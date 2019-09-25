Ведущий Дмитрий Губерниев попал в аварию в Москве

Столкновение произошло днём 17 сентября недалеко от Префектуры Зеленоградского административного округа. Автомобиль BMW Х5 с интересными номерами "ААА" под управлением Дмитрия Губерниева врезался сзади в Mazda 6.

— Авария произошла по адресу Центральный проспект 15. Автомобили получили незначительные повреждения, водители и пассажиры ни одной из машин не пострадали. — сообщали kp.ru источник в полиции.

Оба участника ДТП дождались приезда полиции, оформили протокол. Виновником аварии был признан сам Дмитрий Губерниев.