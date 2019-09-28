10 мудростей от патриарха «Ленкома» Марка Захарова: «В нас сидит радостная ширь, азарт, веселое движение неизвестно куда»

В субботу, 28 сентября, не стало выдающегося режиссера, теоретика театра и Марка Захарова — он ушел на 86 году, прожив насыщенную творческую жизнь, оставил после себя блок бессмертных фильмов и спектаклей, воспитал чуть ли не лучшее поколение советских актеров. «КП» приводит выдержки из интервью и мемуаров Марка Анатольевича — главного специалиста по эзопову языку и «лицедейству без фарисейства».

ПРО РЕЖИССУРУ И ГИПНОЗ

«Режиссура — система созидания того, чего не знает Бог. (Произвольный вариант бердяевской формулы.) В еще более грубом, глобальном и даже космическом аспекте режиссура есть строительство принципиально новой собственной динамической конструкции, до конца не подвластной логике зримых событий, обладающей гипнотической заразительностью с очень сильным воздействием на подсознание человека. Театр использует определенные дозы гипноза. Хороший артист не просто говорит текст, он еще посылает в зал гипнотическое воздействие, и это самое интересное».

Марк Захаров: "Режиссура — система созидания того, чего не знает Бог"Фото: Агентство городских новостей "Москва"

ПРО СЛАВУ И ВЛАСТЬ

«Слава заставляет любого человека (вне зависимости от того, артист он или, скажем, политический деятель) двигаться против течения. И если он этого не делает, то быстро борзеет и становится самодуром. У меня об этом – финал «Фальстафа и принца Уэльского», ведь там наверху, во властных кругах, сквозняк, наверное, больше и потому очень трудно усидеть на троне. Когда анализируешь природу власти, понимаешь, как вообще возник фашизм, ведь ужас заключался в том, что Гитлер овладел волей и настроением народа – подавляющее большинство его поддерживало. Сопротивление было, но незначительное».

ПРО ИНТУИЦИЮ

«Всегда повторяю своим коллегам: очень хорошо бы мобилизовать интуицию. Что такое интуиция, не знает даже ваша редакция. Но есть статистика, согласно которой люди сдают билеты на авиарейс, который кончится катастрофой. Они действуют под влиянием интуиции и от этих цифр нельзя отмахнуться».

Два выдающихся режиссера - Марк Захаров и Эльдар Рязанов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ПРО ЗАВИСТЬ И СТЕРЕОТИПЫ

«Человек, добившийся благосостояния, в российском народном сознании подлежит уничтожению. Когда мы читаем в газете очередной «ужастик» о каком-нибудь страшном убийстве и в последних строках обнаруживаем, что покойник занимался бизнесом, — у читателей как гора с плеч. Почти всенародное облегчение. Россиянин вызывает у своих сограждан законную симпатию только в том случае, если он беден как церковная крыса и перебивается с хлеба на квас»

ПРО ПАТРИОТИЗМ

«Вообще риторика по поводу собственного патриотизма мне кажется подозрительной и вызывает недоверие. Настоящий патриотизм не декларируется, а проявляется в поступках людей, имеющих возможность их совершить. Патриотизм — чувство интимное, как и отношения с верой. Когда я учился в институте, нас иногда спрашивали: вы боретесь за мир? Я отвечал: да, конечно, я — за мир. Был такой обмен речевыми заклинаниями, и они получили вполне заметное распространение в культуре нашей страны. Страна же огромна по размерам и силе инерции, и ей, как большому океанскому лайнеру, чтобы повернуть и изменить курс, надо заблаговременно готовиться. И постепенно. Сразу ничего не выйдет».

Марк Захаров в гостях у "Комсомолки"Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРО ХУДОЖНИКА И ЦАРЯ

«Тот лозунг, который шахтеры повесили на Горбатом мосту «Все начальники сволочи», это очень, к сожалению, актуально для российской психики, для нашей ментальности. У нас, в общем, диалог с властью - это что-то постыдное, недостойное интеллигента настоящего. Если ты настоящий интеллигент, ты должен власть ненавидеть, а вот как Пушкин, то карикатуры, то шаржи, то какие-то эпиграммы, а потом общаться с государем, да еще как-то всерьез, да еще с удовольствием, вот этого допускать ни в коем случае нельзя. Это одна из химер нашего сознания, нашей ментальности».

ПРО РУССКИЙ ХАРАКТЕР

«Некая широта, мощь и душевная глубина русского характера, который меня очень волнует, сидит во мне. Во мне намешано много кровей, но процентов 75 славянской крови. Поэтому я это как-то ощущаю вместе со всеми нашими недостатками и нашей дурью, нашим неумением работать, нашей аритмичностью в работе и всякими другими еще пороками и химерами. Все-таки сидит в нас какая-то радостная ширь, радостный азарт, радостное движение неизвестно куда, но веселое движение. Вот это меня как-то привлекает и увлекает. Еще Ключевский, наш великий историк, заметил, что русский человек, великороссийский характер, может в три солнечных дня развить такую бешеную энергию, что никакой голландец, никакой европейский труженик за ним не поспеет. Правда, потом он постепенно чахнет и ложится на печь, и работоспособность свою резко снижает, но в какой-то момент он снова может продемонстрировать некое чудо»

Марк Захаров оставил после себя блок бессмертных фильмов и спектаклей, воспитал чуть ли не лучшее поколение советских актеровФото: Агентство городских новостей "Москва"

ПРО РОССИЙСКОЕ КИНО

«В кино мы впервые открыли для себя шокирующую нас истину: при некоторых особых условиях дилетант может быть выразительнее профессионала».

ПРО СЕБЯ

«В последние годы я слышу в свой адрес (особенно с глазу на глаз) много явно завышенных восторгов. Пока у меня хватает ума реально их оценить, а также ощутить свои слабости, сомнительные режиссерские акции, кстати, и человеческие. Я считался зримым воплощением всех худших сторон заблуждающегося и вредного художника сцены»

Марк Захаров: "Приближение смерти вызывает и обостряет в людях чувство национального самосознания и национальную память"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРО СМЕРТЬ

«Приближение смерти вызывает и обостряет в людях чувство национального самосознания и национальную память. В людях происходит своеобразное очищение, рождается потребность освободиться от суетных комплексов, обрести мир и душевную гармонию с далекой российской землей».

По материалам изданий «Комсомольская правда», «Культура», «Известия», «Эхо Москвы», «АиФ», «Театрал», Радио «Свобода», а также книг Марка Захарова «Суперпрофессия», «Контакты на разных уровнях», «Театр без вранья».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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