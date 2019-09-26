Главные события международного форума «Российская энергетическая неделя» - 2019

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) пройдет со 2-го по 5-е октября в Москве на площадке Центрального выставочного зала «Манеж». Главным спикером форума, организованного Минэнерго при поддержке фонда Росконгресс, выступит глава энергетического ведомства России - Александр Новак, который примет участие в нескольких мероприятиях в рамках деловой программы форума.

Первый день будет отмечен церемонией вручения премии V Всероссийского конкурса среди средств массовой информации, региональных администраций Медиа ТЭК и пресс - служб компаний ТЭК. Кроме того, 2 октября, глава министерства выступит с речью на пленарной сессии “К лидерству в мировом энергобалансе - приоритетные задачи газовой отрасли”.

А также, примет непосредственное участие в пленарной сессии “Глобальная энергетика - новые альянсы”. Необходимо отметить, что вторым главным спикером в тандеме с Александром Новак выступит Министр энергетики, минеральных ресурсов и промышленности Королевства Саудовская Аравия Абдулазиз бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.

Второй день форума, 3 октября, ознаменуется вручением премии «Глобальная энергия». В тот же день глава министерства энергетики прочтет доклад на пленарной сессии “Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире”. После чего примет непосредственное участие в XXI министерской встрече на Форуме стран - экспортеров нефти (ФСЭГ).

Третий день, 4 октября, начнется с пленарной сессии ”Интеллектуальная инфраструктура, как фактор глобальной конкурентоспособности городов”. Где также с Докладом выступит Александр Новак. Четвертый день, 5 октября, будет отмечен встречей главы Минэнерго с молодежью в формате “Диалог на равных”. Эта встреча посвящена Молодежному дню РЭН.

В мероприятиях Форума примут участие заместители министра энергетики: Инюцын Антон, Бондаренко Анастасия, Тихонов Анатолий, Сорокин Павел, Яновский Анатолий, Черезов Андрей и Маневич Юрий. Среди участников и руководители департаментов Министерства энергетики России.

Программа форума ярко отражает приоритетное значение развития отечественных отраслей топливно-энергетического комплекса. В ходе мероприятий «Российской энергетической недели» ведущие эксперты рынка, лидеры Мирового нефтяного совета и мировых энергетических компаний разработают стратегии развития ставшей трендом современной мировой экономики малой распределенной энергетики и обсудят задачи по обеспечению стабильности мирового энергетического баланса.