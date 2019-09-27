EdCrunch2019: новые горизонты образования

В конференции примут участие более 300 российских и зарубежных спикеров – экспертов в области новых образовательных технологий, разработчиков инновационных решений, представителей регулирующих органов, научно-образовательных центров, венчурных фондов и бизнес-компаний, занятых в этом перспективном направлении. Соорганизатор #EdCrunch-2019 - Университет НТИ 20.35. Конференция проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ».

В этом году в состав оргкомитета конференции вошли руководители Минобрнауки России, Министерства просвещения РФ, Российской венчурной компании, Агентства стратегических инициатив, Университета НТИ 20.35 и других организаций. Высокий уровень организаторов говорит о том, какое большое значение уделяет государство и профессиональное сообщество вопросам популяризации и внедрения новых образовательных инструментов, основанных, в частности, на современных информационных технологиях.

«В рамках масштабного события, объединяющего представителей образовательных организаций всех уровней, бизнеса, органов государственной власти, российские и иностранные эксперты – исследователи и практики в области новых образовательных технологий – поделятся опытом разработки и внедрения решений, направленных на раскрытие человеческого потенциала, повышение качества и доступности образования, совершенствование системы подготовки кадров в условиях формирования цифровой экономики», – рассказывает ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

В ходе многочисленных дискуссионных панелей и круглых столов представители федеральных и региональных органов власти, руководители вузов, колледжей и школ обсудят ход реализации нацпроектов «Образование», «Наука» и «Цифровая экономика», а преподаватели, педагоги и методисты примут участие в решении кейсов, основанных на лучших отечественных и зарубежных практиках.

Фотография предоставлена пресс-службой НИТУ «МИСиС».

Ключевой темой #EdCrunch-2019, объединяющей все треки конференции – от дошкольного до корпоративного образования, – станут меры поддержки отечественных компаний-разработчиков современных образовательных решений и их экспансия на международный рынок.

«Для поддержки российских образовательных стартапов, проектов, в том числе при выходе на международные рынки, создается специальный фонд, объем которого только от государства составляет 7 млрд рублей. Потому что успешный экспорт невозможен без инфраструктуры различного рода поддержки. Экспорт интеллектуальных технологий в будущем может стать нашим основным экспортным продуктом», – уверен член Оргкомитета конференции, представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По оценкам отечественных исследователей – «Нетология-групп», НИУ ВШЭ, ФРИИ, Яндекса и других – в ближайшие годы рынок онлайн-образования ожидает бурный рост, а к 2021 году он вырастет до 53,3 млрд руб. Цифровые образовательные продукты, в первую очередь, онлайн-курсы уже сегодня пользуются большой популярностью у россиян. Например, в прошлом году чаще всего слушатели выбирали курсы по бизнес-администрированию, программированию, финансам и педагогике. Успехом также пользуются общеобразовательные направления, обучение живописи, бьюти-курсы и программы личностного роста.

При этом в России при поддержке государства развиваются площадки, где новые знания и компетенции можно получить совершенно бесплатно. Например, в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» создан и проходит апробацию портал-агрегатор online.edu.ru, объединяющий около 40 образовательных платформ и предлагающий слушателям более тысячи онлайн-курсов по десяткам направлений подготовки. Эти курсы были созданы профессорами ведущих университетов страны и специалистами компаний-лидеров в сфере образования и прошли целый ряд экспертиз и оценок качества. Ресурс объединяет свыше 700 тысяч слушателей, которые прошли обучение на онлайн-курсах более 4,5 млн раз.

Фотография предоставлена пресс-службой НИТУ «МИСиС».

Современные образовательные технологии не ограничиваются онлайн-обучением. Одним из перспективных направлений развития отечественного образования является создание условий для построения персональных образовательных траекторий для каждого обучающегося. Подобный подход с опорой на современные технологии анализа Больших данных, так называемого «цифрового следа» учащегося, позволяет повысить эффективность обучения, помочь раскрыть потенциал каждого человека, вне зависимости от возраста и имеющихся компетенций.

Разработка соответствующих моделей начнется уже в этом году на базе пилотных «цифровых университетов». Подробности реализации проекта, его цели и задачи также станут темой для обсуждения среди участников и гостей конференции по новым образовательным технологиям #EdCrunch-2019.