«Битва шарлатанов» вернулась на ТВ: дар или бизнес-хватка - изучаем заработки колдунов

Надеялись и ждали, что после серии разоблачений мистических телешоу в новом телесезоне их станет меньше. Оказалось зря! В эфир не просто возвращаются рейтинговые проекты с участием экстрасенсов, но уже запущены новые с участием «звезд-старичков» из «Битвы экстрасенсов». А в субботу 28 сентября случится главная мистическая премьера года - стартует 20-й сезон «Битвы экстрасенсов».

Доверчивым телезрителям напоминаем: в этом проекте вам покажут чудеса - экстрасенсы станут угадывать прошлое, расследовать преступления и выполнять задания, демонстрируя невероятные способности. Телезрителей привлекают к экрану захватывающими историями, участием звезд в проекте (в этом сезоне, к примеру, среди гостей балерина Анастасия Волочкова). Усаживаясь перед экраном, помните предупреждение документалиста, автора фильма о мистических передачах Бориса Соболева, который напоминает – драматургию историй прописывают в сценарии, а потом монтируют полученный материал:

«Наивные люди заваливают редакции оккультных шоу письмами с просьбами о помощи. Затем на место происшествия выезжает редакторская группа, которая проводит «разведку»: опрашивает соседей, друзей, родственников, покупают медицинские карты, идут к участковому и уговаривают показать материалы уголовного дела, мониторят соцсети. А потом составляется досье, которое дают для заучивания актеру, изображающему в кадре «экстрасенса».

Ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров.Фото: СОЦСЕТИ

Поэтому, усаживаясь у экрана ТВ смотреть новый сезон «битвы», воспринимайте передачу как мистический сериал, а не документальное кино. Герои «Битвы экстрасенсов» неплохо зарабатывают на вашем интересе и доверии к их волшебным персонам. Судите сами – ниже самые свежие расценки популярных магов. Помимо личных приемов в фешенебельных офисах они проводят встречи, мастер-классы, лекции, у многих магазины, где торгуют амулетами, книгами и т.п.

Вилма Генрих, 20 сезон

Уроженка Нижнего Новгорода станет звездой нового 20-сезона «Битвы экстрасенсов». По легенде этот псевдоним ей придумал шаман с Алтая, ну а дар открылся, когда в 2014 году с ней случился приступ непонятной болезни - сразу после этого и начали проявляться ее «способности». После победы в шоу «Школа экстрасенсов» Вилма Генрих развернула активную коммерческую деятельность. Интересное, что сертифицированный учитель по кундалини йоге окончила колледж «Телема 93» - в это сложно поверить, но там она обучалась «ритуальной магии». На ИП через которое колдунья осуществляет свою деятельность зарегистрирован еще один мистический проект.

Цена приема: 10 тыс. руб. он-лайн прием, 20 тыс. руб. — личная встреча в течении полутора часов.

Тимофей Руденко, победитель 19 сезона

Цена приема: 10 тыс. руб. — час экстрасенсорики по скайпу. 20 тыс. руб. — час предсказаний и т.п. в течении часа личного приема.

Звезда «битвы» Николь Кузнецова.Фото: СОЦСЕТИ

Николь Кузнецова, финалистка 16 сезона

Цена приема: 15 тыс. руб. за личный прием.

Александр Литвин, победитель 6 сезона

Цена приема: 25 тыс. руб. - консультация по скайпу 15 минут. 50 тыс. руб. – личный прием продолжительностью полчаса.

Самый «дорогой» экстрасенс — Зираддин Рзаев.Фото: СОЦСЕТИ

Зираддин Рзаев, финалист 6 сезона

Цена приема: 100 тыс. руб. личный прием.

Роман Фад, финалист 4 сезона

Цена приема: 15 тыс. руб. личный прием. Среди услуг – снятия венца безбрачие и проклятий, а также прочая «чертовщина».