Геннадий Хазанов - о смерти Марка Захарова: Ощущение - вот когда заканчивался ХХ век, и - непонятно было, что принесёт век ХХI...
-... Марк Захаров умер. Геннадий Викторович, не могли бы вы трубку поближе - для нашего сайта - вот слова какие-то ваши тёплые...
- Ну, что ж... Ничего, кроме ощущения - очень близкого к тому, которое я испытывал, когда заканчивался ХХ век.
Что будет дальше, что принесёт ХХI век - совершенно непонятно.
Но - вот это ожидание - каких-то глобальных изменений - меня не покидало.
Мне казалось, что новая эра в "Ленкоме" когда-нибудь, обязательно, конечно начнётся.
Но - ещё есть время, ещё есть силы...
И - ещё есть запал у руководителя.
И он до последнего дня репетировал. И сейчас даже остановлены репетиции, которые были связаны с выпуском нового спектакля. Поэтому... - этот человек совершенно не собирался уходить из жизни. И он так и прожил свою жизнь.
И, конечно, родить такое детище - как "Ленком" - это мало кому на свете удается. Захаров это сделал с блеском.
Надо сказать, что в постепенно редеющем составе Звёзд "Ленкома" - он стал почти последним.
- (Длинная пауза)
- Алло?
- Да... Геннадий Викторович, что дальше? Я просто думаю - как будет дальше. - в театре? Как без Захарова вообще - культура?
- Это я ничего не знаю. Я пока только отвечаю на звонки - с одного на другой.
- Я понял. Спасибо вам огромное!
- До свидания...
Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU
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