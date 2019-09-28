Лунный календарь на октябрь 2019: фазы Луны, благоприятные дни
1 октября, вторник
4-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
От того, как вы оцените текущую ситуацию будет зависеть будущее. А посему, лучше как можно более критично отнестись к делу. Впрочем, перегибать палку тоже не стоит. Заниженная самооценка только убивает веру в себя.
Именинники: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Евфросиния, Иларион, Иван, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София.
2 октября, среда
5-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
Важно создать союз, коалицию единомышленников. Если такие люди будут рядом, не стоит бояться никаких, даже самых крутых поворотов на пути к вершинам. Именно сейчас возможны трансформации, преображение, переход на новый уровень развития.
Именинники: Алексей, Давид, Игорь, Константин, Мария, Николай, Нил, Трофим, Савватий, Федор.
3 октября, четверг
6-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
Течение дня плавно и умиротворяюще. Не делайте резких движений и не форсируйте события. Самое время задуматься над своим путем, обозначить четкие цели. Чем конкретнее формулировка — тем короче путь!
Именинники: Александр, Иларион, Иван, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.
4 октября, пятница
7-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
Сейчас особая сила у слова. С его помощью можно решить самые запутанные проблемы, исправить кажущуюся безнадежной ситуацию.
Дела потребуют полного погружения, при этом важно сохранить баланс в отношениях с близкими.
Именинники: Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кондрат, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр.
5 октября, суббота
8-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
День благоприятен для того, чтобы приступать к чему-то новому, заводить знакомства, особенно романтического толка, начинать учебу или бизнес. Исключения — путешествия, вступление в новую должность.
Не стоит посещать места с отрицательной энергетикой.
Именинники: Александр, Вениамин, Иона, Исаак, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Прасковья, Петр, Федор.
6 октября, воскресенье
9-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
Увы, от воскресенья мы ждем совсем другого. Берегитесь перепадов настроения, хандры, тоски. Постарайтесь нагрузить себя делами, дабы отвлечься от излишних размышлений.
Дела предпочтительно выбирать рутинные, спокойные, не требующие концентрации.
Именинники: Андрей, Антон, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр.
7 октября, понедельник
10-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
Время отдать дань традициям. Постарайтесь собрать за столом всю семью и найдите время пообщаться с каждым. Кроме того, хорошо закладывать новые привычки и традиции.
Именинники: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан.
8 октября, вторник
11-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
На повестке дня испытания, проверки. Но все не так плохо: это позволит сделать правильные выводы и выведет на новый уровень, побудит в дальнейшему развитию.
Характеризуется день «эмоциональными качелями», будьте к этому готовы.
Именинники: Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Роман, Сергей.
9 октября, среда
12-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
По сути, день благодарения. Стоит вспомнить все хорошее и доброе, не забыть сказать спасибо за это. Сегодня вы в центре внимания. Уделите время своему внутреннему миру. А также не забудьте сделать что-то полезное для здоровья и красоты.
Именинники: Александр, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.
10 октября, четверг
13-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Прилив энергии, желание и возможность свернуть горы. При этом, важно прислушиваться к советам опытных людей, чтобы избежать ошибок. Благоприятное время для внедрения нового, для «прокачки» уже имеющихся проектов.
Именинники: Вениамин, Виктор, Дмитрий, Михаил, Петр, Савва, Сергей, Федор.
11 октября, пятница
14-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Важно следовать своим принципам, не сворачивая с пути и не реагируя на колкости окружающих. Сейчас все нужно подвергать усиленной проверки, ведь еще есть шанс вовремя внести исправления.
Период для очищения организма.
Именинники: Александр, Анна, Валентин, Василий, Вячеслав, Кирилл, Марк, Мария, Татьяна.
12 октября, суббота
15-й лунный день. Растущая Луна в Овне.
Для тех, кто жаждал крутых перемен — золотое время. Сейчас можно все изменить и буквально начать с начала. Идеальный момент для переездов, смены места работы и деятельности. А вот для романтических встреч совсем не тот день!
Именинники: Иван, Киприан, Феофан.
13 октября, воскресенье
16-й лунный день. Растущая Луна в Овне.
Поиски гармонии. С одной стороны, нужно не сбавлять темпы в деловой активности, поскольку сейчас можно достичь отличных результатов. С другой, постараться найти возможность для отдыха, чтобы «не сгорели предохранители».
Именинники: Алексей, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен.
14 октября, понедельник
17-й лунный день. Полнолуние в Тельце.
Важно «отпустить» проблемы и постараться расслабить голову. Все, что в ваших силах вы сделали. Сейчас надо лишь созерцать, ждать результатов и думать о будущем. Назначайте встречи с друзьями и разрешите себе немножко побездельничать.
Именинники: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Федор.
15 октября, вторник
18-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
День символов, откровений. Вселенная будет посылать знаки, к которым важно прислушаться. Если что-то смущает, откажитесь от активных действий. Голос интуиции также не стоит игнорировать.
Именинники: Андрей, Анна, Борис, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков.
