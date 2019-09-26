2019-09-26T18:06:51+03:00
Экономика

Замминистра экономразвития РФ рассказал о поддержке бизнеса в странах ШОС и БРИКС

Вадим Живулин обозначил три направления для сотрудничества
Ольга БОББ
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Фото: предоставлено пресс-службой форумаФото: предоставлено пресс-службой форума
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Замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин обозначил перспективные направления кооперации для стран ШОС и БРИКС в вопросе развития малого и среднего бизнеса. По мнению Живулина, чтобы нарастить долю МСП, нужно наладить взаимодействие по трем направлениям, первое - цифровизация.

- Сегодня взаимодействие участников торгового оборота значительно облегчено благодаря цифровым технологиям. Надо обсудить создание цифрового сервиса, на котором предприниматели могли бы обмениваться опытом по ведению бизнеса в наших странах, - заявил Живулин в рамках пленарного заседания на пятом бизнес-форуме стран ШОС и БРИКС.

Вторым направлением, по мнению замминистра, является развитие экспорта продукции малого и среднего предпринимательства , а третьим - обмен опытом по тому как эффективным образом поддержать МСП.

- Есть много инструментов - инфраструктурная поддержка, консультация, обучение, огромное количество мероприятий, которые помогают малому бизнесу. Будет здорово, если этот опыт мы сможем передать коллегам из стран ШОС, - пояснил Живулин.

По мнению замминистра, такая кооперация «обречена на успех», о чем говорят цифры статистики. По итогам 2018 внешний торговый оборот со странам «Пятерки» превысил 125 млрд долларов США, что на 20% выше уровня предыдущего года.

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