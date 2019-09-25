2019-09-25T11:48:14+03:00
Происшествия

Многократного чемпиона России по легкой атлетике задержали за кражу iPhone в Москве

Оказалось что Марк Толстихин уже давно пустил свою жизнь под откос
Артем ДЕГТЯРЕВ
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В настоящий момент легкоатлет Марк Толстихин находится в СИЗО. Фото: mancevich.ruВ настоящий момент легкоатлет Марк Толстихин находится в СИЗО. Фото: mancevich.ru
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Кража произошла еще в июле этого года, однако установить причастность Марка к этой краже смогли только сейчас. Все случилось в аптеке на Неглинной улице в Москве 24 июля. Жительница столицы Хаяла Исмаилова забежала утром в аптеку за лекарствами. Рассчитываясь за таблетки, девушка для удобства положила телефон на столик рядом. Когда через минуту она потянула руку за своим гаджетом - ее iPhone 7 уже исчез.

"В полицию обратилась 28-летняя Хаяла Исмаилова с сообщением о том, что неизвестный похитил оставленный ей без присмотра телефон. Проведя оперативно-розыскные мероприятия был установлен вор. Им оказался 30-летний чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Примечательно, что когда оперативники установили причастность Марка к этой краже - он уже был задержан полицией за другие преступления и содержался под стражей. В настоящий момент Марк Толстихин находится в СИЗО No4 города Москвы за совершение этого и аналогичных преступлений. Ранее мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы за кражи и грабежи.

Марк Толстихин - российский легкоатлет, мастер спорта. Серебряный призёр Кубка Европы-2007 среди клубных команд среди юниоров, бронзовый призёр Чемпионата Европы-2008 по горному бегу в командном зачёте среди юниоров, победитель чемпионата России на дистанции 1500 метров среди молодёжи на открытом воздухе и в закрытых помещениях в 2011 году. Победитель чемпионата России-2011 по кроссу. С 12 июня 2011 года является рекордсменом Костромской области на дистанции 1500 метров. Неоднократный участник чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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