2019-09-25T14:29:42+03:00
Происшествия

Ведущий Дмитрий Губерниев попал в аварию в Москве

BMW комментатора врезалась в другую иномарку.
Наталия ЕРОШКИНА
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Виновником аварии был признан сам Дмитрий Губерниев. Фото: Наталия ЕрошкинаВиновником аварии был признан сам Дмитрий Губерниев. Фото: Наталия Ерошкина
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Столкновение произошло днём 17 сентября недалеко от Префектуры Зеленоградского административного округа. Автомобиль BMW Х5 с интересными номерами "ААА" под управлением Дмитрия Губерниева врезался сзади в Mazda 6.

— Авария произошла по адресу Центральный проспект 15. Автомобили получили незначительные повреждения, водители и пассажиры ни одной из машин не пострадали. — сообщали kp.ru источник в полиции.

Оба участника ДТП дождались приезда полиции, оформили протокол. Виновником аварии был признан сам Дмитрий Губерниев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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