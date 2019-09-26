Ей 38, и она «снизила планку»

Принято считать, что с возрастом мы избавляемся от комплексов неполноценности – мужаем, матереем и делаемся более уверенными в себе. Ничего подобного. Если в какой-то сфере не клеится, она становится нашей ахиллесовой пятой. Я, например, встречала людей, которые не ценят себя как профессионалов, потому что им не удается нормально зарабатывать на своем мастерстве. И, конечно, я, как и наша героиня, постоянно вижу невест «за…», которые «снизили планку», потому что личная жизнь не ладится.

«У меня есть подруга. Она давно одна. Была дважды замужем, ухажеры не переводились. Всегда у нее были красавцы - ей под стать (она очень привлекательная девушка). Потом мы на некоторое время "потерялись", жили в разных городах, я не знала, как у нее дела. Сейчас снова живем рядом и часто видимся. Она снова в поиске, устала от отношений без штампа, хочет остепениться. Ну и, понятно, ходит на свидания, знакомится с мужчинами. Иногда приводит кавалеров на «смотрины» к нам, к друзьям. Мы с мужем любим принимать гостей, часто по выходным у нас компания собирается. И вот недавно привела подруга нам своего нового ухажера. Я как его увидела, чуть в обморок не упала: на полголовы ее ниже, лысый и с пузцом. Типаж - пупс-переросток. А как он с ней обращается! Несколько раз при мне ей сказал: «Молчи, женщина», «Мужчина лучше знает» и что-то еще, уже не помню. В общем, самодовольство так и прет, влюбленности в подругу с его стороны не вижу.

Когда они ушли, мы все были в шоке: что это? Наша красавица-умница выбрала человека явно не по себе. Я рядом с таким мужичком вижу не подругу, а какую-нибудь уютную тетушку, которая пироги печет и смотрит мужу в рот, у которой на всю жизнь - один мужчина. А эта пара - провальный вариант. Позже я в осторожных выражениях поделилась с ней своими наблюдениями. На что услышала: "Хочу попробовать, у меня никогда не было таких мужчин". Ей кажется, он будет хорошим мужем, у него устои, принципы. Типа красавцы всю жизнь бухали и таскались, семейные ценности ни во что не ставили. А этот якобы будет ценить и дома сидеть. Как ее убедить, что нет?! Если не ценит женщину, которая рядом, то плевать на его семейные ценности! Не нужно тратить драгоценное время. Тем более ей 38 лет, она мечтает о детях.

С уважением, Татьяна».

Когда я задумалась, что бы ответить вам, Татьяна, в одной из статей наткнулась на упоминание интересной книжки. Это исследование «Слишком много женщин? О количественном соотношении полов». Авторы Марсия Гутентаг и Пол Секорд выдвигают любопытную теорию: в странах, где женщин больше, мужчины меньше доверяют своим партнершам и вообще женятся неохотно, предпочитая перебирать варианты. А в супружестве ведут себя по-свински, чувствуя, что в «разведенцах» не засидятся. Казалось бы, женщина может пользоваться преимуществами сексуальной свободы: мужиков, готовых к романтическим отношениям – пруд пруди. Ан нет! В обстановке, когда тебя методично обесценивают, романтики как-то хочется уже не особо. И тогда дамы начинают увлекаться образованием и карьерой (и тут все им начинают орать, что они феминистки, хотя феминизм тут ни при чем).

Вы можете возразить: эти Гуттентаг с Секордом плетут какую-то банальщину. Да, но в отличие от других капитанов Очевидность, эти ребята предлагают решение проблемы. Они говорят: чтобы «поднять ценник» на брачном рынке, женщинам нужно снижать доступность. Причем коллективно. Не таскаться на курсы по «развитию женственности», не изучать техники секса, а тупо – не давать. И не «снижать планку», как Татьянина подруга – уж точно. В новом женихе она столкнулась просто с другой формой унижения. Мужья бухали-изменяли, новый «возлюбленный» – оскорбляет. Подумаешь, ей 38! Что, в 45 вообще на уголовников-рецидивистов перейдет? Некоторые так и делают… Это отдельная история.

Дорогие читатели, допускаю, что вы не согласны с моими выводами. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

Мой адрес: dariaz@kp.ru