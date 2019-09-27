Почему в Якутии много рожают: два материнских капитала на одного ребенка и мощная поддержка многодетных семей

Вопрос демографии остается одним из самых серьезных в России: как поднять рождаемость и стимулировать молодые семьи не ограничиваться одним или двумя детьми? Особенно остро эта проблема стоит на Дальнем Востоке с его огромными территориями и вечной нехваткой молодых и активных рабочих рук. На Восточном экономическом форуме, который прошел в сентябре во Владивостоке, президент России Владимир Путин одобрил беспрецедентный шаг: ведение для молодых семей льготной ипотеки под 2 процента годовых. И это только начало. Между тем, один из дальневосточных регионов уже несколько лет реализует у себя региональные программы, которые успешно поднимают рождаемость и ощутимо поддерживают молодые семьи. Этот регион — Якутия.

Якутия тоже может похвастаться огромной территорией (три миллиона квадратных метров — для примера, сюда легко поместятся четыре Франции), при этом плотность населения в республике невелика — меньше одного миллиона человек. Якуты традиционно рожали много: 4-5 детей в семье всегда были нормой. Но демографическая «яма» 90-х и экономические проблемы нулевых сделали свое дело: сказался и массовый отток населения в центральную Россию, и вполне понятное желание рожать меньше, но зато лучше обеспечивать своих детей. Несколько лет назад в республике задумались: как возродить былые традиции и поднять демографию? И придумали: сегодня многодетные семьи в Якутии — снова не редкость.

Секрет демографического «бума» республики прост: здесь разработана мощная система поддержки для родителей. Ее позитивный опыт наверняка мог бы пригодиться и в других регионах. Помимо федеральных выплат на новорожденных молодые мамы в Якутии получают еще и ощутимую материальную помощь от правительства Якутии. Глава республики Айсен Николаев сформулировал главную задачу региональных властей четко и емко: «чтобы все якутяне жили богато и счастливо». И мерам поддержки демографии в Якутии придают первостепенное значение.

- Это, на мой взгляд, самый важный проект, который реализуется в республике, - подчёркивает Айсен Николаев. - И сегодня мы единственный регион Дальнего Востока, где сохранился естественный прирост населения.

Региональный материнский капитал в народе называют “айсеновским капиталом” - по имени главы республики. Фото предоставлено пресс-службой правительства Якутии.

Главный поощрительный бонус для семей, решившихся родить еще одного малыша, - это региональный материнский капитал. Уже восемь лет, с 2011 года, его получают все мамы за рождение третьего и последующего ребенка. Одной только этой мерой власти решили не ограничиваться: с 2019 года в Якутии был введен еще один региональный маткапитал — за второго ребенка. Теперь, родив второго и третьего малыша, якутская семья помимо федерального материнского капитала получает еще и два региональных. Таким образом, молодая мама может получить до 728 649 рублей — это общая сумма всех трёх маткапиталов.

- У нас в Якутии многодетность очень престижна, - рассказывает жительница Якутска Мария Степанова. Своего второго ребенка она родила в 2016 году. - Многодетные семьи имеют льготы по авиабилетам, получают бесплатный земельный участок, пользуются материнскими капиталами. С этого года появился ещё один материнский капитал за рождение второго. Жаль, я родила своего сына в 2016 году. Знала бы, подождала!

Меры материального поощрения молодых родителей уже дали положительный эффект — это подтверждают цифры статистики. Сейчас в Якутии более 27 тысяч многодетных семей. Семьи в республике стали больше рожать третьего и последующих детей. Для сравнения: в 2010 году в республике родилось 3748 детей, а в 2018-м – уже 4638. Рост рождаемости составил 27%. И это только начало.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Якутии.

- Очень рады, что маткапитал от республики стали выдавать уже за второго ребенка. Это стало для нас неожиданным бонусом. 136 тысяч рублей – это замечательная поддержка, - рассказывает Юлия, молодая мама из Якутии. - Столько денег просто так никто ведь не подарит. Конечно нашими властями они задумываются как некие мотивационные суммы, чтобы увеличить рождаемость. Хотя у каждой семьи дети рождаются совсем по иным мотивам, но всё равно очень приятно знать, что тебя поддерживают. Это значит, что наша страна и наша республика рады, что я родила ребёнка, увеличила тем самым число россиян.

Поднимать детей многодетным семьям помогают и на законодательном уровне. В этом году региональные власти впервые приняли закон «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)». Если раньше при достижении старшим ребенком 18 лет семья теряла статус многодетной, то теперь эту возрастную планку подняли до 23 лет. Это позволит многодетным семьям спокойно поставить на ноги старших детей, пока те служат в армии или учатся на студенческой скамье, не теряя своего статуса и льгот.

Позитивная динамика коснулась и других сфер жизни республики. Промышленный рост в Якутии демонстрирует лучшие показатели за последние 6 лет. В Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности республика сделала мощный прорыв и заняла 22 строчку среди всех субъектов РФ, став лидером по Дальнему Востоку. Оживился малый бизнес — не в последнюю очередь благодаря региональной поддержке и налоговым льготам. Рост доходов, налоговых отчислений и повышение благосостояния — все это в конечном счете тоже влияет на рост рождаемости. Молодые семьи мечтают растить больше детей, и, зная, что власти им в этом всегда помогут, охотнее решаются на второго и третьего малыша.