«Сваты» возвращаются: Федор Добронравов обрадовал, что седьмой сезон снят наполовину

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h_u_m_o_r___ Сваты , как смысл жизни

Смех смехом, а для российского зрителя так и есть. Суммарная аудитория украинского сериала, вышедшего в эфир в 2008 году, насчитывает десятки миллионов людей. У проекта были и спин-оффы, и документальные версии, но все, конечно, ждут, когда полноценный сезон появится в эфире. Последний раз «Сваты-6» радовали поклонников простым народным юмором в 2012 году. Потом на Украине начались известные события, и кинокомпания «Студия Квартал-95», снимавшая проект по заказу «России 1», заморозила работу над сериалом.

- Мы никуда не ушли, сериал не закрыт, - рассказывал «КП» Федор Добронравов, исполнитель роли Ивана Будько. - Пока мы не можем приехать на съемки туда, а они - к нам (проект производит украинская компания - Авт.). Все! Как только эта возможность появится, надеюсь, съемки сразу возобновятся. Мы продолжаем общаться с украинскими коллегами - созваниваемся, дружим семьями. Политика ни при чем.

Сложно понять, что случилось в 2019 году. Может, Владимир Зеленский — основатель «Студии Квартал-95» и по совместительству президент страны — сжалился. Может, напряжение между странами начало снижаться. Но съемки «Сватов» возобновились и идут полным ходом. Об этом поведал народный любимец Федор Добронравов.

- Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу, - признался актер «Известиям». - Надеюсь и молюсь, что мы скоро все доснимем. Пока что готова половина сезона.

Сначала Добронравов предлагал свернуть проект, как было с шоу «6 кадров», от которого устали и зрители, и создатели. Но любовь народа к «Сватам» не позволила актерам отказаться от проекта.

- Нас постоянно спрашивают, как дела у героев, будет ли продолжение, - сказал Федор. - Тогда мы решили возобновить съемки. В сериале нет ничего, кроме добра, - ни политики, ни крови. Наверное, народная любовь из-за этого и пришла.

Выйдет ли седьмой сезон сериала на канале «Россия 1», пока неизвестно. Подтвердить это на момент публикации «КП» не удалось.