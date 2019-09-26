12- летняя американка с русской душой прочитала стихи о столице

12-летняя американка с русскими корнями Василиса Сенеко прислала из Принстона видео со стихотворением Нино Сабанадзе «Москве с любовью», чтобы поучаствовать во Всенародной акции #ПоюМоюМоскву, организованной столичным Департаментом национальной политики межрегиональных связей и некоммерческим фондом «Международные интеграционные технологии» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Вслед за видеороликом пришло письмо от мамы Василисы, в котором она благодарит устроителей проекта:

«В этом году мы смогли посетить Москву, и в сердце Василисы еще так жива радость от встречи с этим великим городом. Она была так счастлива! Людям, живущим в России, думаю, не понять, что Ваш проект значил для нас, живущих за океаном! Дочка снова и снова желает изучать русский язык и даже мечтает переехать жить в Россию! Василиса - американка, в которой живет русский дух!».

Василиса Сенеко известна в США как вторая Ширли Темпл – невероятно популярная оскароносная актриса-ребенок. Она родилась в Америке, папа — американец, а мама — русская балерина. В свои 12 лет Василиса успела выступить на Аллее звезд в Голливуде, во всемирно известном театре «Apollo» в Нью-Йорке и поучаствовать в шоу «Лучше всех!» на Первом канале.

Акция #ПоюМоюМоскву собрала более 1600 признаний в любви столице. Лучшие поздравления сейчас выбирает жюри. А 3 октября в 18.00 в Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке состоится поэтическая церемония награждения победителей проекта. Попасть на нее в качестве зрителя можно, записавшись до 1 октября по телефону 8 916 951 7274.