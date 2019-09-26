Максим Аверин устроил пьяный дебош в самолете

Максим Аверин устроил разборки со стюардессами в самолете, который следовал рейсом Барнаул – Москва. Об этом "Комсомольской правде" рассказал источник в Шереметьево. Со слов очевидцев, актер был пьян и кичился своей известностью, что он заслуженный артист России.

- Он позволил себе послать стюардесс на три буквы. Понимаете на какие, да? Он пьяный был. Наверное, с гастролей, но надо себя вести нормально, - рассказал источник в экстренных службах.

Актер не стеснялся в выражениях и крыл матом стюардесс и авиакомпанию, которая выполняла полет.

- Еще в небе пилоты дали знать сотрудникам полиции, что у них на борту дебошир и попросили встретить его. Актера забрали сотрудники полиции, он дал показания. В отделении уже составили все протоколы, которые нужны для возбуждения уголовного дела, - рассказал источник.

Максиму Аверину грозит наказание по статье "Мелкое хулиганство". За нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах артисту выпишут штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Артист возвращался из Барнаула с гастролей. Максим Аверин отработал 25 сентября спектакль "Там же, тогда же" вместе с актрисой Анной Якуниной.