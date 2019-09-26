2019-09-26T02:20:32+03:00
Телевизор

Эта Золушка будет вечной

Еще в начале сериала «Сильная слабая женщина» ясно, чем все кончится. Впрочем, все привыкли
Валентина ЛЬВОВАколумнист
Поделиться:
Фото: Канал РоссияФото: Канал Россия
Изменить размер текста:

На днях пересказала ребенку содержание фильма «Карнавал». Сын сам напросился, спел про «позвони мне, позвони». Повествую я про скитания провинциалки, мечтающей выбиться в звезды, а мальчик говорит:

- Знаю! Потом она станет знаменитой и всем все докажет!

- Э нет, - отвечаю. - Она приучится к беззаветному труду и научится любить не себя в искусстве, а искусство в себе.

Такая информация сильно потрясла подростка. Как это? Даже за миллионера не вышла замуж? Две серии выбивалась в люди и не пришла к успеху?

Действительно, отвыкли мы как-то, что на экране героиня не получает мужа, денег, счастья, известности. Да, она будет демонстративно страдать, о нее вытрут ноги все подряд, оклевещут, но в финале отыграется наша Золушка по полной. Пройдет лебедушкой по берегу реки, уносящей куда-то трупы ее врагов. Новый сериал «Сильная слабая женщина» на канале «Россия» - очередная монетка в эту копилку.

Старт - 1989 год, основное действие - 90-е (дались они всем!). Хрупкая Нина Голубева из Казимова отправляется покорять Москву в качестве потенциального модельера. Правда, девушка успевает забеременеть от слабохарактерного блондинчика, который ее бросает. Нину за беременность отчисляют из столичного вуза (что нонсенс). Страдалица Нина работает на рынке и шьет платья по собственным эскизам. Конечно же, талантливым. И, разумеется, ее дар заметит кто-то, кто круче ее недоброжелателей. Еще ее, кроткую женщину с животом, без собственного жилья, образования и зарплаты, все хотят. Милиционеры, начинающие новые русские, хозяева магазинов. Все.

Но вы же понимаете, что все кончится хорошо, а? Выберет героиня кого-то из этих «всех» и полюбит. На рельсы Анной Карениной сломленной не ляжет. Татьяной Лариной

Онегина не пошлет в дали дальние. И, что примечательно, никто ничего от финала не ждет. Ни одна старушка на лавочке у подъезда не спросит: «А вы смотрели про Нинку-модельершу вчера? Кого выбрала-то? Максима или Коленьку?» Поскольку сама старушка выбрала себе в рекламной паузе лекарство для памяти и от болезни суставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп предложил обнародовать еще один разговор с Зеленским
Стал известен бюджет России на ближайшие три года
Экипаж «Союза МС-15» перешел на МКС
США может задержать выплату Украине 30 миллионов долларов в виде военной помощи
В Греции обезвредили банду, которая торговала детьми
Трамп в разговоре с Зеленским отметил стремление России в урегулировании конфликта на Донбассе
Лавров обвинил Евросоюз в ненадежности
Ученые объяснили, чем опасно посещения туалета с телефоном
На станции метро «Динамо» в Москве произошло задымление
Кубанцы пригласили Илона Маска в Краснодар: Он ответил им на русском
Соловьев привал ввести санкции против Украины из-за выступления Зеленского на ГА ООН
Трамп – Зеленскому: Вы сделали меня еще более знаменитым
Трамп на встрече с Зеленским посоветовал «продолжать прогресс» с Россией
Прокурор Украины выяснил, что адвокат «информатора» из Украины был спонсором Байдена
После выступления Зеленского на ГА ООН в Госдуме призвали его «не распространять мифы про Крым»
Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве США
Лавров на ГА ООН предложил перенести часть международных мероприятий из США
Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева
Муфтий Москвы предложил легализовать многоженство
Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре Зеленского с Трампом
Опрос: большинство американцев против импичмента Трампу
В Комитете по разведке Палаты представителей считают стенограмму разговора Трампа с Зеленским «убийственной»
На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии
«Ждем продолжение банкета»: Захарова прокомментировала расшифровку переговоров Трампа с Зеленским
Главу самой большой семьи в стране священника Николая Стремского подозревают в изнасиловании
Трамп о публикации стенограммы разговора с Зеленским: Никакого давления на Украину не было
Греф заявил о необходимости «революции в государственном управлении»