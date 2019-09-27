Все средства реабилитации для инвалидов - в одном окне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ПИЛОТ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

В конце лета в Северной столице нашей страны открылся единый центр по выдаче технических средств реабилитации (ТСР) для людей с инвалидностью. Речь идет о протезно-ортопедических изделиях, креслах-колясках, средствах ежедневного ухода и других ТСР, которые полагаются людям с инвалидностью бесплатно, если их выдача предусмотрена в Индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). Пилотный проект по организации единых центров выдачи запустили городские власти Санкт-Петербурга совместно с региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС РФ).

- Чтобы сделать максимально удобным процесс оформления заявления на выдачу технических средств и сам процесс выдачи, принято решение на базе городского центра с участием ФСС РФ организовать единое окно. Человек сможет прийти туда, написать заявление и получить необходимое ему техническое средство реабилитации, - рассказала вице-губернатор города Анна Митянина во время посещения нового центра в Красногвардейском районе Петербурга.

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

Изначально в Санкт-Петербурге, как и по всей стране, пункты выдачи ТСР для инвалидов были размещены в разных частях города. По словам Митяниной, люди жаловались в правительство на удаленность организаций от места их жительства. «Нынешний пилот - наш первый опыт. Идея - максимально приблизить такие пункты выдачи к людям. Мы пробуем, посмотрим, как это работает, какие еще условия организации необходимы. И будем распространять этот институт», - сообщила журналистам вице-губернатор.

В пресс-службе регионального отделения ФСС РФ уточнили, что подобный проект - первый в стране. «Идея отвечает задачам национального проекта «Демография». Это улучшение взаимодействия власти с инвалидами, положительный пример реализации ориентированного на человека подхода к оказанию госуслуг», - приводит агентство ТАСС пояснения представителя ведомства.

КОНКРЕТНО

Как сообщают в ФСС РФ, единый центр выдачи технических средств реабилитации работает по принципу полного цикла. Если раньше люди должны были подавать заявление на выдачу льготных изделий через МФЦ, портал госуслуг или напрямую обращаться в ФСС РФ, то теперь все замыкается в одной точке. «Скажем, человеку с инвалидностью нужно было получить трость и компрессионный трикотаж, - приводят пример в пресс-службе регионального отделения Фонда. - Для этого приходилось ездить в разные места - при том что выдача того или иного вида ТСР не имела привязки к району. В новом едином центре можно будет получить необходимые человеку средства реабилитации от нескольких поставщиков».

ОРЕЛ: СОЦИАЛЬНЫЙ СТАРТАП

В Орле в конце прошлого года открылся Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации. Это стартап в рамках государственно-частного партнерства. Или, можно сказать, под эгидой социально ответственного инвестирования, поясняют в Орловском региональном отделении ФСС РФ. Было принято решение разработать и воплотить в жизнь новые механизмы взаимодействия с гражданами льготных категорий. Инициативу поддержала не только законодательная и исполнительная власть региона, но и представители общественных организаций и некоммерческих организаций инвалидов.

Помещение оборудовали в центре Орла. Для посетителей были созданы комфортные условия с учетом особенностей здоровья. Установили пандусы, санузлы в соответствии со стандартами доступной среды. Был настроен программно-аппаратный комплекс для распределения потоков посетителей и минимизации срока ожидания в очереди. «Применение системы электронного мониторинга и видеофиксации доставки технических средств реабилитации получателям позволяет оперативно отслеживать обеспечение техническими средствами реабилитации каждого человека с инвалидностью», - подчеркивают представители регионального отделения ФСС РФ.

ПЛЮС ПРОКАТ, ВЫСТАВКА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Особенности орловского стартапа - многозадачность центра. Кроме непосредственно оформления и выдачи ТСР, здесь действуют пункт временного проката технических средств реабилитации и постоянная выставка таких изделий. Благодаря этому люди с инвалидностью могут не только получить необходимое средство реабилитации, но и при содействии экспертов правильно подобрать ТСР с учетом индивидуальных особенностей человека и в соответствии с программами, разрабатываемыми медико-социальной экспертизой, поясняют в региональном отделении Фонда.

Также на базе центра была создана образовательная площадка. Инвалидов и членов их семей обучают пользованию техническими средствами реабилитации. Здесь же демонстрируют передовые разработки в сфере реабилитационной индустрии и повышают квалификацию специалистов по реабилитационной работе в социальной сфере.

Семинары на базе Центра обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации проводят преподаватели Европейского центра долгосрочной опеки (ЕЦДО). По результатам ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России», проводимой в рамках поддержки курса правительства России на укрепление социальной политики, ЕЦДО признан одним из лучших партнеров в разделе «Образование и наука», гордятся в Орловском региональном отделении ФСС РФ.

НИЖНИЙ НОВГОРОД: ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ, ЗАКАЗАТЬ ДОСТАВКУ ДОМОЙ

Центр обучения и обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в Нижнем Новгороде стал третьим в стране после Санкт-Петербурга и Орла.

Нижегородский комплексный центр открылся на базе одной из компаний - поставщиков ТСР, с которой Фонд социального страхования работает по госконтрактам.

В помещении учтены основные требования «доступной среды», есть пандусы и подъемники. Очередей быть не должно, поскольку будет действовать электронная очередь и грамотная система разделения посетителей, поясняют сотрудники центра. При желании необходимое инвалиду техническое средство могут привезти домой.

Как и в Орле, средства реабилитации можно взять и на время (напрокат). А также можно получить консультацию специалиста о том, как правильно использовать и как ухаживать за тем или иным изделием.