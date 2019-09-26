Эта Золушка будет вечной

На днях пересказала ребенку содержание фильма «Карнавал». Сын сам напросился, спел про «позвони мне, позвони». Повествую я про скитания провинциалки, мечтающей выбиться в звезды, а мальчик говорит:

- Знаю! Потом она станет знаменитой и всем все докажет!

- Э нет, - отвечаю. - Она приучится к беззаветному труду и научится любить не себя в искусстве, а искусство в себе.

Такая информация сильно потрясла подростка. Как это? Даже за миллионера не вышла замуж? Две серии выбивалась в люди и не пришла к успеху?

Действительно, отвыкли мы как-то, что на экране героиня не получает мужа, денег, счастья, известности. Да, она будет демонстративно страдать, о нее вытрут ноги все подряд, оклевещут, но в финале отыграется наша Золушка по полной. Пройдет лебедушкой по берегу реки, уносящей куда-то трупы ее врагов. Новый сериал «Сильная слабая женщина» на канале «Россия» - очередная монетка в эту копилку.

Старт - 1989 год, основное действие - 90-е (дались они всем!). Хрупкая Нина Голубева из Казимова отправляется покорять Москву в качестве потенциального модельера. Правда, девушка успевает забеременеть от слабохарактерного блондинчика, который ее бросает. Нину за беременность отчисляют из столичного вуза (что нонсенс). Страдалица Нина работает на рынке и шьет платья по собственным эскизам. Конечно же, талантливым. И, разумеется, ее дар заметит кто-то, кто круче ее недоброжелателей. Еще ее, кроткую женщину с животом, без собственного жилья, образования и зарплаты, все хотят. Милиционеры, начинающие новые русские, хозяева магазинов. Все.

Но вы же понимаете, что все кончится хорошо, а? Выберет героиня кого-то из этих «всех» и полюбит. На рельсы Анной Карениной сломленной не ляжет. Татьяной Лариной

Онегина не пошлет в дали дальние. И, что примечательно, никто ничего от финала не ждет. Ни одна старушка на лавочке у подъезда не спросит: «А вы смотрели про Нинку-модельершу вчера? Кого выбрала-то? Максима или Коленьку?» Поскольку сама старушка выбрала себе в рекламной паузе лекарство для памяти и от болезни суставов.