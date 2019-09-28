Лунный календарь на октябрь 2019: фазы Луны, благоприятные дни

1 октября, вторник

4-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

От того, как вы оцените текущую ситуацию будет зависеть будущее. А посему, лучше как можно более критично отнестись к делу. Впрочем, перегибать палку тоже не стоит. Заниженная самооценка только убивает веру в себя.

Именинники: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Евфросиния, Иларион, Иван, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София.

2 октября, среда

5-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Важно создать союз, коалицию единомышленников. Если такие люди будут рядом, не стоит бояться никаких, даже самых крутых поворотов на пути к вершинам. Именно сейчас возможны трансформации, преображение, переход на новый уровень развития.

Именинники: Алексей, Давид, Игорь, Константин, Мария, Николай, Нил, Трофим, Савватий, Федор.

3 октября, четверг

6-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Течение дня плавно и умиротворяюще. Не делайте резких движений и не форсируйте события. Самое время задуматься над своим путем, обозначить четкие цели. Чем конкретнее формулировка — тем короче путь!

Именинники: Александр, Иларион, Иван, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

4 октября, пятница

7-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Сейчас особая сила у слова. С его помощью можно решить самые запутанные проблемы, исправить кажущуюся безнадежной ситуацию.

Дела потребуют полного погружения, при этом важно сохранить баланс в отношениях с близкими.

Именинники: Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кондрат, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр.

5 октября, суббота

8-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

День благоприятен для того, чтобы приступать к чему-то новому, заводить знакомства, особенно романтического толка, начинать учебу или бизнес. Исключения — путешествия, вступление в новую должность.

Не стоит посещать места с отрицательной энергетикой.

Именинники: Александр, Вениамин, Иона, Исаак, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Прасковья, Петр, Федор.

6 октября, воскресенье

9-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Увы, от воскресенья мы ждем совсем другого. Берегитесь перепадов настроения, хандры, тоски. Постарайтесь нагрузить себя делами, дабы отвлечься от излишних размышлений.

Дела предпочтительно выбирать рутинные, спокойные, не требующие концентрации.

Именинники: Андрей, Антон, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр.

7 октября, понедельник

10-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Время отдать дань традициям. Постарайтесь собрать за столом всю семью и найдите время пообщаться с каждым. Кроме того, хорошо закладывать новые привычки и традиции.

Именинники: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан.

8 октября, вторник

11-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

На повестке дня испытания, проверки. Но все не так плохо: это позволит сделать правильные выводы и выведет на новый уровень, побудит в дальнейшему развитию.

Характеризуется день «эмоциональными качелями», будьте к этому готовы.

Именинники: Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Роман, Сергей.

9 октября, среда

12-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

По сути, день благодарения. Стоит вспомнить все хорошее и доброе, не забыть сказать спасибо за это. Сегодня вы в центре внимания. Уделите время своему внутреннему миру. А также не забудьте сделать что-то полезное для здоровья и красоты.

Именинники: Александр, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

10 октября, четверг

13-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Прилив энергии, желание и возможность свернуть горы. При этом, важно прислушиваться к советам опытных людей, чтобы избежать ошибок. Благоприятное время для внедрения нового, для «прокачки» уже имеющихся проектов.

Именинники: Вениамин, Виктор, Дмитрий, Михаил, Петр, Савва, Сергей, Федор.

11 октября, пятница

14-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Важно следовать своим принципам, не сворачивая с пути и не реагируя на колкости окружающих. Сейчас все нужно подвергать усиленной проверки, ведь еще есть шанс вовремя внести исправления.

Период для очищения организма.

Именинники: Александр, Анна, Валентин, Василий, Вячеслав, Кирилл, Марк, Мария, Татьяна.

12 октября, суббота

15-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Для тех, кто жаждал крутых перемен — золотое время. Сейчас можно все изменить и буквально начать с начала. Идеальный момент для переездов, смены места работы и деятельности. А вот для романтических встреч совсем не тот день!

Именинники: Иван, Киприан, Феофан.

13 октября, воскресенье

16-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Поиски гармонии. С одной стороны, нужно не сбавлять темпы в деловой активности, поскольку сейчас можно достичь отличных результатов. С другой, постараться найти возможность для отдыха, чтобы «не сгорели предохранители».

Именинники: Алексей, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен.

14 октября, понедельник

17-й лунный день. Полнолуние в Тельце.

Важно «отпустить» проблемы и постараться расслабить голову. Все, что в ваших силах вы сделали. Сейчас надо лишь созерцать, ждать результатов и думать о будущем. Назначайте встречи с друзьями и разрешите себе немножко побездельничать.

Именинники: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Федор.

15 октября, вторник

18-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

День символов, откровений. Вселенная будет посылать знаки, к которым важно прислушаться. Если что-то смущает, откажитесь от активных действий. Голос интуиции также не стоит игнорировать.

Именинники: Андрей, Анна, Борис, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков.

