«Принадлежность Крыма к России ни у кого не должна вызывать сомнений»: Михалков рассказал о санкциях для актеров, посещающих полуостров

Пять дней, два десятка картин и 14 стран-участников - так в Ялте прошёл международный кинофестиваль «Евразийский мост». В Крыму высадился настоящий звёздный десант - актеры Александр Петров, Кристина Асмус, Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Марат Башаров, Жанна Эппле, Евгений Сидихин, Анна Михалкова... Но были и те, кто отказался приехать на полуостров.

- Актёры, которые снимаются за рубежом и которых есть отношения с Киевом, опасаются ехать в Крым, боятся, что их будут преследовать, - не называя фамилий, рассказал на церемонии закрытия смотра его идейный вдохновитель Никита Михалков. - К сожалению, это сегодняшняя данность. Хотя за что преследовать? За то, что ты свободный человек и ездишь туда, куда тебя приглашают? Я тешу себя надеждой, что все это постепенно наладится. Потому что принадлежность Крыма ни у кого не должна вызывать сомнений. Когда в пятидесятых годах мой тёзка передал Крым Украине, это было перекладывание из одного кармана в другой, но одного костюма. Потом, думаю, этот вопрос можно было решить безболезненно в Беловежской пуще. Но все мы сильны задним умом.

- А как вы сегодня относитесь к тому, что произошло в Беловежской пуще? - спросили журналисты.

- То, что там случилось, это предательство. Нас пленило, что генеральный секретарь говорит без бумажки, в ООН, молодой. К сожалению, в девяностые мы просто не поняли, что произошло. Жалко будет, если мы и сегодня не поймём, что происходит.

- Что вы думаете об освобождении Павла Устинова (актёр, которого приговорили к 3,5 годам заключения за то, что при задержании на митинге он вывихнул плечо росгвардейцу. - Ред.)?

- Я думаю, что стоило бы Устинову выйти из КПЗ и сказать, что политикой он не интересуется, а Крым наш, та же самая общественность, которая за него заступалась, попросила бы снова упечь его в тюрьму. Что он, оказывается, чужой, а мы думали, свой. Я считаю, что справедливость к избранным - это не справедливость, а профанация.

- Фильм «Текст», о котором сегодня так много говорят, вам понравился? Не слишком там много мата и неприличных сцен?

- Фильм «Текст» - это правдивая и современная картина. Если из неё вынуть любовь и сострадание, это будет грязная чернуха. Но так как там есть и то, и другое, на мой взгляд все хорошо.

- Тогда какие картины обречены на провал?

- Ну смотря у кого. Потому что фильмы, которые для меня провальны, у определенной части населения вызывают восторг. Но русское кино невозможно без любви. И это не только любовь мужчины к женщине, это высочайшее чувство, сострадание к героям. Для нас это самое главное.