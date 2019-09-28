2019-09-28T17:27:03+03:00
Политика

Геннадий Зюганов: Если бы в Политбюро верно оценили обстановку и вместо Горбачева избрали бы Генсеком и президентом СССР Николая Рыжкова...

В субботу, 28 сентября, легендарному председателю Совета Министров СССР исполняется 90 лет
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
28 сентября, легендарному председателю Совета Министров СССР Николая Рыжкову исполняется 90 лет28 сентября, легендарному председателю Совета Министров СССР Николая Рыжкову исполняется 90 летФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Патриарх советской и российской политики Николай Рыжков отмечает юбилей. Мы решили - в эфире Радио "Комсомольская правда" - поздравить Николая Ивановича вместе с его давним соратником - лидером КП РФ Геннадием Зюгановым...

- Геннадий Андреевич, как вы думаете, Николай Рыжков - при определенном стечении обстоятельств - мог бы стать во второй половине 80-х президентом СССР?

- Ну, прежде всего, я хочу поздравить Николая Ивановича,- за его плечами - выдающаяся жизнь.

Он - воспитанник "Уралмаша", много лет там работал и был директором этого, одного из лучших предприятий на планете.

Я, когда впервые там побывал , - был в восторге, собственно говоря.

Николай Иванович Рыжков прошёл блестящую школу в Центральном Комитете КПСС и в Совете Министров СССР... Если бы его предложения были приняты Горбачёвым - ситуация была бы принципиально иной. Он продолжал реформы Косыгина и укреплял то, что давало, действительно, прорыв научно-технического прогресса.

"Комсомольская правда" поздравляет Николая Рыжкова с юбилеем вместе с его давним соратником - лидером КП РФ Геннадием Зюгановым... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Комсомольская правда" поздравляет Николая Рыжкова с юбилеем вместе с его давним соратником - лидером КП РФ Геннадием Зюгановым...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Так как - насчёт возможности стать президентом СССР?

- Вполне мог стать, и, я считаю, была такая реальность.

Если бы достойно и верно оценили происходящее члены Политбюро и ЦК, избрали бы его вместо Горбачева, - сначала Генсеком, потом президентом был бы - то мы бы до этого маразма не дожили бы - абсолютно точно.

Вот... Ну, и надо отдать должное - когда все это случилось, он активно развивал народно-патриотическое движение, возглавлял в Госдуме группу народовластия, Харитонов - аграрную, а я - компартии.

Мы втроём - плотно и очень энергично работали. Мы тогда уберегли страну от гражданской бойни. Тогда сформировали правительство Примакова - Маслюкова - Геращенко. Матвиенко присоединилась.

Мы тогда предложили опыт народных предприятий. Народные предприятия сегодня - лучшее, что есть - несмотря на санкции, кризисы, они показывают блестящие результаты...

Будь то совхоз имени Ленина - Грудинина, или другие трудовые коллективы в Иркутской области, в Марий Эл, других регионах. Вот - и дальше можно двигаться по этому пути.

Конечно, Рыжков огромную роль - как патриарх - играет в Совете Федерации. Так что - давайте Николая Ивановича поздравим, поблагодарим и пожелаем ему, прежде всего, здоровья. И - новых успехов.

- Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, случайно, как он будет этот юбилей отмечать?

- Ну, недавно мы встречались с ним на юбилее одного из советских министром - Николая Паничева, он возглавлял Минстанкопром. И я спросил у Николая Ивановича Рыжкова про его юбилей, - а он сказал: сообщим... Ну, у каждого здесь свои соображения. Я думаю - будет, будет.

- Ну, как-то Николай Иванович закрыто на этот раз - вот 80-летие более широко отмечал.

- Ну, дело не в этом, понимаешь... Дата требует особого почтения. А именно - аккуратности и ... В общем.

Ну, он крепкий, молодцом - я недавно посмотрел его интервью, которое он давал на телевидении. И - вот порадовался. В прекрасной интеллектуальной форме, очень достойно и честно оценил все происходящее.

Ну, играет исключительно позитивную роль Николай Иванович.

- Ну, и вы выпьете за его здоровье сегодня?

- Я уже, считай, что - выпил. Я его уважаю. И - как человека, и - как личность. И - как государственника, и - как управленца.

Ну, выпустили там книгу - "Кабинет Министров СССР" - там опыт и свершения. Я считаю, что её надо внимательно почитать, так же, как и - мемуары Николая Ивановича, и ещё прекрасная книга вышла - из опыта Маслюкова Юрия Дмитриевича.

Это - титаны, которые двигали страну вперёд.

- Спасибо! Ну, выпьем за здоровье Николая Ивановича.

- С удовольствием. Давай. Пока.

Геннадий Зюганов - о Николае Рыжкове.Александр ГАМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Николай Рыжков:"Государство в экономике не должно быть ночным сторожем с берданкой"

Я решил встретиться с патриархом советской и российской политики, не дожидаясь круглой даты. Слишком много вопросов накопилось у меня к Николаю Ивановичу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Лукашенко: У Путина нет цели присоединить Беларусь, чтоб сохранить власть
Президент Белоруссии часто дает громкие многочасовые интервью журналистам. Но здесь он, пожалуй, превзошел себя. Он собрал журналистов с Украины, что заранее предполагало - вопросы будут острые. Но ответы Батьки оказались не менее любопытными
Новости 24
В Китае рассказали об упомянутом Шойгу "кошмаре авианосцев"
Матч Локомотив - Зенит: Крыховяк, Баринов и Смолов выйдут в стартовом составе хозяев
Опубликовано видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками
В стартовом составе "Зенита" на игру с "Локомотивом" появятся Дзюба, Дриусси и Азмун
Медведчук упрекнул Волкера в архинепрофессионализме и вредительстве
Президент Грузии выступила за налаживание диалога с Россией
Звезду сериала "Счастливы вместе" задержали с кокаином в трусах
Огромного человекоподобного боевого робота продают на eBay
Бактерии едва не "съели" американку после маникюра
Путин приедет попрощаться с Жаком Шираком
Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского
Metallica отменила гастрольный тур из-за ушедшего в запой вокалиста
МЧС РФ: постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконе