2019-09-25T15:22:44+03:00
Общество

«Русский» — это звучит гордо?

Я неслучайно задаю этот вопрос, поскольку история одного специалиста из России (а они, как известно, работают по всему миру) заставляет задуматься об однозначности ответа на этот вопрос
Тина КАНДЕЛАКИгенеральный продюсер "Матч ТВ"
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В столице Казахстана на гражданина России завели уголовное дело по ложному обвинению. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВ столице Казахстана на гражданина России завели уголовное дело по ложному обвинению. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Казахстане, в ТОО «Астана-моторс», крупнейшем местном автомобильном холдинге, исполнительным директором на протяжении 7 лет работал гражданин России Антон Афонин, который дважды успешно выводил компанию из кризисов и довел продажи и прибыль компании до рекордных показателей.

Наш соотечественник реорганизовал работу компании и закономерно стал близок к акционеру, чье ближайшее окружение решило любой ценой избавиться от успешного управленца.

Месть не заставила себя ждать — на Антона было заведено уголовное дело. В компании заказали параллельный аудит его деятельности за 2015-2017 гг. (параллельный, поскольку его деятельность постоянно аудировалась и никаких нареканий не вызывала) и насчитали убытков на сумму, эквивалентную 25 миллионам российских рублей.

Когда Антон понял, что сюрреализм предъявленных обвинений вполне может закончиться реальным сроком, а заказ уголовного дела оплачен конкретным приближенным к руководителям республики лицом, он отправился в российское консульство за помощью и поддержкой.

Вот здесь и начинается часть про гордость. Генеральный консул личный прием не ведет, а его заместитель объяснил Антону, что все запросы, которые консульство делает в правоохранительные органы Республики Казахстан, остаются без ответа — либо получаются формальные отписки в стиле «разбираемся», «изучаем», хотя в других странах ситуация прямо противоположная.

Теперь Антон приходит в суд, видит там подделанные документы о материальной ответственности за 28 (!) компаний холдинга Astana Group и понимает, что его выбрали в качестве козла отпущения всех грехов огромной компании (смотрите видеообращение Антона Афонина).

У меня возникает справедливый вопрос: если наши послы не будут защищать своих граждан от правового беспредела, то о какой гордости мы можем говорить? Заверения в мире и дружбе — это прекрасно, но уважение к стране должно проявляться в деталях, а каждый гражданин России, работающий или отдыхающий за рубежом, должен понимать, что государство не оставит его в беде. Во многом из этого и состоит международный авторитет.

P.S. Я никогда, не имея полной картины происходящего, не вписываюсь в такие истории, но поскольку это двоюродный брат моего сотрудника, в порядочности которого я не сомневаюсь, я решила помочь и привлечь внимание к проблеме человека, оставшегося наедине против целого государства!

ИСТОЧНИК KP.RU

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