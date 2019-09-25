«Русский» — это звучит гордо?

В Казахстане, в ТОО «Астана-моторс», крупнейшем местном автомобильном холдинге, исполнительным директором на протяжении 7 лет работал гражданин России Антон Афонин, который дважды успешно выводил компанию из кризисов и довел продажи и прибыль компании до рекордных показателей.

Наш соотечественник реорганизовал работу компании и закономерно стал близок к акционеру, чье ближайшее окружение решило любой ценой избавиться от успешного управленца.

Месть не заставила себя ждать — на Антона было заведено уголовное дело. В компании заказали параллельный аудит его деятельности за 2015-2017 гг. (параллельный, поскольку его деятельность постоянно аудировалась и никаких нареканий не вызывала) и насчитали убытков на сумму, эквивалентную 25 миллионам российских рублей.

Когда Антон понял, что сюрреализм предъявленных обвинений вполне может закончиться реальным сроком, а заказ уголовного дела оплачен конкретным приближенным к руководителям республики лицом, он отправился в российское консульство за помощью и поддержкой.

Вот здесь и начинается часть про гордость. Генеральный консул личный прием не ведет, а его заместитель объяснил Антону, что все запросы, которые консульство делает в правоохранительные органы Республики Казахстан, остаются без ответа — либо получаются формальные отписки в стиле «разбираемся», «изучаем», хотя в других странах ситуация прямо противоположная.

Теперь Антон приходит в суд, видит там подделанные документы о материальной ответственности за 28 (!) компаний холдинга Astana Group и понимает, что его выбрали в качестве козла отпущения всех грехов огромной компании (смотрите видеообращение Антона Афонина).

У меня возникает справедливый вопрос: если наши послы не будут защищать своих граждан от правового беспредела, то о какой гордости мы можем говорить? Заверения в мире и дружбе — это прекрасно, но уважение к стране должно проявляться в деталях, а каждый гражданин России, работающий или отдыхающий за рубежом, должен понимать, что государство не оставит его в беде. Во многом из этого и состоит международный авторитет.

P.S. Я никогда, не имея полной картины происходящего, не вписываюсь в такие истории, но поскольку это двоюродный брат моего сотрудника, в порядочности которого я не сомневаюсь, я решила помочь и привлечь внимание к проблеме человека, оставшегося наедине против целого государства!