Ради Насти ее папа отдаст почку, но без лекарств она все равно умрет

О том, что Настя находится в смертельной опасности, родители узнали, когда ей было четыре года. Узнали, но долго не верили…

Началось с того, что заболел живот. Обычные таблетки не помогали и пришлось ехать на Скорой в больницу. Все боялись, что это отравление. Никто даже не задумывался, что может быть что-то страшнее. И когда врачи выставили диагноз — атипичный гемолитико-уремический синдром (АГУС) – родители только захлопали глазами. Слишком сложные слова. Увы, эти слова означали, что рано или поздно больница станет вторым домом Насти.

АГУС - заболевание очень редкое и крайне опасное, потому что быстро выводит из строя работу всех внутренностей и, если не лечиться вовремя, все заканчивается смертью. Настю лечили, поэтому первые годы болезнь вела себя «смирно» - анализы были в норме. Однако к подростковому возрасту у девочки развилась терминальная стадия почечной недостаточности, то есть почки попросту отказались работать. Сначала доктора пытались победить с помощью гемодиализа – очищающих кровь капельниц. Но это не помогло. Насте стало хуже и пришлось перевести ее на перитонеальный диализ – это когда очищение организма происходит прямо в животе, куда через катетер по нескольку раз в сутки заливается раствор. Сливается и заливается новый. Шестнадцать часов ежедневно!

Только представьте себе, что переживает девочка, тем более юная девушка, сутками лежа в больничной кровати, будучи прикованной к аппарату. Настя умная, веселая и красивая. Она хочет жить, дружить, «тусить», как все обычные подростки. Но если в ближайший месяц ей не пересадят почку, то даже жизнь в больничной кровати очень скоро останется в прошлом. Слава богу, анализы показали, что папа Антон подходит, как донор. И значит есть шанс!

- Операция назначена на начало октября, а врачи предупреждают, что с нашим заболеванием риск отторжения пересаженного органа слишком велик, – переживает отец. – Необходимо срочно провести лечение препаратами, ни один из которых не входит в список льготных. У нас просто нет на это средств! Ради спасения дочери я готов на все, но откуда нам взять полтора миллиона рублей?!

Именно столько стоит лечение по протоколу иммуносупрессии, которое настоятельно рекомендуют доктора. То есть именно столько стоит жизнь Насти. На то, чтобы собрать эту спасительную сумму, осталось всего две недели. Пожалуйста, помогите!

(499) 250-02-44 Татьяна и Вера координаторы

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