7 баек от Марка Захарова: Как бабочку с крылышками от руководства отбивали, а потом ставили шунт на сердце в Германии

Теоретик театра, режиссер и сценарист Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. После себя маэстро оставил не только мощный пласт культурного наследия, но и кучу баек, некоторые из которых приводит «КП».

ПРО «ЮНОНУ И АВОСЬ»

«Это было одно из чудес в моей жизни и, по-моему, в жизни Андрея Вознесенского тоже, когда комиссия, первая, которая посмотрела «Юнону и Авось», сказала: «Хороший патриотический спектакль». А одна дама даже сказала: «Особенно вам удалась, конечно, роль Богоматери». Вот это меня совершенно повергло в изумление! И Вознесенский сказал: немедленно в Елоховский собор ставить свечку Казанской Божьей Матери, потому что она фигурировала у нас. Мы поехали в собор, нашли икону и приложились и поблагодарили Казанскую Богоматерь».

С труппой театра "Ленком" в 2003 годуФото: Анатолий ЖДАНОВ

ПРО БАБОЧКУ И БРЕЖНЕВА

«Сергей Колосов, руководитель телевизионного объединения на Мосфильме, предложил мне «Обыкновенное чудо». Мне хотелось снять этот фильм с минимальными поправками.

Телевизионное начальство сразу восприняло его хорошо, а Мосфильм, мосфильмовское руководство усмотрело в этой песенке Андрея Миронова про дуру-бабочку, которая крылышками бяк-бяк-бяк, а за ней воробушек прыг-прыг-прыг, некие сексуальные разнузданности, которые я себе позволил. еще там был охотник, который писал мемуары. В это время как раз Брежнев разразился «Большой землей» и своими литературными трудами, и там был тоже какой-то разговор об этом, вот это просили убрать. Вот это я убрал, ничего такого страшного не было. А вот за бабочку я очень как-то переживал, дрался. И все-таки, наверное, обаяние Андрея Миронова, оно победило, и, в результате, бабочка осталась нетронутой.».

ПРО НИЩЕТУ И ДОСТОЕВСКОГО

«Никаких таких особых у меня задач и претензий к жизни не было. Единственное, мне очень хотелось вырваться из той нищеты, в которой мы жили. И меня в этом отношении – я как-то уже об этом рассказывал не раз, что очень меня вдохновил роман «Мартин Иден» Джека Лондона. Вот не Достоевский, не Чехов, не Гоголь, что было бы хорошо и красиво сказать вам сейчас, а вот «Мартин Иден», который вот так себя за волосы поднял сам и вырвался из лап нищеты, которая его давила со страшной силой с детства».

Марк Захаров празднует юбилей на сцене родного театра.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ПРО ЛЕОНОВА И ПОЛИТБЮРО

«Вот мы в «Обыкновенном чуде» снимали момент, когда Евгений Павлович Леонов в образе короля выходит и делает приветственный жест рукой, который был свойственен членам политбюро, когда они стояли на Мавзолее. И это, конечно, вызвало огромную радость в павильоне, в котором смотрели. И он это сделал с удовольствием. Потом меня отозвал в сторону и сказал: «Маркуша (он со мной ласково очень обращался), мы это будем потом переснимать, но за те же деньги». И вот это меня как-то озадачило. Я говорю: «Ну, давайте без этого жеста один сделаем дубль». Потом в итоге это вошло в фильм, и когда был показ в Доме кино, это были не просто аплодисменты, это было братание, просто крики радости, восторга долгие. Считалось, что это сверхсмелость.

ПРО ДОЧЬ АЛЕКСАНДРУ В «ЛЕНКОМЕ»

«Нина передала дочери искорку, которая в ней горела, но не реализовалась. Александра замечательно играла, когда показывалась в Ленкоме. Ей дали отрывок из «Мамаши Кураж» Брехта. Она изображала немую, которая должна была повторять единственное слово: «Ма-а-ма, ма-а-ма!» Пробирало до слез. Мы стали обсуждать группу выпускников, пришедших на просмотр. Когда дошла очередь до Александры, Елена Алексеевна Фадеева — она играла мать Ленина, была депутатом Верховного Совета — стукнула ладонью по столу и сказала: «Что мы тут собираемся обсуждать?! Человек жену в театр не взял! А мы будем решать, быть ли здесь его дочери?!»

Марк Захаров с дочерью, актрисой Александрой Захаровой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ПРО ПАПАНОВА И МИРОНОВА

«В Литдраме (такой был отдел на телевидении) возникла идея сделать «12 стульев». Я пригласил двух людей, которые, в общем, друг друга не очень любили и доверяли: Миронов и Папанов. Папанов, он герой войны, встречал танки Гудериана под Москвой, ночевал в 30-градусный мороз в отрытом поле, где часовой каждые полчаса переворачивал взвод справа налево, чтобы не замерзли. И он про Андрея говорил: «Ну, какие у него неприятности в жизни были? Ну, что у него было? Черствые пирожные, прохладный кофе – вот все невзгоды его жизненные». Но оказалось, что прямой зависимости от хорошего или плохого питания нет, и человек (актер) может пропускать через сердце и народные страдания, и общественные искры – это то, что было у Андрея и у других артистов, которые не переживали каких-то ужасных дней в детстве или в отрочестве. Вот они играли вместе, и как-то полюбили друг друга, Киса Воробьянинов и Остап Бендер».

Марк Захаров бессменный худрук театра "Ленком" с 1973 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРО ОПЕРАЦИЮ НА СЕРДЦЕ

«В 1993 году мне настоятельно порекомендовали сделать операцию шунтирования на сердце, и я вылетел в Германию в прекрасном настроении, потому что об операции старался во время полета не думать. Этому очень способствовали разного рода напитки, подаваемые на борту авиалайнера.

При коронарной разведке с помощью катетера, вводимого в сосуд, ведущий к сердцу, я, помнится, тоже не очень волновался.

— Так, так, хорошо… замечательно… приближаемся к сердцу. А вот и сердце!

После этой фразы немецкий врач почему-то долго раздумывал и сказал потом что-то такое, что мне уже тогда очень не понравилось, даже по-немецки, без перевода.

А мой переводчик, подумав, высказался в том смысле, что сердечная мышца в очень, просто на редкость хорошем состоянии, как будто специально для операции.

Через несколько дней, когда пришла уверенность, что точно останусь на этом свете, я спросил у переводчика:

— А что это была за фраза, после которой вы долго искали литературный перевод? Что сказал немец?

Немец тогда сказал: «Как же этот парень сюда долетел?»

— Почему же я, по-вашему, долетел?

Доктор-переводчик был допущен в операционную и видел, как из меня делали цыпленка табака. Он некоторое время раздумывал, потом честно признался:

— Есть, вероятно, у вас какие-то отличия…

— От нормальных людей?

— Да.

То есть если бы на моем месте был нормальный, цивилизованный немец — он бы не долетел?

— Никогда.

— А я…

— А вы, как бы сказать, такой… упертый.

— Советский человек?

Именно это я и хотел сказать.

Это было важным открытием для меня за последнее время. Никакой я не прогрессивный демократ, не одухотворенный либерал и не сторонник гражданского общества. Я — советский человек».

По материалам изданий «Комсомольская правда», «Известия», «Эхо Москвы», «АиФ», Радио «Свобода».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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