16 октября, среда

19-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

День потребует утроить внимание. Стоит особенно опасаться травмоопасных занятий. В то же время сегодня, скорее всего, придется сделать выбор. А еще пойти на некоторые риски м уступки. Но игра будет стоить свеч.

Именинники: Денис, Иван, Павел, Петр, Рустик, Феодосия.

17 октября, четверг

20-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Вероятен упадок сил, поэтому не стоит сейчас переутомляться и переохлаждаться. Также следует быть осторожным с алкоголем. Одним словом, берегите здоровье!

Именинники: Василий, Вероника, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

18 октября, пятница

21-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Будто специально созданный день для дружбы, налаживания и поддержания отношений. Назначайте встречи, дружеские посиделки. Кроме того, сейчас здорово было бы отправиться в путешествие.

Именинники: Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Иона, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.

19 октября, суббота

22-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Не подходит день для активной работы, но и в безделье его провести тоже нельзя. Самый лучший выход — напланировать множество развлекательных мероприятий.

Именинники: Иван, Макар, Никанор, Фома.

20 октября, воскресенье

23-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Увы, с трудом удастся сдерживать эмоции. Раздражать будет буквально все вокруг. Но если дать ответную реакцию, придется еще хуже. Наберитесь терпения и займитесь делами, требующими полного погружения и переключения.

Именинники: Демьян, Иона, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.

21 октября, понедельник

24-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Придется брать ответственность за многие порой совсем неожиданные дела. Обстоятельства потребуют мгновенной мобилизации и принятия решений.

Собственно, из-з излишней суеты - не лучший день для романтических свиданий.

Именинники: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Иона, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна

22 октября, вторник

25-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

В этот день творческие люди под особым покровительством Фортуны. Сегодня удастся найти баланс между духовным и материальным. Ко всем делам надо приступать с удовольствием, в этом будет главный секрет успеха. Хандру следует задавить обилием ярких дел.

Именинники: Авраам, Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.

23 октября, среда

25-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Увы, увы! Лучшее занятие на сегодня — ничегонеделание. На самом деле, все усилия будут тщетны, так что постарайтесь воспринять это философски и займитесь повседневной рутиной.

Именинники: Андрей, Антон, Евлампия, Ефим, Иларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.

24 октября, четверг

26-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Сейчас легко стать пешкой в чужой игре. Не позволяйте манипулировать собой и оказывать давление. Четко следуйте своим путем и не реагируйте на сладкие посулы.

Именинники: Александр, Амвросий, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Никон, Феофан, Филипп.

25 октября, пятница

27-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Знакомствам и романтическим встречам — зеленый свет. Кроме того, сейчас стоит заняться решением тех проблем, что давно доставляют беспокойство. Сделайте усилие и возьмите все в свои руки. Решение спрятано не так далеко, как кажется.

Именинники: Александр, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максим, Николай, Тарас, Федот.

26 октября, суббота

28-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

День получения нового опыта и знаний. Сейчас отличная возможность усвоить больше, чем в какой-либо другой день. Вероятные встречи с мудрыми людьми. Прислушивайтесь к их советам, они обязательно пригодятся.

Именинники: Антон, Вениамин, Злата, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим.

27 октября, воскресенье

29-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Следует посвятить день духовному обогащению, очищению. Сейчас важно получить прощение от тех кого вы обидели, загладить вину и уж, конечно, постараться избегать дурных поступков и мыслей. Сведите к минимуму общение с неприятными людьми, сегодня оно чревато ненужными соблазнами.

Именинники: Игнатий, Кузьма, Максим, Михаил, Назар, Николай, Прасковья, Петр, Святослав.

28 октября, понедельник

1-й и 2-й лунные дни. Новолуние в Скорпионе.

Сейчас важно заложить основу грядущим большим событиям и проектам. Не игнорируйте подготовку: чем тщательнее она, тем больше удастся достигнуть. Также сейчас хорошо выступать в роли наставника и благотворителя. Отданное вернется сторицей.

Именинники: Афанасий, Дмитрий, Денис, Ефим, Иван, Семен.

29 октября, вторник

3-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Мощный в энергетическом плане день. Стоит четко представлять свои ближайшие цели и активно действовать. Иначе, положительная энергия превратится в отрицательную. Например, в агрессию. Не бездельничайте и не давайте волю эмоциям.

Именинники: Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Терентий.

30 октября, среда

4-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Сегодня предстоит сделать выбор. И опять же придется проявить терпение и умение держать себя в руках.

Не стремитесь в этот день поставить рекорды. Результаты будут зависеть сейчас совсем не от вас.

Именинники: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий.

31 октября, четверг

5-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Первая половина дня, скорее всего, принесет разочарования и обиду. Но уже после полудня «жизнь наладится» и все, что казалось сумраком, предстанет в новом свете. Вечером есть шанс на удачное свидание и переговоры. Главное, не суетиться и следовать своему плану.

Именинники: Андрей, Гавриил, Давид, Евфросиния, Елизавета, Иосиф, Злата, Лука, Николай, Сергей, Семен, Федор, Юлиан.