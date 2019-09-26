Как изменить мужу и не сесть в тюрьму

Героиня тунисского фильма «Мечта Нуры» (Noura's Dream) Инде Бужемаа изменяет своему сидящему в тюрьме мужу-вору, но тот неожиданно выходит из тюрьмы, и под стражей рискует очутиться теперь уже сама Нура - за измену ей полагается пятилетний срок (хорошо еще, что не забой камнями). Поэтому внешне независимая женщина вынуждена вести себя так, как никогда бы не повела себя сколь угодно забитая женщина Старого света. Она отказывается от любовника, с которым еще недавно хотела бежать на край света, более того, становится причиной глумления над ним со стороны мужа-уголовника и таких же его друзей. Нура - со всех сторон предательница, но кто решится поднять на нее камень в таких обстоятельствах.

«Однажды в Трубчевске»Фото: кадр из фильма

Сходные обстоятельства измены выглядят совсем по-иному в фильме Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске», показанном здесь вне конкурса. На протяжении целого года героиня-вязальщица (Кристина Шнайдер) встречается с лысым дальнобойщиком (Егор Баринов) под носом у его жены и ее мужа, все идет как идет, но однажды женщине надоест ее положение, и она круто его изменит. Будничные измены оборачиваются таким же будничным бунтом, чтобы чуть погодя вещи опять вернулись на круги своя. Так это делается в России.

«Плачущая женщина» (The Weeping Woman)Фото: кадр из фильма

«Плачущая женщина» (The Weeping Woman) - так называется гватемальский участник конкурса. Фильм Хайро Бустаманте уже получил главный приз в престижной секции Venice Days недавно закончившегося Венецианского фестиваля. Это парабола о расплате за прегрешения отцов, которые невыносимым грузом падают на плечи их родственников. Плачущая женщина является в подсознании гватемальского генерала, находящегося под судом по обвинению в геноциде коренного населения страны, индейцев майя. Его дом взят в осаду протестующими, и семья, состоящая из одних женщин - жены, дочери и внучки, причем одна прекрасней и высокодуховнее другой - начинает медленно сходить с ума. Сам генерал хотя и еле жив, но охотится за призраком плачущей женщины с пистолетом, паля по жене и внучке. И по-прежнему пристает к прислуге, одна из которых имеет таинственный вид и явные способности экзорциста. Вину принимает на себя благообразно-седовласая жена монстра, она начинает мочиться во сне от кошмаров, в которых солдаты глумятся над ней самой, а не над многочисленными плачущими женщинами майя.

«Песня без названия» (Canción sin nombre)Фото: кадр из фильма

Еще одна достойная вещь из Латинской Америки, перуанская «Песня без названия» (Canción sin nombre) Мелины Леон - черно-белая поэтическая драма, в центре которой тоже плачущая девушка из обслуги, совсем забитая, бессловесная и несчастная. Она торгует на рынке картошкой, в то время как ее парень задействован в экзотических местных ритуалах и танцах. Заслышав о новом медицинском центре, принимающем роды бесплатно, героиня ковыляет туда рожать - только для того, чтобы никогда больше не увидеть свою новорожденную дочь. Действие происходит в 1988 году, когда коррупция и разложение местной власти дошли до уровня, позволявшего в индустриальных масштабах отбирать детей у родителей и продавать их за рубеж.