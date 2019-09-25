Геннадий Онищенко - о том, что пива в России стали пить больше, чем водки: Один яд на другой меняем. Это косит мужчин - как на войне. Просто самоубийство!

В прошлом году россияне, судя по отчету компании FinExpertiza, выпили 7,9 миллиарда литров пива, 954 миллиона - винодельческой продукции, 833 миллиона литров водки и ликероводочных изделий, 169 - шампанского и игристых вин, а также 115 миллионов литров коньячных напитков.

Такие темы на сайте kp.ru мы обычно обсуждаем с известным экспертом - первым замом председателя Комитета Госдумы по науке и образованию Геннадием Онищенко. На этот раз разговор - с самым, пожалуй, эмоциональным и непримиримым борцом с алкоголем не заладился с самого начала...

- Геннадий Григорьевич, пришла статистика, которая - не в вашу пользу. Она говорит о том, что Онищенко, который выступает против пива, проиграл. И, судя по статистическим данным, даже известная пословица: «Пиво без водки – деньги на ветер» - утрачивает актуальность. Как вы воспринимаете свое поражение?

- (нервно) Давайте так, вы ерничать перестаньте. Сформулируйте вопрос. Ерничать я тоже так могу, - так, что мало не покажется. (громко) В чем вопрос?

- (немного как бы виновато) Вопрос в том, что вы-то ратовали за отказ от пива и обзывали его пойлом.

- Оно как было, так и осталось пойлом. Так в чем проблема-то?

(пауза)

Давай, Александр, говорить по делу!

(не дождавшись, когда корреспондент соберется с мыслями, Онищенко продолжает - на высоких тонах!)

Объем потребления алкоголя, к сожалению, остается высоким. И то, что мы один яд на другой меняем – то есть, водку на пиво, ничего не переиначит. Тяжелого алкоголя мы потребляем очень много.

Мы считаем не по объему отдельных видов алкогольных напитков, а по сути, по безводному алкоголю. И я считаю, что "Комсомольская правда" должна более ответственно себя вести, не ерничать по этому поводу. Мы только к 2021 году собираемся снизить объемы продаж алкоголя. Официально - в магазинах. А сколько у нас в нелегальном обороте находится? А?

- (заикаясь) А п-п-иво-то чем п-п-ровинилось?

- (немного помчягче, но - все равно наступательно.) Для производства качественного пива у нас сегодня никаких условий нет. У нас нет ни солода, ни хмеля. Мы ввозим весь «мусор», который собирается в Европе. На тебе, Боже, что нам не гоже!

Геннадий Онищенко: «Пиво, несмотря на высокий рейтинг в России, так и остаётся пойлом.» 00:00 00:00

Столько лет они наживаются на здоровье людей, ваши хваленые пивовары!

- (собравшись, наконец, с духом) А мы никого не хвалим.

- А мы до сих пор в своей стране не создали рынка качественного сырья и нормального производства напитка!

- (похоже, несколько осмелев) Вам, Геннадий Григорьевич, дай волю – вы сухой закон введете! А вот президент наш выступает за эволюционный путь в этом вопросе.

- (задумчиво, со вздохами) Что касается концепции алкогольной политики, которую утвердил президент в 2009 году, - да, это было. И там, действительно, предусмотрен такой - эволюционный путь решения, когда мы с северного типа потребления алкоголя переходим на южный (то есть - меньше водки, больше - вина. - А.Г.), где слабоалкогольными напитками восполняем тот объем самоубийства, который мы за счет алкоголя на свою нацию наводим. К сожалению, у нас объем тяжелого алкоголя не уменьшается, а на него наслаивается увеличивающийся объем вот этого…

- … пойла.

- Пойла, да. (уже добрее) Которое называется пивом.

Знаете, что я вам скажу: вы посмотрите другую статистику.

У нас смертность мужчин ужасающая, средняя продолжительность жизни на 10 лет меньше, чем у женщин. Такое бывает только во время войны, когда мужское население просто убивают на фронте. Мы его убиваем в мирное время.

Это то, за что вы так сейчас печетесь.

- (с нотками обиды в голосе) Никогда!

- А проблема серьезная, ее нужно решать. И, конечно, если мы будем продолжать ерничать, соревнуясь, кто кого больше уест, или еще, говоря современным языком, подколет…

- Или упьет.

- … ничего не решится.

- Что делать?

- (примирительным тоном) Нам надо с вами внимательно смотреть статистику и принимать соответствующие меры.

Одной из мер, которая могла бы сегодня нам облегчить ситуацию в стране и перейти на южный тип потребления, - это принятие закона о виноградарстве в нашей стране, о котором не чешется ни Минсельхоз, ни ваша винная промышленность.

- (как бы оправдываясь, хотя - не очень) Лично у меня ее нет!

- Вот они между собой перепалками занимаются, а до сих пор внятного разумного закона внести никак не могут.

- (язвительно) Не я же в Думе, а вы. Я только помощник внештатный.

- Ах, так! (похоже, опять рассердился) Если вы себя назойливо записываете в мои помощники...

- Ну, хорошо - считайте, что перестал уже сейчас.

- Ну, и хорошо!

... - То почитайте, каков регламент подготовки законов. Закон этот должен был быть внесен уже несколько лет назад, по поручению правительства. Но действия - ни одной из названных мною выше - структур на эту тему как-то не впечатляют.

- Правильно - «их действия в этом направлении».

- Не перебивай!

Видимо, пока еще поручение правительства для них является не обязательным документом, а поводом примерно так, как мы с вами, - поерничать.

- Да я не ерничаю. Я просто…

- (а сам меня тут же перебивает) Товарищ Гамов, поражения Онищенко, как вы тут заявили, нет! Не на того нарвались, товарищ Гамов! Онищенко победит!

(бросает трубку)