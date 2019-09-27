Купальный сезон закрыт, курортный роман завершен

46-летняя Наташа знала, что «без обмана любить умеет только мама», но дело близилось к пятидесяти и нужно ведь было срочно выходить замуж. А поскольку работала Наташа воспитателем в детском саду, то единственное, что ей оставалось, - поехать в Турцию и там пуститься во все прелести отпускного романтизма. Что она и сделала.

Любовь всей жизни ждала в салатовых трусах

Чтобы встретить свою любовь во всеоружии, Наташа купила розовый купальник, такого же цвета надувного фламинго и шляпу из соломки. По совету подруг оставила дома книги Дарьи Донцовой и последние остатки благоразумия. «Или сейчас, или никогда!» - твердо решила женщина и села в самолет.

Любовь всей жизни поджидала Наташу у отельного бассейна. Ею оказался 38-летний аниматор Эмин - мускулистый красавец в салатовых трусах. Он сразу назвал ее красивой - а это был очевидный знак, пригласил вечером на дискотеку и угостил бесплатным коктейлем. «Ну точно, поплыл», - ликовала Наташа, томно поедая вишню из бокала.

Эмин не подвел буквально в первый же вечер: постоянно извивался вокруг вновь прибывшей туристки, неустанно называл ее красавицей, а потом самолично довел до двери номера. Не прошло и дня, как Наташа вновь почувствовала себя молоденькой девушкой, которая пользуется мужским вниманием и не беспокоится о лишних килограммах.

- Рядом с ним я будто расцвела, он смотрел только на меня, - вспоминала она потом. - Ведь нам, женщинам за сорок, чтобы влюбиться, много не надо: чуточку внимания и пару бокалов вина.

Видя, как сверкают глаза Наташи, Эмин действительно стал уделять ей все больше внимания. В последнюю ночь перед отъездом Наташи домой он отвел ее в номер и попросил разрешения остаться.

Может, просто приревновал?

Дома Наташа поразила коллег не только свежим загаром, но и счастливым видом. «Влюбилась! - сообщила она подругам. - Да, я знаю, что мы живем в разных странах, но ведь любовь не знает границ! Он пишет мне романтические СМС и приглашает к себе... Может быть, я брошу работу и перееду».

Переписка влюбленных продолжалась еще месяцев шесть, после чего Эмин внезапно перестал выходить на связь. Наташа успокаивала себя тем, что он, возможно, просто попал под машину или умер. Не разлюбил, конечно, нет.

Но когда она увидела, что он появляется в интернете, просто не читает ее сообщения, на душе заскребли кошки.

- Я даже позвонила в отель, где он работал, - призналась она подругам. - Спросила, работает ли он. Мне сказали, да, все нормально. Я терялась в догадках, что же такое могло случиться. Мы ведь не ругались, собирались вместе отметить его день рождения... Может, приревновал?

Спасал львов в Африке

Ревность Эмина была единственным логичным оправданием, которое Наташа смогла придумать. Но вот к кому? Неужели к директору детсада, с которым она недавно выложила совместное фото в сеть? «Ревнует - значит любит», - сделала логичный вывод женщина и принялась писать ему сообщения с удвоенной настойчивостью. Эмин ответил только через месяц. Написал, что ездил волонтером в Африку спасать львов и не мог пользоваться связью.

Африка и доброе сердце избранника распалили Наташину страсть с новой силой. Женщина уже не сомневалась, что они - пара, и прикидывала, какие вещи возьмет с собой для переезда в теплую Турцию. Правда, Эмин от разговоров о будущем старался уходить, говорил, что хочет быть с ней, но вот когда и как, не уточнял.

- Я думала, просто боится ответственности, - утешала себя Наташа. - Все же немолодой уже, а еще ни разу не был женат. И потом, первое время меня нужно будет содержать, я же брошу работу...

Первые подозрения в нечестности заморского кавалера закрались в душу Наташи, когда однажды она решила позвонить ему поздно вечером. Трубку взяла какая-то женщина, а рядом кричали дети. Наташа подумала, что ошиблась, и попыталась позвонить вновь, но звонок сбросили. На следующий день Наташа написала пост в соцсетях о том, как сильно влюблена, и указала в сообщении имя Эмина

и отель, в котором он работал. А через секунду любимый написал, чтобы немедленно удалила этот позор.

- Я поняла: есть что скрывать, - в конце концов догадалась Наташа. - И решила проверить все на месте, надеялась, что любимый не бабник и врун, а порядочный человек, за которого можно выйти замуж. Взяла отпуск, думала, приеду на его день рождения, сделаю сюрприз. Но, увидев меня, Эмин совсем не обрадовался. Наоборот, побледнел и спросил, что я тут делаю. Сказал, что не может проводить со мной время, а потом за ним приехала машина, из которой вышли жена и дети.

* * *

Потом Эмин еще несколько недель писал ей письма с просьбой простить, но Наташа твердо решила: с этого момента у каждого нового кавалера спрашивать паспорт. Немного цинично, зато надежно.