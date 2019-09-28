2019-09-28T15:30:45+03:00
Общество

Геннадий Хазанов - о смерти Марка Захарова: Ощущение - вот когда заканчивался ХХ век, и - непонятно было, что принесёт век ХХI...

Об этом худрук Театра эстрады рассказал на сайте kp.ru нашему обозревателю Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
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О режиссере Марке Захарове вспоминает Геннадий Хазанов.О режиссере Марке Захарове вспоминает Геннадий Хазанов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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-... Марк Захаров умер. Геннадий Викторович, не могли бы вы трубку поближе - для нашего сайта - вот слова какие-то ваши тёплые...

- Ну, что ж... Ничего, кроме ощущения - очень близкого к тому, которое я испытывал, когда заканчивался ХХ век.

Что будет дальше, что принесёт ХХI век - совершенно непонятно.

Но - вот это ожидание - каких-то глобальных изменений - меня не покидало.

Мне казалось, что новая эра в "Ленкоме" когда-нибудь, обязательно, конечно начнётся.

Но - ещё есть время, ещё есть силы...

И - ещё есть запал у руководителя.

И он до последнего дня репетировал. И сейчас даже остановлены репетиции, которые были связаны с выпуском нового спектакля. Поэтому... - этот человек совершенно не собирался уходить из жизни. И он так и прожил свою жизнь.

И, конечно, родить такое детище - как "Ленком" - это мало кому на свете удается. Захаров это сделал с блеском.

Надо сказать, что в постепенно редеющем составе Звёзд "Ленкома" - он стал почти последним.

- (Длинная пауза)

- Алло?

- Да... Геннадий Викторович, что дальше? Я просто думаю - как будет дальше. - в театре? Как без Захарова вообще - культура?

- Это я ничего не знаю. Я пока только отвечаю на звонки - с одного на другой.

- Я понял. Спасибо вам огромное!

- До свидания...

Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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