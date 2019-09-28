2019-09-28T10:24:29+03:00
Телевизор

«Сваты» возвращаются: Федор Добронравов обрадовал, что седьмой сезон снят наполовину

Один из самых любимых проектов нашего зрителя жив! И скоро будет доснят
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Скоро зрители увидят новые приключения "Сватов".Скоро зрители увидят новые приключения "Сватов".Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

В интернете гуляет картинка:

h_u_m_o_r___h_u_m_o_r___
Сваты , как смысл жизни
399 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Смех смехом, а для российского зрителя так и есть. Суммарная аудитория украинского сериала, вышедшего в эфир в 2008 году, насчитывает десятки миллионов людей. У проекта были и спин-оффы, и документальные версии, но все, конечно, ждут, когда полноценный сезон появится в эфире. Последний раз «Сваты-6» радовали поклонников простым народным юмором в 2012 году. Потом на Украине начались известные события, и кинокомпания «Студия Квартал-95», снимавшая проект по заказу «России 1», заморозила работу над сериалом.

- Мы никуда не ушли, сериал не закрыт, - рассказывал «КП» Федор Добронравов, исполнитель роли Ивана Будько. - Пока мы не можем приехать на съемки туда, а они - к нам (проект производит украинская компания - Авт.). Все! Как только эта возможность появится, надеюсь, съемки сразу возобновятся. Мы продолжаем общаться с украинскими коллегами - созваниваемся, дружим семьями. Политика ни при чем.

Сложно понять, что случилось в 2019 году. Может, Владимир Зеленский — основатель «Студии Квартал-95» и по совместительству президент страны — сжалился. Может, напряжение между странами начало снижаться. Но съемки «Сватов» возобновились и идут полным ходом. Об этом поведал народный любимец Федор Добронравов.

- Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу, - признался актер «Известиям». - Надеюсь и молюсь, что мы скоро все доснимем. Пока что готова половина сезона.

Сначала Добронравов предлагал свернуть проект, как было с шоу «6 кадров», от которого устали и зрители, и создатели. Но любовь народа к «Сватам» не позволила актерам отказаться от проекта.

- Нас постоянно спрашивают, как дела у героев, будет ли продолжение, - сказал Федор. - Тогда мы решили возобновить съемки. В сериале нет ничего, кроме добра, - ни политики, ни крови. Наверное, народная любовь из-за этого и пришла.

Выйдет ли седьмой сезон сериала на канале «Россия 1», пока неизвестно. Подтвердить это на момент публикации «КП» не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Демократы жаждут его крови": Пушков прокомментировал отставку Волкера
На борту парома на западе Греции произошел сильный пожар
На борту загоревшегося в Южной Корее судна находились граждане РФ
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
В Бундестаге призвали к скорейшему снятию санкций с РФ
В московском клубе посетитель устроил стрельбу
В Сети опубликовали "экстремальное" уничтожение автомата Калашникова
На юге Афганистана произошел взрыв у избирательного участка
Беспилотник ВВС США провел разведку у границ РФ
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа
В Афганистане стартовали президентские выборы
Мадуро сообщил, что в Венесуэлу прибыли специалисты из России
Лавров: Заявления США меняются день ото дня в зависимости от настроения
Один из протестующих в Монреале бросил яйцо в премьера Канады
Делегации восьми стран покинули ГА ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы
В Совфеде поддержали идею перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну
Педерсен пообещал вскоре объявить дату первого заседания конституционного комитета САР
В МИД Венесуэлы назвали бессмысленными санкции США против Рауля Кастро
Акции китайских компаний упали из-за угрозы их вывода с бирж США
CNN: Спецпредставитель США по Украине подал в отставку
Слушания по импичменту Трампа в конгрессе могут начаться уже на следующей неделе
Лавров в беседе с Помпео заявил о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Демократы в конгрессе потребовали от Помпео документы для импичмента Трампа
В Испании по запросу США задержали россиянина
«Это все сказки»: Лавров рассказал, что никогда не платил штрафы за курение в штаб-квартире ООН
Аргентина хочет увеличить поставки рыбы и морепродуктов в Россию почти вдвое
Медведев утвердил комплекс мер по профилактике суицида среди детей
Лавров обвинил западные страны в нарушении международного права
В Китае игроман подстроил свое похищение, чтобы выпросить денег у жены