Вопиющие нарушения постановления правительства должны быть пресечены!

Предприятия розничной торговли игнорируют постановление правительства № 50 от 28.01.2019г., благодаря которому молочная продукция должна визуально отделяться от молоко-содержащей и молочной составной. К тому же ценники должны содержать информацию: “Продукция без заменителя молочного жира”.

Вместо этого, продавцы часто хитрят, ловко рассовывая молокопродукты между качественной молочкой. Рассчитывая на то, что люди не озаботятся прочитать информацию на этикетке. Ведь мало кого насторожит качество продукта, находящегося рядом с хорошо знакомыми качественными молоком и сливками.

Такая же ситуация обстоит в отношении мороженого и молочных консервов. В ответ на Постановление Минпромторг и Роспотребнадзор издали Приказ за №2098/368 “Об утверждении методических рекомендаций…”. Логическое содержание которого полностью противоречит Постановлению за №50.

Например, вместо надписи в ценниках:”Продукты без заменителя молочного жира”, предлагается опять же очень мелким шрифтом обозначать продукты мало кому понятной аббревиатурой: “СЗМЖ” и “БЗМЖ”. К тому же, ценники не содержат всей информации, утвержденной постановлением. И выкладка продукции на том же уровне, сообщает газета "Петербургское качество".

Поскольку в настоящее время отсутствуют единые требования по выполнению указаний правительства, к Роспотребнадзору обратились “Общественный контроль” г. Санкт-Петербурга, электронный потребительский журнал “Спрос” г. Москвы и другие общественные организации по защите прав потребителей и предложили следующие меры:

1. Установить единые требования к созданию информации о продуктах и предоставлению ее потребителю всеми предприятиями торговли.

2. Установить размер шрифта, соответствующий 20 кегль, которым будет до потребителя доведена информация в виде надписи: "Продукты без заменителя молочного жира".

3. Дать поручение Роспотребнадзору провести проверочные мероприятия с привлечением общественных организаций потребителей во всех субъектах РФ и установить надзор за надлежащим исполнением требований постановления.

Повсеместно донести результаты надзорных мероприятий до потребителя через средства массовой информации.

Есть надежда, что Роспотребнадзор отреагирует на требования правильно.