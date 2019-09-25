Миллион друзей заповедников

Такой слет проходит уже второй раз: в 2017 году он состоялся в Хакассии, в этом году местом встречи выбрана Карелия. Добровольное движение друзей заповедных островов за десятилетие своего существования собрало уже более миллиона участников по всему миру. В него входят волонтёры, педагоги, работники заповедников и парков, представители бизнеса, эксперты, большой отряд составляют школьники и студенты. Цель движения – содействовать развитию особо охраняемых природных территорий, сбережению их как нашего природного и культурного достояния.

Когда-то, в начале 2000-х, у истоков движения стоял наш легендарный журналист “Комсомольской правды” Василий Михайлович Песков. Его ближайшая соратница, директор Экоцентра “Заповедники” Наталья Романовна Данилина, учредитель и редактор просветительского журнала “Заповедные острова”, автором которого был и Песков, вместе с ним вела борьбу за сохранение заповденой системы России, когда ее собирались ликвидировать. Именно ее называют теперь мотором и душой движения друзей заповедных островов. Слет в Петрозаводске поддержан Фондом президентских грантов, а Президент России обратился к его участникам с приветствием, подчеркнув, что их активная, твёрдая гражданская позиция, стремление помочь своей стране конкретными полезными делами заслуживает большого уважения и позволяет претворять в жизнь яркие просветительские, гуманитарные программы, направленные на экологическое и патриотическое воспитание.

В рамках программы слета прошла конференция-семинар «Сохраняем будущее вместе. Экопросвещение и туризм на ООПТ»; конференция для педагогов “Заповедные уроки в местных школах”; форум «Бизнес во благо природы»; телемост с европейским семинаром «Европарка»; семинары о корпоративном волонтерстве и о реализации программ по сохранению биоразнообразия.

Но слет – не только серьезные встречи и разговоры. Это и общение, новые знакомства, праздничные акции. Он сопровождался песнями и сценкам и, играми и конкурсами. Пели гимн друзей заповедных островов, написанный Алиной Ионовой: “Природа нуждается в деле. Ждет искры в глазах и усилий. И только, когда мы все вместе, любую задачу осилим!” Кто-то из участников написал в фейсбуке: “Мы отличная команда ... шебутная, хохочущая, добрая, немного ворчливая, но команда”. Возможно, это один из главных итогов состоявшегося слета.