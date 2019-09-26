Пассажиры «Боинга», приземлившегося в Барнауле с дымящимся колесом, получат компенсации как минимум 100 тыс. руб.

Авиакомпания AZUR air приняла решение выплатить пассажирам, эвакуированным из Боинга, который совершил напугавшую многих посадку в Барнауле, компенсацию в сумме по 100 000 рублей каждому. Об этом сообщили «КП» в самой компании. Как уточнили в пресс-службе перевозчика - «в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального».

Кроме того, в компании сообщили, что ответственность AZUR air застрахована в СПАО "Ингосстрах". В отношении пассажиров, которые получили травмы, будет произведен расчет страховой выплаты по федеральному закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном". Информация о порядке получения страховых компенсаций будет направлена каждому пассажиру индивидуально.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734259" frameborder="0"></iframe> "Паника началась". Пассажиры рассказали об аварийной посадке самолёта в Барнауле.

Для оповещения о порядке получения всех выплат авиакомпания будет связываться с пассажирами. Также пассажиры могут направить свои контактные данные (адрес электронной почты и номер мобильного телефона) через форму обратной связи на сайте авиакомпании (раздел «Претензии»). В случае возникновения вопросов пассажиры могут обращаться в call-центр авиакомпании по телефону +7 495 374-55-14. «Авиакомпания приносит извинения пассажирам рейса ZF-2244 за доставленные неудобства», говорится в сообщении, направленном в «КП».

25 сентября самолёт Boeing 767-300, выполнявший рейс ZF-2244 из Камрани (Вьетнам), совершил посадку в аэропорту Барнаула. После приземления, во время руления, экипаж получил информацию от наземных служб о возможном возгорании правой стойки шасси. Экипаж начал немедленную эвакуацию пассажиров через запасные выходы по надувным трапам. В компании назвали это «штатным режимом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734187" frameborder="0"></iframe> СК проводит осмотр Боинга-767, который аварийно сел в аэропорту Барнаула.

На борту находился 334 пассажир и 10 членов экипажа. По данным СМИ, при эвакуации многие получили повреждения - в большинстве случаев ушибы и ссадины, однако зафиксированы два легких перелома и один случай перелома позвоночника - пассажир, получивший эту тяжелую травму, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

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