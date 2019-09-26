Голос разума

Сразу, чтобы не было сомнений: прокуратура сделала все абсолютно правильно. Одна из задач этого ведомства - контроль за соблюдением законодательства. А законодательством в данном случае являются санитарные нормы и правила (СанПиН 2.4.2.2821 - для справки), в которых четко записано: продолжительность урока со 2 по 11 класс - 45 минут. А в первом классе предусмотрено «использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый)».

Все. Точка. Споров тут быть не может - нужно просто эти правила соблюдать.

Можно, конечно, поерничать - вот прокуратуре делать нечего, она уже и до школ добралась. На самом деле, если не шерстить время от времени ведомственные документы, думаю, там еще немало благоглупостей найдется. И, что самое неприятное, администрации хватает ума эти благоглупости находить, пестовать и в документы вписывать. Как с этими же новосибирскими школами, которые привычное (но от этого не менее дурацкое) «правило» - «звонок на урок для ученика, звонок с урока - для учителя» внесли в официальный документ - правила внутреннего распорядка. И даже не задумались - насколько это законно (а ведь в школах этих наверняка есть учителя, которые преподают обществознание, а там есть раздел «Основы права» и уж они-то должны были остановить руку, занесенную над клавиатурой) и насколько это сочетается с тем же самым режимом труда и отдыха учеников (а дети на него тоже имеют право).

Вообще, школа наша современная и цифровизированная порой такие примеры дремучести демонстрирует, что и прокомментировать их сложно. Можно вспомнить и спортсменку-учительницу, которую уволили за фото в глухом закрытом купальнике. И запрет на проход на уроки, если ребенок (не дай бог!) покрасил волосы в красный цвет. Ох, много чего еще можно припомнить.

Ну а по данному конкретному делу резюме такое: у учителя, как и у учеников, есть академический час на один урок. Умейте так построить его сценарий, чтобы уложиться в отведенное время. Это тоже элемент дисциплины. Положено детям перевести дух в течение 10-15 минут - нужно соблюдать.

Хотя… Хотя я так и слышу хорошо поставленный голос, реющий над классом через секунду после того, как прозвучал звонок с урока и ученический народ бросился собирать рюкзаки:

- Та-а-ак! Все сели на места! Звонок с урока - для…

Долго он, наверное, будет еще раздаваться. Несмотря на проверки прокуратуры.