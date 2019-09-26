2019-09-26T21:53:45+03:00
Происшествия

Максим Аверин устроил пьяный дебош в самолете

Пьяный заслуженный артист России возвращался в столицу из Барнаула
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Максим Аверин. Фото: facebook.comМаксим Аверин. Фото: facebook.com
Изменить размер текста:

Максим Аверин устроил разборки со стюардессами в самолете, который следовал рейсом БарнаулМосква. Об этом "Комсомольской правде" рассказал источник в Шереметьево. Со слов очевидцев, актер был пьян и кичился своей известностью, что он заслуженный артист России.

- Он позволил себе послать стюардесс на три буквы. Понимаете на какие, да? Он пьяный был. Наверное, с гастролей, но надо себя вести нормально, - рассказал источник в экстренных службах.

Актер не стеснялся в выражениях и крыл матом стюардесс и авиакомпанию, которая выполняла полет.

- Еще в небе пилоты дали знать сотрудникам полиции, что у них на борту дебошир и попросили встретить его. Актера забрали сотрудники полиции, он дал показания. В отделении уже составили все протоколы, которые нужны для возбуждения уголовного дела, - рассказал источник.

Максиму Аверину грозит наказание по статье "Мелкое хулиганство". За нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах артисту выпишут штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Артист возвращался из Барнаула с гастролей. Максим Аверин отработал 25 сентября спектакль "Там же, тогда же" вместе с актрисой Анной Якуниной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт о посадке Боинга в Барнауле: Причиной задымления могли стать перегрузка во время приземления или дефекты полосы
Такое мнение в беседе с «КП» высказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама»заслуженный военный летчик РФ , генерал-майор Владимир Попов
Новости 24
Иран выступает за перенос штаб-квартиры ООН из США в другую страну
Последствия обрушения минарета мечети в Стамбуле попали на видео
США обвинили власти Сирии в применении химоружия в Латакии
Владимир Легойда: Вступаться за осужденных - постоянная работа церкви. Но без оценок виновности или невиновности
Минобороны рассказало, сколько российских подлодок в сирийском Тартусе
Всенощное бдение в канун Воздвижения Животворящего Креста Патриарх Кирилл провел в Тольятти
Новым мэром Элисты стал бывший глава ДНР Трапезников
Человек приходит в храм, и церковь протягивает ему руку. Что он сделает с этой рукой - не предсказать: Владимир Легойда - о венчании Собчак и Богомолова
США внесли Рауля Кастро и его семью в санкционные списки
США готовы помогать Зеленскому в борьбе с коррупцией на Украине
Авиавласти опровергли случай опасного сближения самолетов над Москвой
СК закрыл дело об участии Миняйло в массовых беспорядках в Москве
Украина не смогла договориться с МВФ о новом кредите
Россия официально признана главной угрозой нацбезопасности Латвии
Британскому послу жаль расставаться с Россией
США ввели санкции против менеджеров российской компании "Совфрахт"
Лавров встретился с главой МИД Грузии
«Ничего подобного нет в Москве»: Патриарх Кирилл высоко оценил работу Поволжского Православного института в Тольятти
Россия и Китай обвинили США в причастности к беспорядкам в Гонконге