Бесценное «серебро»: Как пожилые люди становятся волонтерами и помогают другим

СКАНВОРДЫ И ЛАВОЧКИ ПОДОЖДУТ

«На пенсии жизнь только начинается!» - так хором может заявить многотысячное движение серебряных волонтеров, пожилых людей, которые не согласны сидеть на лавочках или перед телевизорами, статус «пенсионер» для них не приговор, а начало другой новой интересной жизни. Совсем скоро в Москве пройдет Форум серебряных добровольцев, на который приедут пожилые волонтеры из разных регионов России и стран СНГ. Бабушки и дедушки смогут представить свои добровольческие проекты и выиграть грант на реализацию своей идеи.

- Этот форум станет уже четвертым по счету, - рассказывает Наталья Русакова, координатор федеральной программы Ассоциации волонтерских центров «Молоды душой». - Еще до старта программы «Молоды душой» такие мероприятия проводились, с каждым годом количество участников увеличивалось, поэтому стало понятно, что необходимо поддержать эту инициативу и сделать отдельную федеральную программу, которая будет заниматься исключительно развитием серебряного волонтерства, поэтому в 2014 году был дан старт программе «Молоды душой». Изначально мы ее делали вместе с благотворительным фондом «Память поколений», они до сих пор наши основные партнеры, ну и конечно, это проводится при поддержке министерства труда и социальной защиты РФ.

ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЭТО ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

В ряды серебряных добровольцев принимают людей от 55 лет, верхнего предела нет — самому взрослому волонтеру, который сейчас трудится в Уфе, 91 год. Помощь «серебра» востребована во всех сферах волонтерства, но особенно по душе пожилым людям быть участниками масштабных мероприятий: чемпионат мира по футболу, Олимпиада в Сочи, всемирный фестиваль молодежи - активные бабушки и дедушки были везде.

- Они занимаются всеми направлениями наряду с молодежью, но, конечно, есть сферы, в которых пожилые люди могут реализоваться лучше всего. Например, социальное: помощь детям и своим сверстникам - пожилым людям, - продолжает Наталья.

В прошлом году грант выиграла команда омских волонтеров, помогающая хосписам. Вместе со студентами-медиками пенсионеры закупили мобильное медицинское оборудование, разработали методички по уходу за тяжело больным ребенком для родителей. Разновозрастной командой добровольцы приезжали в такие семьи, чтобы дать родителям хоть немного отдохнуть: студенты помогают с медицинской точки зрения, серебряные волонтеры — с бытовой.

- Еще один схожий проект - «бабушка на час», он реализуется почти в каждом регионе. Волонтеры приходят, чтобы присмотреть за ребенком, приготовить еду. Это лучшие люди для таких проектов — не у каждого есть семья, внуки, а потребность заботиться о ком-то есть. Поэтому серебряные волонтеры делают все с максимальной отдачей и теплом.

«Я их не брошу до самой своей смерти» - твердит пермский волонтер Сергей Туснин. Он тоже выиграл грант и с его помощью создал футбольную команду из мальчишек из зоны риска. Ребята в трех возрастных группах тренируются каждую неделю, у них есть своя форма и серьезные победы - они вошли в областной чемпионат по футболу. Пусть это местечковые истории, но они про большие изменения в жизнях этих людей.

ПЕНСИЯ - НЕ КОНЕЦ ЖИЗНИ

Программа «Молоды душой» не только о вовлечении в добровольчество, она об отношении к старости в целом. Серебряные волонтеры своим примером транслируют образ человека, который, выйдя не пенсию, не перестал заниматься полезными для общества делами.

- В нашей стране, говорят о старшем поколении в ключе «помогите старикам дожить», мы же транслируем другую историю - дайте им возможность жить полной жизнью и реализовать свои идеи, ведь посмотрите, как их много! - объясняет Наталья Русакова. - Многие наши волонтеры, достигая пенсионного возраста, не перестают работать. Да, людей пенсионного возраста часто на работу не берут, такая проблема есть, но постепенно мы приходим к тому, что работодателям становится интересно работать с пожилыми. Наши волонтеры, например, нарабатывают портфолио и уже с ним обращаются за работой и их охотно принимают, такие примеры есть.

Форум серебряных волонтеров пройдет в Москве с 1 по 4 октября, заявки уже собраны. Победители получат грант на сумму до 250 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Участвовать, кстати, будут не только пожилые добровольцы, но и молодые люди, чьи идеи направлены на помощь старшему поколению.

Современные пенсионеры несут в общество важную идею — не нужно «доживать», нужно жить полной жизнью. Фото предоставлены организаторами проекта «Молоды душой»

СПРАВКА «КП»

Как стать серебряным волонтером?

Заходим на сайт Молодыдушой.рф. На главной странице есть две кнопки: «стать участником программы» - она для тех, кто хочет организовать свой центр серебряного волонтерства, если для того хватает ресурсов, и «стать волонтером». Во втором случае необходимо просто заполнить анкету, ваши данные попадут организаторам проекта, которые увидят, из какого вы региона и сведут с нужным центром. Новичкам помогут освоиться, обучат и сделают полноправным членом сообщества серебряного волонтерства.

КСТАТИ

Приобщиться к духу и философии активных пенсионеров можно будет этой осенью. Москвичей ждет стильное и интересное событие — большой городской фестиваль Young old:«Новые старшие».

- Наш фестиваль про практику, про конкретные инструменты, которые позволят старшему человеку улучшить свою жизнь, добиться ощущения благополучия в разных сферах жизни, - отмечают организаторы. - Мы придумали его как площадку, где можно свободно и осознанно искать свой путь в жизни.

На фестивале два дня будут идти лекции, дискуссии, мастер-классы, выставки, инсталляции. «Новые старшие» поговорят обо всем — здоровье, творчество, стиль, самореализация, творчество, культура, отношения.

Когда: 3-4 ноября 2019 года.

Где: Культурный центр ЗИЛ (Москва, ул. Восточная, д.4, корпус 1).

Вход свободный.

Фотоподписи

1 — На форум приедут волонтеры «серебряного» возраста со всей России и даже из стран СНГ. Фото предоставлены организаторами проекта «Молоды душой»

2 — Современные пенсионеры несут в общество важную идею — не нужно «доживать», нужно жить полной жизнью.