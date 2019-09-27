Такая милашка: Дочь Анны Курниковой растет ее копией

Энрике Иглесиас и Анна Курникова – родители очаровательных двойняшек. Малыши родились в один день и очень похожи друг на друга. Сын Нико и крошка Люси растут копией мамы – они тоже светленькие и голубоглазые. Особенно сходство заметно по Люси – она унаследовала очаровательные блондинистые локоны Анны. Энрике без ума от дочки: в Инстаграме он постоянно публикует видео малышки. Певец обожает развлекать наследницу и без устали придумывает новые способы развеселить ее. На этот раз Иглесиас-младший устроил для Люси вечеринку. На своей страничке он поделился видео веселого танца своей наследницы.

В ролике полуторагодовалая Люси кружится под музыку и смеется. За кадром детской песенке подпевает женский голос – наверняка это мама. Девочка просто вылитая Анна, и все, кто посмотрел ролик, в один голос твердят что Люси растет настоящей красавицей.

enriqueiglesias Дочь Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой покорила Инстаграм.

Анна Курникова давно оставила спортивную карьеру, променяв теннисный корт на дом, мужа и детей. Энрике Иглесиас во всех интервью не устает признаваться в любви своей спутнице жизни - Анна действительно редкая красавица и, как выяснилось, очень заботливая мама. Вся жизнь Энрике и Анны крутится вокруг их обожаемых двойняшек. Артист не раз подчеркивал: единственное, что его сейчас волнует — это Анна и дети. Рождение близнецов сильно изменило его.

- Мне нравится моя новая жизнь, - утверждает Энрике. - Сейчас, когда я работаю на студии, и время подходит к восьми вечера, я спешу домой. Меня тянет скорее увидеть жену, детей, узнать, чем они занимались весь день. Больше меня в этот момент не волнует ничего.

enriqueiglesias Сын Энрике и Анны Нико уже пытается петь.

Русская теннисистка и испанский певец познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. С тех пор пара не расстается. Об их отношениях ходят противоречивые мнения: официально пара так и не скрепила свои отношения, однако многие поклонники уверены, что 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Хотя сам артист уверяет, что они не женаты:

- Когда вы вместе долгое время, статус отношений ничем не отличается от брака. Мы вместе 17 лет. Какая разница? Я верю в брак, но даже если мы поженимся, то ничего не изменится. Но когда-нибудь я бы хотел сыграть свадьбу, - говорит он.