16 октября, среда
19-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
День потребует утроить внимание. Стоит особенно опасаться травмоопасных занятий. В то же время сегодня, скорее всего, придется сделать выбор. А еще пойти на некоторые риски м уступки. Но игра будет стоить свеч.
Именинники: Денис, Иван, Павел, Петр, Рустик, Феодосия.
17 октября, четверг
20-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Вероятен упадок сил, поэтому не стоит сейчас переутомляться и переохлаждаться. Также следует быть осторожным с алкоголем. Одним словом, берегите здоровье!
Именинники: Василий, Вероника, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.
18 октября, пятница
21-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Будто специально созданный день для дружбы, налаживания и поддержания отношений. Назначайте встречи, дружеские посиделки. Кроме того, сейчас здорово было бы отправиться в путешествие.
Именинники: Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Иона, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.
19 октября, суббота
22-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Не подходит день для активной работы, но и в безделье его провести тоже нельзя. Самый лучший выход — напланировать множество развлекательных мероприятий.
Именинники: Иван, Макар, Никанор, Фома.
20 октября, воскресенье
23-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Увы, с трудом удастся сдерживать эмоции. Раздражать будет буквально все вокруг. Но если дать ответную реакцию, придется еще хуже. Наберитесь терпения и займитесь делами, требующими полного погружения и переключения.
Именинники: Демьян, Иона, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.
21 октября, понедельник
24-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Придется брать ответственность за многие порой совсем неожиданные дела. Обстоятельства потребуют мгновенной мобилизации и принятия решений.
Собственно, из-з излишней суеты - не лучший день для романтических свиданий.
Именинники: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Иона, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна
22 октября, вторник
25-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
В этот день творческие люди под особым покровительством Фортуны. Сегодня удастся найти баланс между духовным и материальным. Ко всем делам надо приступать с удовольствием, в этом будет главный секрет успеха. Хандру следует задавить обилием ярких дел.
Именинники: Авраам, Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.
23 октября, среда
25-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Увы, увы! Лучшее занятие на сегодня — ничегонеделание. На самом деле, все усилия будут тщетны, так что постарайтесь воспринять это философски и займитесь повседневной рутиной.
Именинники: Андрей, Антон, Евлампия, Ефим, Иларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.
24 октября, четверг
26-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Сейчас легко стать пешкой в чужой игре. Не позволяйте манипулировать собой и оказывать давление. Четко следуйте своим путем и не реагируйте на сладкие посулы.
Именинники: Александр, Амвросий, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Никон, Феофан, Филипп.
25 октября, пятница
27-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.
Знакомствам и романтическим встречам — зеленый свет. Кроме того, сейчас стоит заняться решением тех проблем, что давно доставляют беспокойство. Сделайте усилие и возьмите все в свои руки. Решение спрятано не так далеко, как кажется.
Именинники: Александр, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максим, Николай, Тарас, Федот.
26 октября, суббота
28-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.
День получения нового опыта и знаний. Сейчас отличная возможность усвоить больше, чем в какой-либо другой день. Вероятные встречи с мудрыми людьми. Прислушивайтесь к их советам, они обязательно пригодятся.
Именинники: Антон, Вениамин, Злата, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим.
27 октября, воскресенье
29-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.
Следует посвятить день духовному обогащению, очищению. Сейчас важно получить прощение от тех кого вы обидели, загладить вину и уж, конечно, постараться избегать дурных поступков и мыслей. Сведите к минимуму общение с неприятными людьми, сегодня оно чревато ненужными соблазнами.
Именинники: Игнатий, Кузьма, Максим, Михаил, Назар, Николай, Прасковья, Петр, Святослав.
28 октября, понедельник
1-й и 2-й лунные дни. Новолуние в Скорпионе.
Сейчас важно заложить основу грядущим большим событиям и проектам. Не игнорируйте подготовку: чем тщательнее она, тем больше удастся достигнуть. Также сейчас хорошо выступать в роли наставника и благотворителя. Отданное вернется сторицей.
Именинники: Афанасий, Дмитрий, Денис, Ефим, Иван, Семен.
29 октября, вторник
3-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
Мощный в энергетическом плане день. Стоит четко представлять свои ближайшие цели и активно действовать. Иначе, положительная энергия превратится в отрицательную. Например, в агрессию. Не бездельничайте и не давайте волю эмоциям.
Именинники: Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Терентий.
30 октября, среда
4-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
Сегодня предстоит сделать выбор. И опять же придется проявить терпение и умение держать себя в руках.
Не стремитесь в этот день поставить рекорды. Результаты будут зависеть сейчас совсем не от вас.
Именинники: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий.
31 октября, четверг
5-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
Первая половина дня, скорее всего, принесет разочарования и обиду. Но уже после полудня «жизнь наладится» и все, что казалось сумраком, предстанет в новом свете. Вечером есть шанс на удачное свидание и переговоры. Главное, не суетиться и следовать своему плану.
Именинники: Андрей, Гавриил, Давид, Евфросиния, Елизавета, Иосиф, Злата, Лука, Николай, Сергей, Семен, Федор, Юлиан.
ИСТОЧНИК KP.RU