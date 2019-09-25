2019-09-25T13:55:54+03:00
Происшествия

В Москве молодожены обвинили водителя свадебного лимузина в краже конвертов с деньгами

После ЗАГСа пара обнаружила, что из машины пропали деньги, которые им подарили гости торжества
Наталия ЕРОШКИНА
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Московские молодожены лишились подаренных на свадьбе денег.Московские молодожены лишились подаренных на свадьбе денег.Фото: СОЦСЕТИ
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25-лентяя Катерина и 29-летний Даниил долго планировали красивую свадьбу. День рождения своей семьи пара собиралась провести по высшему разряду: красивое платье, номер в отеле, фотосессия в Москва-Сити, ресторан и автомобиль с водителем.

Подходящую машину молодые люди нашли на авито, это был белый "Ягуар", водителя звали Игорь. Будущие супруги договорились с ним и, утром 7 сентября, в день свадьбы, в назначенное время тот самый "Ягуар" ждал пару у входа в гостиницу. Даниил и Екатерина сложили подарки и реквизит в багажник и отправились на встречу долгожданному дню.

После церемонии в ЗАГС, Игорь 2.5 часа ожидал завершения фотосессии, а потом доставил молодожёнов в ресторан. Там его работа была окончена, и он отправился домой. Спустя час раздался звонок, огорчённый жених сообщил, что за время аренды машины из вещей молодожёнов пропали подаренные гостями 100 000 рублей и 100 долларов.

25-лентяя Катерина и 29-летний Даниил долго планировали красивую свадьбу. Фото: СОЦСЕТИ

25-лентяя Катерина и 29-летний Даниил долго планировали красивую свадьбу.Фото: СОЦСЕТИ

— Всё было в порядке. Откатались. Где-то через час поступил звонок от Даниила, что у них пропали какие-то ценные вещи из багажника. Я даже ему не мог никак прокомментировать, потому что для меня самого это было шоком. Мне это не нужно, я такими вещами не занимаюсь и не мог понять, почему претензии были ко мне. Даниил мне сказал, что они написали заявление и намекнул, что полицейские дали время одуматься человеку, который это сделал и закрыть вопрос. Мы договорились встретиться, но пока ничего не понятно, — рассказал Игорь kp.ru.

Таинственное исчезновение подарков, омрачившее свадьбу Екатерины и Даниила пока остаётся нераскрытым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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