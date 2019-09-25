Неон, бетон и эскалаторы: канадский фотограф выпустил уникальную книгу о советском метро

7 стран, 15 городов, 30 тысяч километров... За 12 лет поездок по бывшим союзным республикам канадский фотограф Кристофер Хервиг сделал более 15 тысяч снимков.

Обложка новой книги Кристофера Хервига. Фото: Christopher Herwig/FUEL

Пять лет назад он выпустил книгу-альбом в двух томах, посвященную советским остановкам.

Станция «Автово» в Санкт-Петербурге. Открыта в 1955 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

Теперь же Хервиг решил поделиться своими впечатлениями от «подземной экспедиции» - путешествия по советским станциям метро.

Станция «Улдуз» в Баку. Открыта в 1970 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

- Я рос в Канаде в годы холодной войны. Как и все тогда, я имел ограниченное представление об СССР, его жителях и тем более о советской архитектуре и дизайне, - вспоминает Кристофер. - Меня восхитили автобусные остановки, эти скромные, казалось бы, конструкции, созданные без особой идеологической нагрузки.

Станция «Проспект Свободы» в Днепропетровске. Открыта в 1995 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

По мнению Кристофера, авторы просто хотели дать волю творческому самовыражению, порадовать людей и вызвать у них чувство национальной гордости.

Станция «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге. Открыта в 1991 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

- Снимая остановки, я как будто делал портреты людей, которые приятно удивляли меня, опровергая предрассудки, с которыми я к ним ехал. Впечатлило меня и советское метро, - делится фотограф.

Станция «Новза» в Ташкенте. Открыта в 1977 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

Во время рабочих поездок для документальных проектов ЮНИСЕФ и других структур ООН, Хервиг посетил Москву и Ташкент.

Станция «Аэропорт» в Москве. Открыта в 1938 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

Станция «Коломенская» в Москве. Открыта в 1969 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

Станция «Красные Ворота» в Москве. Открыта в 1935 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

- Мне попались несколько очень ярких станций. Фотографировать можно было не везде, поскольку многие станции использовались в свое время как бомбоубежища и считались военными объектами. Думаю, я добился бы разрешения на съемку, но я посчитал, что гораздо правильнее охватить все линии метро на территории бывшего СССР, а не акцентироваться на Москве, - рассказывает Хервиг.

Станция «Молодежная» в Ереване. Открыта в 1981 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

«Подземная экспедиция» охватила 15 городов.

Станция «Имени А. С. Масельского» в Харькове. Открыта в 1978 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

Помимо Москвы и Ташкента канадец побывал в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Баку, Нижний Новгород Днепропетровске, Ереване, Киеве, Кривом Роге, Минске, Тбилиси и Харькове.

Станция «Выдубичи» в Киеве. Открыта в 1991 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

Чтобы ничто не мешало съемкам, Хервиг старался ездить на метро или рано утром, или поздно ночью.

Станция «Октябрьская» в Минске. Открыта в 1984 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

Через станции ежедневно проходят миллионы пассажиров, но в спешке им некогда разглядывать богато украшенные колонны, скульптуры, а уж тем более останавливаться, задирать голову и рассматривать узорчатые потолки.

Станция «Канавинская» в Нижнем Новгороде. Открыта в 1993 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

Благодаря книге «Советские станции метро», можно составить представление об уникальном опыте подземного строительства в 1930 - 80-е годы.

Станция «Площадь Маркса» в Новосибирске. Открыта в 1991 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

Неон, бетон, эскалаторы, вывески, мозаика, барельефы, статуи - все вместе создают незабываемую яркую карту советского метро, где так органично сочетается византийский, средневековый и барочный стиль с идеями конструктивизма и футуризма.

Станция «Гагаринская» в Самаре. Открыта в 1993 году. Фото: Christopher Herwig/FUEL

Кстати, все комментарии к фотографиям Кристофера Хервига в книге «Советские станции метро» сделал тот же человек, который помогал ему в работе над «Советскими автобусными остановками» - британский журналист, культуролог и эксперт в области архитектуры Оуэн Хатерли.