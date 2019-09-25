2019-09-25T16:18:02+03:00
Василий Песков

Миллион друзей заповедников

В Петрозаводске завершает работу Международный слет движения друзей заповедных островов
Людмила СЕМИНА
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Добровольное движение друзей заповедных островов за десятилетие своего существования собрало уже более миллиона участников по всему мируДобровольное движение друзей заповедных островов за десятилетие своего существования собрало уже более миллиона участников по всему мируФото: Людмила СЕМИНА
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Такой слет проходит уже второй раз: в 2017 году он состоялся в Хакассии, в этом году местом встречи выбрана Карелия. Добровольное движение друзей заповедных островов за десятилетие своего существования собрало уже более миллиона участников по всему миру. В него входят волонтёры, педагоги, работники заповедников и парков, представители бизнеса, эксперты, большой отряд составляют школьники и студенты. Цель движения – содействовать развитию особо охраняемых природных территорий, сбережению их как нашего природного и культурного достояния.

Когда-то, в начале 2000-х, у истоков движения стоял наш легендарный журналист “Комсомольской правды” Василий Михайлович Песков. Его ближайшая соратница, директор Экоцентра “Заповедники” Наталья Романовна Данилина, учредитель и редактор просветительского журнала “Заповедные острова”, автором которого был и Песков, вместе с ним вела борьбу за сохранение заповденой системы России, когда ее собирались ликвидировать. Именно ее называют теперь мотором и душой движения друзей заповедных островов. Слет в Петрозаводске поддержан Фондом президентских грантов, а Президент России обратился к его участникам с приветствием, подчеркнув, что их активная, твёрдая гражданская позиция, стремление помочь своей стране конкретными полезными делами заслуживает большого уважения и позволяет претворять в жизнь яркие просветительские, гуманитарные программы, направленные на экологическое и патриотическое воспитание.

В рамках программы слета прошла конференция-семинар «Сохраняем будущее вместе. Экопросвещение и туризм на ООПТ»; конференция для педагогов “Заповедные уроки в местных школах”; форум «Бизнес во благо природы»; телемост с европейским семинаром «Европарка»; семинары о корпоративном волонтерстве и о реализации программ по сохранению биоразнообразия.

Но слет – не только серьезные встречи и разговоры. Это и общение, новые знакомства, праздничные акции. Он сопровождался песнями и сценкам и, играми и конкурсами. Пели гимн друзей заповедных островов, написанный Алиной Ионовой: “Природа нуждается в деле. Ждет искры в глазах и усилий. И только, когда мы все вместе, любую задачу осилим!” Кто-то из участников написал в фейсбуке: “Мы отличная команда ... шебутная, хохочущая, добрая, немного ворчливая, но команда”. Возможно, это один из главных итогов состоявшегося слета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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