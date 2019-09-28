Двойник Сталина и любовная интрига: Марк Захаров не успел закончить свою последнюю постановку в Ленкоме

В последние месяцы жизни Марк Захаров, по словам коллег, всячески сопротивлялся болезни и с особым рвением стремился служить театру. В родном Ленкоме, где Марк Захаров был главным режиссером последние 46 лет, он готовил премьеру спектакля. Об этом «Комсомолке» рассказал актер Александр Балуев, который играет в Ленкоме с 2013 года.

- Для меня Марк Анатольевич был человеком-театром, - поделился с kp.ru Балуев. – Хотя мы работали вместе недолго, и у нас была всего одна совместная постановка («Попрыгунья» - Ред.), для меня это была очень важная встреча. Работать с Марком Захаровым было абсолютным счастьем – с его взглядом на жизнь, на актеров, с его любовью к актерам. Я знаю, что болел он очень давно, но при репетировал новый спектакль, собирался выпускать премьеру.

Речь идет о постановке «Капкан» - как указано на сайте театра, это «вольная сценическая фантазия по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок Марка Захарова и документальных источников».

- Путешественники во времени попадают то на итальянское побережье, то в кабинет «Вождя народов», из 30х годов прошлого века - в двухтысячные. У Сталина в исполнении Дмитрия Певцова появится Двойник. Впрочем, и любовную интригу никто не отменял, - говорится в анонсе «Капкана».

Премьера спектакля должна состояться в начале декабря, билеты на нее пока не продаются. В главных ролях, кроме Певцова, сыграют дочь режиссера Александра Захарова, Александр Збруев и Виктор Раков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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