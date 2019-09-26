2019-09-26T11:03:01+03:00
Общество

В Подмосковье неожиданно скончался адвокат, защищавший футболиста Александра Кокорина

По предварительной информации, у Андрея Ромашова случился сердечный приступ
Александр РОГОЗА@rogozavr
Поделиться:
Адвокат Андрей Ромашов защищал футболиста Александра Кокорина.Адвокат Андрей Ромашов защищал футболиста Александра Кокорина.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Изменить размер текста:

На даче в Подмосковье 25 сентября обнаружили тело Андрея Ромашова, известного московского адвоката, который на недавнем громком процессе защищал футболиста Александра Кокорина. По информации «КП», накануне Ромашов один приехал в свой загородный дом, чтобы закрыть дачный сезон - собрать остатки урожая в саду и на огороде. По предварительной версии, мужчина скончался от сердечного приступа.

Андрею Михайловичу было 62 года.

Известно, что до адвокатуры Андрей Ромашов много лет проработал в милиции. В 90-х он возглавлял РУБОП (Региональное управление по борьбе с организованной преступностью) ЮЗАО ГУВД Москвы. Уволился из милиции в звании полковника и занялся адвокатской деятельностью.

- С Андреем Михайловичем мы познакомились меньше года назад, - рассказал «Комсомольской Правде» адвокат Игорь Бушманов, который в том же судебном процессе представлял интересы другого футболиста Павла Мамаева. – Это было очень яркое впечатление. Это первый случай за последние годы, когда я встретил настолько мощного профессионала. Андрей Михайлович - адвокат-уникум с точки зрения профессионализма, Адвокат с большой буквы. Настоящий пахарь. При этом - с очень редкими человеческими качествами. Мощь. Глыба. Таким бы профессионалам передавать опыт более молодым коллегам! Не верится, что его больше нет. Скорблю. Соболезную родным и близким Андрея Михайловича.

- На здоровье он никогда не жаловался, - говорит адвокат Вячеслав Барик, защитник Кирилла Кокорина. - Никаких предпосылок не было, каких-то диагнозов Андрею Михайловичу никто не ставил. Но это, наверное, потому что он к врачам и не обращался. Всегда собранный, сконцентрированный. Для нас всех его смерть стала неожиданностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Алексей Евсюков, народный артист России: В Афганистане Кобзон пел на фоне парашютов погибших бойцов. И - потом плакал...
30 августа - ровно год, как ушёл из жизни Иосиф Кобзон. Вспоминаем о нем вместе с известным композитором, который более 40 лет был аккомпаниатором Великого певца
Новости 24
Горевший в Норвегии российский траулер затонул
Зеленский «услышал», что Трамп готов помочь в «возвращении» Крыма
Специалисты предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах в России
Зеленский полагал, что Белый дом опубликует лишь часть его разговора с Трампом
Российское правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
На заправках России 9% горючего оказалось фальсификатом
В МИД РФ не удивились реакции НАТО на предложение о моратории на ракеты
"А чего грустные-то какие?": Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Меркель раскритиковала выступление 16-летней активистки Греты Тунберг в ООН
Минюст США планирует начать расследование против Facebook
Глава МИД Японии планирует проработать вопрос о визите в РФ
В Пентагоне рекомендовали Германии увеличить расходы на оборону
Лавров прокомментировал инцидент с невыдачей США виз российским делегатам
Премьер Армении назвал Россию главным стратегическим партнером страны
Евросоюз назвал объем помощи Украине беспрецедентным
Захарова прокомментировала обвинение Зеленского в адрес России в ООН
Зеленский раскрыл детали своего разговора с Лавровым
В Норвегии полицейские эвакуируют жителей Тромсё, рядом с которым горит российское судно
Лавров высказался о возобновлении авиаперелетов в Грузию
Трамп предложил обнародовать еще один разговор с Зеленским
Стал известен бюджет России на ближайшие три года
Экипаж «Союза МС-15» перешел на МКС
США может задержать выплату Украине 30 миллионов долларов в виде военной помощи
В Греции обезвредили банду, которая торговала детьми
Трамп в разговоре с Зеленским отметил стремление России в урегулировании конфликта на Донбассе
Лавров обвинил Евросоюз в ненадежности