первая – помочь своему бизнесу расширить его, защитить его. И второе – отдать долги обществу.

Как? Еще в суде первой инстанции свидетели говорили, что занимая должность мэра Владивостока Игорь Пушкарев попрежнему принимал ключевые решения в «Востокцементе», которым формально руководил его брат. Да, «Востокцемент» принимал участие в строительстве многих объектов во Владивостоке. Но от сотрудничества компания лишь теряла. Согласно оценке гендиректора по экономике и финансам холдинга Жанны Бевзы, убытки составили 1,45 млрд. рублей «в результате прощения задолженности муниципальному предприятию в размере 962 миллионов рублей, налогов, уплаченных с этой суммы и других факторов».

- Пушкарев считал Владивосток своим бизнес-проектом. Не хватало бюджетных денег на строительство дорог? Готов был строить на свои. И за это пострадал. У нас не принято, чтобы чиновники помогали муниципалитетам на свои деньги, - замечает Даниил Ермилов.

Сразу после ареста Игоря Пушкарева этапировали в Москву.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЦЕНТР СИЛЫ

Политолог Сергей Гребенюк обращает внимание, что совмещение работы во власти и влияние на деятельность подконтрольных предприятий в России наказывается чрезвычайно редко. Причем, чем дальше от Москвы, тем больше на это смотрят сквозь пальцы.

Почему же наказали Пушкарева?

- Многие эксперты рассматривают дело Пушкарева как политически мотивированное, - отметил Сергей Гребенюк, - где реальная подоплека его ареста связаны не с его преступлением, которое вне зависимости от трактовки – незаконное предпринимательство или взятка, он совершал, а с его попытками стать альтернативным центром силы в регионе. Противопоставлял себя губернатору. Пытался вести избирательные компании, альтернативные тем, что вел внутриполитический краевой блок. Формировал вокруг себя и продвигал определенных депутатов представительных органов.

«ВПЛОТЬ ДО РЕАБИЛИТАЦИИ»

Бизнесмены во власти показывают себя как достаточно эффективные управленцы. Но избавиться от своей предпринимательской сути не могут. Что оборачивается рисками, о которых мы уже говорили. На кого тогда делать ставку властям — на людей, которые не имею за плечами никакого багажа?

- Я предпочитаю третий выбор. Чтобы во власть шли профессиональные политики и управленцы в зависимости от того, выборная это должность или откровенно бюрократическая, - сообщил Сергей Гребенюк.

3 октября Мосгорсуд приступит к рассмотрению апелляции дела Игоря Пушкарева по существу. Эксперты отмечают ряд нестыковок, которые теоретически могут снизить срок заключения под стражей с нынешних 15 лет. А, возможно, и отменить решение суда первой инстанции. В противном случае следует признать, что у Игоря Пушкарева были разные интересы как у мэра и фактического владельца холдинга, так как с точки зрения обвинения он платил сам себе взятки из своего же кармана.

- Допускаю послабление в деле Пушкарева, вплоть до его полной реабилитации, признания его незаконно задержанным. Освобождение и принесение извинений, так скажем, - предполагает Даниил Ермилов. - Надеюсь, что Пушкарев будет услышан. Это был лучший мэр Владивостока - у меня есть, с чем сравнивать.