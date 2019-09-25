В Оренбургской области батюшку обвиняют в изнасиловании 7 приемных детей

Он также является настоятелем Обители милосердия - уникального храмового комплекса с православной гимназией в Саракташском районе Оренбуржья, которая уже существует без малого 30 лет. Но несмотря на уйму всего хорошего, что отец Николай сделал для прихожан, последние годы он проявлял себя весьма специфично. Например, в 2015 году он пьяный удирал на своем золотистом Mercedes - Benz от сотрудников ГИБДД. Стражи правопорядка, чтобы доставить его в отдел, выносили батюшку из особняка буквально на руках. В отношении него тогда даже было возбуждено уголовное дело, местная епархия его отстранила от исполнения обязанностей священнослужителя, но спустя несколько месяцев и дело прикрыли, и в должности восстановили.

Когда же на этот раз священника задержали, никто и представить не мог, что преступления, в которых обвиняют Стремского, настолько серьезны. Вплоть до сегодняшнего дня никакие подробности не разглашались. Лишь, когда сегодня вечером отца Николая доставили в суд областного центра для избрания меры пресечения, стали известны факты, от которых просто волосы встают дыбом.

Заседание проходило в закрытом режиме, и теперь ясно - почему. Его обвиняют в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних приемных детей. В суд Стремский пришел не в рясе, на вопросы судьи отвечал спокойно. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ: изнасилование, развратные действия и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В качестве потерпевших проходят семеро его несовершеннолетних усыновленных детей. Если вина батюшки будет доказана, то за решетку он может угодить на срок вплоть до 20 лет.

Защитник обвиняемого всячески просил обратить внимание на его заслуги, рассказывал про строительство при его участии уникального храмового комплекса. Адвокат просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, указав и на то, что в камере ему придется расстаться с крестом, а значит, ему по сану никак туда нельзя. Между делом, был озвучен тот факт, что священнослужитель имеет недвижимость за рубежом.

Несмотря на все положительные заслуги отца Николая, суд согласился со следствием и отправил его в СИЗО. Выслушав решение, Стремский озвучил главное, что его волновало - сможет ли он искупаться. На что получил ответ, что в СИЗО все есть.

У здания же суда, когда мы покидали его после заседания, собрались люди, приехавшие поддержать настоятеля, в том числе и выпускники обители милосердия. Они в голос уверяли, что поп ни в чем не виноват, а дети на него просто наговаривают. Кстати, несколько детей из семьи Стремского уже забрали и отправили в детские дома региона.